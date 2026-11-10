Deutsche Bank Research setzt bei HUGO BOSS den Rotstift an: Die Aktie (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker: BOSS) notiert aktuell bei 38,33 Euro und verliert 0,17 Euro beziehungsweise 0,44%. Deutlich schärfer fällt das neue Analystenurteil aus. Michael Kuhn senkt in seiner HUGO BOSS-Aktienanalyse vom 10.11.2026 das Kursziel von 42 Euro auf 30,50 Euro und stuft die Aktie von "hold" auf das Rating "sell" ab. Damit liegt die neue Zielmarke rund 20,4% unter dem aktuellen Kurs.
HUGO BOSS Aktie: Deutsche Bank rät zum Verkauf – Kursziel sinkt auf 30,50 Euro
Deutsche Bank Research stuft HUGO BOSS auf "sell" ab und senkt das Kursziel wegen schwacher Geschäftsperspektiven auf 30,50 Euro.
Kursziel um mehr als ein Viertel gekürzt
Die neue Bewertung ist ein deutlicher Einschnitt: Michael Kuhn reduziert das Kursziel um 11,50 Euro beziehungsweise rund 27,4%. Deutsche Bank Research nimmt damit nicht nur eine kleinere Anpassung vor, sondern senkt die Erwartungen an die Aktie erheblich.
Mit dem Kursziel 30,50 Euro und dem Rating "sell" wechselt Michael Kuhn von einer abwartenden Haltung zu einer Verkaufsempfehlung. Für Anleger verschärft sich damit die Frage, ob der aktuelle Börsenkurs die operativen Schwierigkeiten bereits ausreichend berücksichtigt.
Sinkende Umsätze und ein Händlernetz im Umbau
Die Begründung der HUGO BOSS-Aktienanalyse setzt unmittelbar beim Geschäft an. Nach Einschätzung von Michael Kuhn biete das Unternehmen aus Metzingen ein schwaches Bild. Die Umsätze würden fallen, während das Händlernetzwerk weiterhin umgebaut werde.
Damit treffen zwei Herausforderungen aufeinander: ein rückläufiges Geschäft und die fortlaufende Neuordnung der Vertriebsstruktur. Deutsche Bank Research zeichnet auf dieser Grundlage ein vorsichtiges Bild der weiteren Entwicklung.
Wie schnell sich die Umsätze stabilisieren könnten oder wann der Umbau des Händlernetzwerks abgeschlossen sein werde, geht aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht hervor. Konkrete Entwarnung liefert die HUGO BOSS-Aktienanalyse somit nicht.
Michael Kuhn streicht Ergebnisschätzungen um bis zu 23%
Besonders schwer wiegt die Überarbeitung der operativen Ergebniserwartungen. Michael Kuhn habe seine entsprechenden Schätzungen für den Zeitraum bis 2028 um bis zu 23% reduziert. Die Anpassung reicht damit über das laufende Geschäftsjahr hinaus.
Dabei ist die Unterscheidung entscheidend: Die Kürzung betrifft die bisherigen Analystenschätzungen. Sie bedeutet nicht, dass das operative Ergebnis in jedem Jahr um 23% sinken werde. Dennoch zeigt das Ausmaß der Revision, wie deutlich Deutsche Bank Research die erwartete Ertragskraft nun niedriger ansetzt.
Das Kursziel 30,50 Euro steht damit im Zusammenhang mit einer umfassenden Neubewertung der Ergebnisperspektiven. Das Rating "sell" unterstreicht, dass Michael Kuhn die Aktie auf dieser Grundlage kritisch beurteilt.
Rund 20% Abstand nach unten: Die Bewertung wird zur Bewährungsprobe
Zwischen dem aktuellen Kurs von 38,33 Euro und dem Kursziel 30,50 Euro liegen 7,83 Euro. Rechnerisch entspricht dies einem Abwärtspotenzial von rund 20,4%. Eine sichere Kursprognose ist dieser Abstand nicht; er verdeutlicht jedoch die erhebliche Differenz zwischen Börsenpreis und Analystenbewertung.
Der aktuelle Kursverlust von 0,44% wirkt gegenüber dieser Bewertungslücke vergleichsweise moderat. Daraus lässt sich allerdings weder eine künftige Kursreaktion noch ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Analyse und der heutigen Kursbewegung ableiten.
Für eine überzeugendere Perspektive wären eine Stabilisierung der Umsätze und erkennbare Fortschritte beim Händlerumbau wichtige Ansatzpunkte. Die vorliegende HUGO BOSS-Aktienanalyse liefert dafür noch keinen konkreten Wendepunkt.
Deutsche Bank Research zieht eine klare Konsequenz
Sinkende Umsätze, der anhaltende Umbau des Händlernetzwerks und deutlich reduzierte Ergebnisschätzungen prägen das neue Urteil. Michael Kuhn legt die Messlatte für HUGO BOSS erheblich niedriger und verabschiedet sich von seiner bisherigen Halteempfehlung.
Michael Kuhn von Deutsche Bank Research senkt in seiner HUGO BOSS-Aktienanalyse das Kursziel von 42 Euro auf 30,50 Euro und stuft die Aktie von "hold" auf das Rating "sell" ab.
(Analyse vom 10.11.2026)
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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