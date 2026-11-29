Die Hermès-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 stieg der Luxuskonzern um 4,73 Prozent und liegt auf Platz acht der Gewinnerliste. Am Freitag legte die Hermès-Aktie 0,86 Prozent zu und schloss bei 1.283,50 Euro. Auf Jahressicht steht trotzdem ein Minus von 39,26 Prozent.
Hermès-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +4,73 % trotz Jahresminus von 39 %
Die Hermès-Aktie zählt mit +4,73 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche. Am Freitag stieg sie um 0,86 % auf 1.283,50 Euro. Auf Jahressicht steht ein Minus von 39,26 %.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die Hermès-Aktie in dieser Woche zulegt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Hermès-Aktie folgte der Erholung im Luxussegment: Auch LVMH (+4,97 Prozent) und Kering (+3,82 Prozent) stiegen in der Woche. Der CAC 40 schloss am Freitag 0,58 Prozent höher bei 8.156,09 Punkten. Luxuswerte reagieren auf Stimmungswechsel zwischen Risikoappetit und Vorsicht empfindlich, zumal die Nachfrage aus China als Unsicherheitsfaktor gilt.
Einordnung
Gegenbewegung nach starken Verlusten
Das Wochenplus von 4,73 Prozent und der Monatsgewinn von 1,18 Prozent ändern wenig am Gesamtbild: Seit einem Jahr liegt die Hermès-Aktie fast 40 Prozent im Minus, über fünf Jahre noch 19,98 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hermès International SCA
- ISIN
- FR0000052292
- WKN
- 886670
- Handelssymbol
- RMS (Euronext Paris)
- US-Symbol
- HESAY (OTC)
- Kurs
- 1.283,50 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Hermès-Aktie
Warum ist die Hermès-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Luxuswerte erholten sich, die Hermès-Aktie stieg in der Woche um 4,73 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht.
Wie schloss die Hermès-Aktie am Freitag? Mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 1.283,50 Euro.
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