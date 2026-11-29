Warum ist die Hermès-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Luxuswerte erholten sich, die Hermès-Aktie stieg in der Woche um 4,73 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht.

Wie schloss die Hermès-Aktie am Freitag? Mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 1.283,50 Euro.