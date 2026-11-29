Wer an der Börse Sicherheit im Luxus sucht, landet oft bei Hermès. In dieser Woche taten das viele. Die Hermès-Aktie (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, deutsches Handelssymbol: HMI, US-Handelssymbol: HESAY) gewann bis zum 27. November 4,73 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie 0,86 Prozent zu. Auf Jahressicht bleibt ein Minus von 39,26 Prozent.
Hermès-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 4,7 Prozent – warum Anleger ausgerechnet jetzt die teuerste Tasche der Börse kaufen
Die Hermès-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 4,73 Prozent. Luxuswerte profitierten von der Flucht aus KI-Aktien, obwohl Barclays den Sektor abstufte. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und den Blick auf ein schwaches Jahr.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Hermès-Aktie zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Hermès-Aktie stieg mit der Branche. Als zur Wochenmitte die Technologiewerte einbrachen, schichteten Anleger in Konsum- und Luxusaktien um. LVMH gewann in der Woche 4,97 Prozent, Hermès fast genauso viel. Bemerkenswert ist, dass der Anstieg einer prominenten Gegenstimme standhielt: Am Donnerstag stufte die britische Bank Barclays laut Reuters den gesamten Luxussektor ab.
Hermès gilt in der Branche als Sonderfall. Das Unternehmen wird von den Nachfahren des Gründers kontrolliert, die berühmten Taschen Birkin und Kelly werden von Hand gefertigt, die Stückzahlen sind begrenzt.
Häufige Fragen zur Hermès-Aktie
Warum ist die Hermès-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Anleger schichteten aus KI-Werten in Luxusaktien um. Die Hermès-Aktie gewann in der Woche 4,73 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Hermès-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000052292, die WKN 886670.
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