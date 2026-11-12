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Heute im Fokus: US-Immobilienmarkt

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 11:11 1 Min. Helaba

Schwache US-Immobiliendaten und sinkende Ölpreise sprechen laut Helaba gegen einen großen Zinsschritt der Fed im Dezember.

Bild: Nikolay Loubet / Unsplash

Nach dem gestrigen, datenarmen Handelstag richten sich die Blicke heute Morgen auf die BIP-Schätzung des dritten Quartals in Großbritannien, so die Analysten der Helaba. Indikationen der monatlichen BIP-Veränderungen würden auf ein solides Quartalswachstum schließen lassen. Überraschungspotenzial gegenüber der Konsensschätzung würden die Analysten nicht ausmachen. Die vorhandenen Zinserhöhungserwartungen dürften untermauert werden. In den USA gelte die Aufmerksamkeit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Diese würden seit Monaten auf einem niedrigen Niveau um 200 Tsd. liegen. Mit einer anhaltend robusten Arbeitsmarktlage werde gerechnet und dies werde die Erwartung steigender Zinsen im Dezember nicht schmälern. Im weiteren Tagesverlauf stünden die US-Eigenheimverkäufe des Monats Oktober zur Veröffentlichung an. Die Vorgabe vonseiten der schwebenden Hausverkäufe sei negativ. Nach einer rund vierjährigen Seitwärtsphase im Anschluss an die Abschwächung der Aktivitäten 2021 und 2022 habe die Zahl der schwebenden Hausverkäufe ein neues Tief erreicht. Der Rendite- und Zinsanstieg der letzten Monate scheine hier Spuren zu hinterlassen. Dies dürfte bei der Fed nicht unbeobachtet bleiben und spreche trotz der erheblichen Zielverfehlung bei der Inflationssteuerung für ein vorsichtiges Vorgehen der Geldpolitiker. Dies gelte umso mehr, als dass der rund 20%ige Rückgang der Ölpreise seit Anfang November für Entlastung bei der Inflation sorgen werde. Die Zinserwartungen seien infolge der zuletzt starken Arbeitsmarktzahlen und der unerwartet hohen Preissteigerungsrate im Oktober deutlich gestiegen. In der Gesamtbetrachtung würden die Analysten jedoch die Spekulation auf einen 50-Bp.-Schritt der Fed im Dezember für zu ambitioniert halten. Diese könnten mit den Immobilienzahlen gedämpft werden.

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