Holcim Aktie: SMI-Gewinner der Woche – 4 Prozent Plus und Vontobel sieht Schwung bis 2027

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Holcim Aktie ist mit einem Plus von 4,08 Prozent sechstgrößter SMI-Gewinner der Woche. Der Baustoffkonzern legte an vier von fünf Handelstagen zu und hat in einem Monat fast 12 Prozent gewonnen.

Bild: Holcim Ltd.

Die Holcim Aktie zählt zu den SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier des Zuger Baustoffkonzerns schloss am Freitag bei 76,06 Franken und damit 4,08 Prozent höher als eine Woche zuvor. Im Leitindex bedeutet das Rang sechs. Der SMI gewann 2,1 Prozent. SMI-Gewinner der Woche Warum die Holcim Aktie gestiegen ist Gute Branchendaten, eine zuversichtliche Bank und ein freundlicher Markt. Für Holcim kam in dieser Woche alles zusammen. Am Mittwoch meldete die Schweizer Bauindustrie ein schnelleres Wachstum im dritten Quartal. Am Donnerstag stützte laut cash.ch und Finanz und Wirtschaft ein wohlwollender Kommentar der Bank Vontobel den Kurs. Die Bank sieht intakte Chancen für einen guten Geschäftsverlauf im Schlussquartal und für anhaltenden Schwung im kommenden Jahr. Die Holcim Aktie gewann am Montag 1,83 Prozent, gab am Dienstag nach und legte dann drei Tage in Folge zu: plus 1,42, plus 1,88 und plus 0,45 Prozent. Holcim Aktie in einer Woche +4,08 % Schlusskurs der Holcim Aktie am Freitag 76,06 CHF Kursentwicklung in einem Monat +11,75 % 52-Wochen-Hoch vom 3. Februar 82,54 CHF Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026), finanzen.ch Holcim Aktie: Starker Monat nach der Prognoseanhebung Die Woche reiht sich in einen starken Monat ein. Seit Ende Oktober hat die Holcim Aktie 11,75 Prozent gewonnen. Den Anstoß gaben die Zahlen zum dritten Quartal, mit denen der Konzern die Prognose für 2026 angehoben hatte. Auf Jahressicht steht dennoch nur ein kleines Plus von 1,33 Prozent. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 82,54 Franken fehlen noch 8,5 Prozent. Was die Holcim Aktie bremsen kann Energie: Zementherstellung ist energieintensiv. Der Ölpreis ist in dieser Woche wegen der Spannungen im Nahen Osten gestiegen.

Zölle: Die USA haben neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen. Ein schwächerer Welthandel würde die Baukonjunktur belasten.

Stimmung: Dreht die Laune für Zykliker, trifft das Bauwerte schnell. Ausblick: Wie geht es mit der Holcim Aktie weiter? Der SMI-Gewinner der Woche profitiert von lokalem Geschäft und steigenden Gewinnen. Bestätigt sich die Zuversicht für das Schlussquartal, rückt das Jahreshoch der Holcim Aktie wieder ins Blickfeld. Stammdaten der Holcim Aktie Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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