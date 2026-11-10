HUGO BOSS Aktie: Deutsche Bank rät zum Verkauf – Kursziel sinkt auf 30,50 Euro

Deutsche Bank Research setzt bei HUGO BOSS den Rotstift an: Die Aktie (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker: BOSS) notiert aktuell bei 38,33 Euro und verliert 0,17 Euro beziehungsweise 0,44%. Deutlich schärfer fällt das neue Analystenurteil aus. Michael Kuhn senkt in seiner HUGO BOSS-Aktienanalyse vom 10.11.2026 das Kursziel von 42 Euro auf 30,50 Euro und stuft die Aktie von "hold" auf das Rating "sell" ab. Damit liegt die neue Zielmarke rund 20,4% unter dem aktuellen Kurs.