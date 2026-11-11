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Heute im Fokus: Risikobereitschaft und Zinserwartungen

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 11:52 1 Min. Helaba

Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt drücken die Energiepreise, während steigende US-Zinserwartungen den Dollar stützen.

Bild: Unsplash

Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts haben zuletzt zugenommen und zu einem Rückgang der Öl- und Gaspreise beigetragen, so die Analysten der Helaba. Anlass für den gestiegenen Optimismus seien unter anderem die Aussagen von US-Präsident Trump, der erneute Angriffe auf den Iran als äußerst unwahrscheinlich bezeichnet habe. Da Trumps Äußerungen erfahrungsgemäß mit Vorsicht zu bewerten seien, bleibe jedoch fraglich, wie lange die zuletzt gestiegene Risikobereitschaft anhalten werde. Die gestern veröffentlichte US-Inflation habe im Oktober mit +0,4% Vm. einen unerwartet kräftigen Preisdruck angezeigt. Die Jahresteuerungsrate habe wegen des wochenlangen Regierungsstillstands im Vorjahr nicht angegeben werden können, sie dürfte aber weiterhin klar über dem Fed-Ziel von zwei Prozent liegen. Damit stehe die US-Notenbank unter Druck, die Leitzinsen zu erhöhen. Zuletzt habe es Äußerungen von Geldpolitikern gegeben, die auf die Notwendigkeit einer restriktiveren Geldpolitik hingewiesen hätten. Die Richtung der Zinsen sei wegen des verfehlten Inflationsziels klar. Marktteilnehmer hätten einen Schritt im Dezember nun zu mehr als 100% eskomptiert und bis Mitte nächsten Jahres würden wieder fast drei Zinserhöhungen eingepreist. Die Zinsfantasie sei seit Ende September im Trend gleichwohl kleiner geworden, ungeachtet des gestrigen Anstiegs. Dies gelte auch für die zu erwartende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Vertreter der hiesigen Notenbank hätten trotz der oberhalb des Ziels liegenden Inflation etwas mildere Töne angeschlagen, um die Situation am EWU-Anleihemarkt zu beruhigen. Entsprechend hätten sich die Zinserwartungen zugunsten des US-Dollars entwickelt, der US-Renditevorteil sei deutlich angewachsen.

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