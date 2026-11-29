Die Holcim Aktie zählt zu den SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier des Zuger Baustoffkonzerns schloss am Freitag bei 76,06 Franken und damit 4,08 Prozent höher als eine Woche zuvor. Im Leitindex bedeutet das Rang sechs. Der SMI gewann 2,1 Prozent.
Holcim Aktie: SMI-Gewinner der Woche – 4 Prozent Plus und Vontobel sieht Schwung bis 2027
Die Holcim Aktie ist mit einem Plus von 4,08 Prozent sechstgrößter SMI-Gewinner der Woche. Der Baustoffkonzern legte an vier von fünf Handelstagen zu und hat in einem Monat fast 12 Prozent gewonnen.
SMI-Gewinner der Woche
Warum die Holcim Aktie gestiegen ist
Gute Branchendaten, eine zuversichtliche Bank und ein freundlicher Markt. Für Holcim kam in dieser Woche alles zusammen.
Am Mittwoch meldete die Schweizer Bauindustrie ein schnelleres Wachstum im dritten Quartal. Am Donnerstag stützte laut cash.ch und Finanz und Wirtschaft ein wohlwollender Kommentar der Bank Vontobel den Kurs. Die Bank sieht intakte Chancen für einen guten Geschäftsverlauf im Schlussquartal und für anhaltenden Schwung im kommenden Jahr. Die Holcim Aktie gewann am Montag 1,83 Prozent, gab am Dienstag nach und legte dann drei Tage in Folge zu: plus 1,42, plus 1,88 und plus 0,45 Prozent.
Holcim Aktie: Starker Monat nach der Prognoseanhebung
Die Woche reiht sich in einen starken Monat ein. Seit Ende Oktober hat die Holcim Aktie 11,75 Prozent gewonnen. Den Anstoß gaben die Zahlen zum dritten Quartal, mit denen der Konzern die Prognose für 2026 angehoben hatte. Auf Jahressicht steht dennoch nur ein kleines Plus von 1,33 Prozent. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 82,54 Franken fehlen noch 8,5 Prozent.
Ausblick: Wie geht es mit der Holcim Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner der Woche profitiert von lokalem Geschäft und steigenden Gewinnen. Bestätigt sich die Zuversicht für das Schlussquartal, rückt das Jahreshoch der Holcim Aktie wieder ins Blickfeld.
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