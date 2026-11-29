Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Hermès-Aktie stieg mit der Branche. Als zur Wochenmitte die Technologiewerte einbrachen, schichteten Anleger in Konsum- und Luxusaktien um. LVMH gewann in der Woche 4,97 Prozent, Hermès fast genauso viel. Bemerkenswert ist, dass der Anstieg einer prominenten Gegenstimme standhielt: Am Donnerstag stufte die britische Bank Barclays laut Reuters den gesamten Luxussektor ab.

Hermès gilt in der Branche als Sonderfall. Das Unternehmen wird von den Nachfahren des Gründers kontrolliert, die berühmten Taschen Birkin und Kelly werden von Hand gefertigt, die Stückzahlen sind begrenzt.