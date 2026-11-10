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Henkel Q3-Zahlen: Umsatz springt um 11% – doch die Marge bremst die Euphorie

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 09:24 10 Min.

Henkel wächst kräftig und die Aktie legt zu, doch steigende Materialkosten setzen die Profitabilität unter Druck.

Bild: Henkel AG & Co. KGaA

Die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker: HEN3) legt angesichts der Quartalszahlen zu: Beim angegebenen Kurs von 84,62 Euro gewinnt das Papier 0,92 Euro beziehungsweise 1,10%. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern liefert mit seiner Mitteilung vom 10. November 2026 überzeugende Wachstumszahlen. Der Umsatz steigt im dritten Quartal nominal um 11,0% auf 5,713 Milliarden Euro, organisch beträgt das Plus 6,5%. Besonders erfreulich: Henkel wächst sowohl über höhere Preise als auch über steigende Absatzmengen. Allerdings verteuern sich die Materialien stärker als bisher erwartet. Die entscheidende Frage lautet deshalb, wie viel vom zusätzlichen Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. Wachstum aus eigener Kraft gewinnt deutlich an Tempo Die Zahlen zeigen eine klare Beschleunigung. Während der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten organisch um 4,3% zulegte, erreichte das Wachstum im dritten Quartal 6,5%. Auch nominal hebt sich das jüngste Quartal mit einem Plus von 11,0% vom Neunmonatszeitraum ab, in dem Henkel um 3,3% auf 16,061 Milliarden Euro wuchs. Für die Bewertung ist die Unterscheidung zwischen nominalem und organischem Wachstum wichtig. Akquisitionen und Veräußerungen erhöhten den Quartalsumsatz per saldo um 4,4%, während Wechselkurse auf Konzernebene neutral wirkten. Ein Teil des kräftigen Zuwachses stammt somit aus Veränderungen des Portfolios. Der größere Wachstumstreiber bleibt jedoch die Entwicklung des bestehenden Geschäfts. Besonders aussagekräftig ist die Kombination aus positiven Preis- und Mengeneffekten. Höhere Umsätze könnten bei einem Konsumgüter- und Industriezulieferkonzern auch allein aus Preisaufschlägen entstehen. Bei Henkel kommen dagegen wachsende Volumina hinzu. Das verbessert die Qualität des Wachstums, ohne bereits einen entsprechend starken Gewinnanstieg zu garantieren. Fünf Quartale Mengenwachstum liefern ein wichtiges Signal Vorstandsvorsitzender Carsten Knobel hebt diese Entwicklung ausdrücklich hervor: "Besonders erfreulich ist, dass wir weiterhin eine positive Preis- und Mengenentwicklung verzeichnen und die Volumina nun bereits das fünfte Quartal in Folge wachsen." Für Anleger ist das mehr als eine erfreuliche Randnotiz. Steigende Absatzmengen sprechen dafür, dass die Nachfrage trotz höherer Preise nicht flächendeckend nachgibt. Zugleich können höhere Volumina die Auslastung von Produktion und Vertrieb unterstützen. Allerdings nennt die vorliegende Mitteilung keine genaue Aufteilung des organischen Konzernwachstums in Preis- und Mengeneffekte. Wie groß der jeweilige Beitrag ausfällt, lässt sich deshalb nicht beziffern. Gerade im Klebstoffgeschäft verweist Henkel auf eine starke Preisentwicklung bei zugleich positivem Volumen. Der Zuwachs von 7,9% in dieser Sparte darf entsprechend nicht mit einem gleich hohen Mengenanstieg verwechselt werden. Klebstoffgeschäft entwickelt sich zum stärksten Wachstumstreiber Adhesive Technologies erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 3,027 Milliarden Euro. Das entspricht einem nominalen Plus von 11,8% und einem organischen Wachstum von 7,9%. Akquisitionen und Veräußerungen steuerten per saldo 2,7% bei, Wechselkurse wirkten mit 1,1% positiv. Mit mehr als der Hälfte des Konzernumsatzes besitzt die Sparte erhebliches Gewicht für die Entwicklung von Henkel. In den ersten neun Monaten stieg ihr Umsatz nominal um 5,4% auf 8,561 Milliarden Euro. Organisch betrug das Plus 5,7%. Auch hier liegt das Wachstum des dritten Quartals somit deutlich über dem bisherigen Jahresdurchschnitt. Die Stärke verteilt sich auf mehrere Geschäftsfelder. Mobilität & Elektronik wuchs organisch um 12,1%. Innerhalb dieses Geschäftsfelds erreichten Elektronik und Industrie jeweils zweistellige Zuwachsraten. Auch das Automobilgeschäft entwickelte sich nach Unternehmensangaben sehr stark, obwohl das Marktumfeld weiterhin verhalten blieb. Das bietet Chancen: Henkel kann offenbar auch unter schwierigen Branchenbedingungen zusätzliche Umsätze erzielen. Ein Beleg für konkrete Marktanteilsgewinne lässt sich daraus ohne entsprechende Marktdaten allerdings nicht ableiten. Verpackungen wachsen kräftig, das Baugeschäft bleibt zurück Das Geschäftsfeld Verpackungen & Konsumgüter steigerte seinen Umsatz organisch um 9,8%. Damit besitzt das Klebstoffgeschäft neben Mobilität & Elektronik einen weiteren kräftigen Wachstumstreiber. Weniger dynamisch entwickelte sich Handwerk, Bau & Gewerbe mit einem organischen Plus von 2,1%. Verarbeitendes Gewerbe & Instandhaltung trug mit einem starken Wachstum bei, während Konsumenten & Bau insgesamt positiv abschnitt. Diese Unterschiede zeigen, dass die industrielle Nachfrage nicht überall gleich stark anzieht. Für die Aktie ist die breite Aufstellung grundsätzlich vorteilhaft, weil sie die Abhängigkeit von einzelnen Endmärkten begrenzt. Vollständig entkoppeln kann sich Henkel von der Konjunktur jedoch nicht. Schwächere Industrieproduktion, zurückhaltende Bauinvestitionen oder eine erneute Verschlechterung im Automobilsektor könnten die Nachfrage nach Klebstofflösungen belasten. Consumer Brands: Auch das Markengeschäft beschleunigt sich Der Unternehmensbereich Consumer Brands erhöhte seinen Quartalsumsatz nominal um 10,1% auf 2,643 Milliarden Euro. Organisch wuchs die Sparte um 4,8%, ebenfalls getragen von positiven Preis- und Mengeneffekten. Hier ist der Einfluss der Zukäufe besonders deutlich. Akquisitionen und Veräußerungen wirkten per saldo mit 6,4% positiv, insbesondere durch die zuletzt abgeschlossenen Übernahmen von OLAPLEX und "Not your Mother’s". Wechselkurse belasteten den Umsatz dagegen mit 1,2%. Das zweistellige nominale Wachstum sollte deshalb nicht ausschließlich als Beschleunigung des bestehenden Markengeschäfts gelesen werden. Dennoch ist auch dessen organische Entwicklung erfreulich: In den ersten neun Monaten betrug das organische Plus 2,8%, im dritten Quartal waren es 4,8%. Der Neunmonatsumsatz erreichte 7,376 Milliarden Euro und lag nominal 0,9% über dem Vorjahr. Für Aktionäre liegt die Chance darin, dass Henkel seine bestehenden Marken weiterentwickelt und zugleich zusätzliche Umsätze aus den übernommenen Geschäften erschließt. Entscheidend bleibt, ob daraus auch nachhaltig höhere Ergebnisbeiträge entstehen. Wasch- und Reinigungsmittel überzeugen, Körperpflege schwächelt Laundry & Home Care wuchs im dritten Quartal organisch um 6,0%. Das Waschmittelgeschäft profitierte unter anderem von Universal- und Feinwaschmitteln. Bei Reinigungsmitteln erreichte Henkel sogar eine zweistellige organische Umsatzsteigerung, insbesondere getragen durch Handgeschirrspülmittel. Das Geschäftsfeld Hair legte organisch um 4,0% zu. Im Konsumentengeschäft unterstützten Haarpflege und Haarcoloration die Entwicklung, während das Friseurgeschäft eine sehr starke Umsatzsteigerung erzielte. Nicht alle Bereiche hielten dieses Tempo mit. Die weiteren Konsumentengeschäfte verzeichneten einen organischen Umsatzrückgang von 1,2%, vor allem aufgrund der Körperpflege in Europa. Damit bleibt die Entwicklung innerhalb des Markenportfolios unterschiedlich. Die starken Wasch-, Reinigungs- und Haarpflegegeschäfte gleichen schwächere Bereiche aus. Für eine dauerhaft überzeugende Ergebnisentwicklung muss Henkel aber auch dort Fortschritte erzielen, wo Nachfrage oder Wettbewerbsposition weniger robust ausfallen. Regional breit getragen – mit einzelnen Schwachstellen Auf Konzernebene stieg der organische Umsatz im dritten Quartal in allen Regionen. IMEA, also Indien, der Nahe Osten und Afrika, verzeichnete einen zweistelligen Zuwachs. Auch Asien/Pazifik entwickelte sich deutlich positiv. Europa, Nordamerika und Lateinamerika trugen ebenfalls zum Wachstum bei. Diese regionale Breite stärkt die Aussagekraft der Quartalszahlen. Das Wachstum hängt nicht allein an einem einzelnen Absatzmarkt. Dennoch lohnt sich der Blick auf die Unterschiede: Über die ersten neun Monate blieb der organische Konzernumsatz in Europa insgesamt leicht unter dem Vorjahresniveau. Zudem entwickelte sich Consumer Brands in Asien/Pazifik im dritten Quartal leicht rückläufig. Während Hair dort organisch wuchs, blieb Laundry & Home Care unter dem Vorjahreswert. Für die Aktie ergibt sich daraus ein gemischtes, insgesamt aber positives Bild: Die geografische Streuung bietet Stabilität, während einzelne Märkte weiterhin operative Aufmerksamkeit verlangen. Eine vollständig gleichmäßige Erholung zeigt der Bericht noch nicht. Fünf Übernahmen sollen die nächste Wachstumsphase unterstützen Henkel hat inzwischen alle fünf im laufenden Jahr angekündigten Akquisitionen abgeschlossen. Im Klebstoffgeschäft erweitert der Konzern sein Portfolio um wasserbasierte Spezialtapes und Spezialbeschichtungen für flexible Materialien. Consumer Brands stärkt das globale Haargeschäft sowohl bei Endverbrauchern als auch im Friseurbereich. Zusammen stehen die jüngsten Übernahmen für einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro. In den kommenden Jahren sollen sie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen und 2030 einen jährlichen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro erreichen. Das eröffnet zusätzliche Perspektiven. Neue Spezialanwendungen können die industrielle Aufstellung erweitern, während die übernommenen Haarpflegemarken das Konsumentengeschäft ergänzen. Die genannten 1,6 Milliarden Euro dürfen jedoch nicht einfach als vollständig zusätzlicher Umsatz des Geschäftsjahres 2026 angesetzt werden. Dafür sind unter anderem die jeweiligen Konsolidierungszeitpunkte zu berücksichtigen. Mit den Übernahmen steigen außerdem die Anforderungen an Integration und Steuerung. Vertrieb, Lieferketten und Markenführung müssen so zusammenarbeiten, dass aus dem gekauften Umsatz auch wirtschaftlicher Mehrwert entsteht. Der erfolgreiche Abschluss einer Transaktion ist dafür die Voraussetzung, aber noch kein Nachweis. Die höhere Umsatzprognose ist bereits seit Oktober bekannt Henkel hatte die vorläufigen Quartalsumsätze und den aktualisierten Jahresausblick bereits am 29. Oktober 2026 veröffentlicht. Die aktuelle Mitteilung liefert zusätzliche Details. Die Prognoseanpassung ist somit keine neue Überraschung vom 10. November. Für das Gesamtjahr erwartet Henkel jetzt ein organisches Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0% statt zuvor 1,5 bis 3,5%. Besonders deutlich steigt die Erwartung für Adhesive Technologies: Hier liegt der neue Korridor bei 4,5 bis 5,5%, nachdem zuvor 2,0 bis 4,0% vorgesehen waren. Für Consumer Brands wird ein organisches Wachstum von 1,5 bis 2,5% erwartet. Zuvor hatte die Spanne bei 0,5 bis 2,5% gelegen. In dieser Sparte wurde also die Untergrenze angehoben, während die Obergrenze unverändert blieb. Auffällig ist, dass das organische Konzernwachstum nach neun Monaten mit 4,3% über dem Jahreszielkorridor liegt. Der Ausblick lässt damit für das Schlussquartal eine niedrigere Wachstumsrate als im bisherigen Jahresverlauf erwarten. Aus den vorliegenden Angaben allein lässt sich deren genaue Höhe jedoch nicht bestimmen. Bei der Marge verschwindet ein Teil der bisherigen Hoffnung Die wichtigste Einschränkung des ansonsten starken Berichts betrifft die Profitabilität. Henkel erwartet auf Konzernebene nun eine bereinigte EBIT-Marge von rund 15%. Zuvor lag der Zielkorridor bei 14,5 bis 16,0%. Das ist keine pauschale Anhebung der Ergebnisprognose. Vielmehr wird die bisherige Bandbreite konkretisiert, wobei das obere Ende von 16,0% nicht mehr in Aussicht gestellt wird. Besonders klar zeigt sich die Belastung bei Adhesive Technologies. Die bereinigte Umsatzrendite soll rund 16,5% erreichen und damit ungefähr am unteren Rand der bisherigen Spanne von 16,5 bis 18,0% liegen. Für Consumer Brands werden rund 15% erwartet, nach zuvor 14,0 bis 15,5%. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie rechnet Henkel mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen. Zuvor war ein Plus im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich vorgesehen. Auch das ist eine Präzisierung und kein uneingeschränktes Gewinn-Upgrade. Tatsächliche Quartalsgewinne oder eine realisierte Quartalsmarge enthält die vorliegende Umsatzmitteilung nicht. Materialkosten und Restrukturierung verlangen Aufmerksamkeit Henkel erwartet für direkte Materialien inzwischen einen Preisanstieg von rund 10% gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt. Zuvor war ein Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich angesetzt worden. Die Angabe beschreibt die Bruttopreisentwicklung vor Gegenmaßnahmen und lässt sich deshalb nicht unmittelbar in einen gleich hohen Ergebnisrückgang übersetzen. Trotzdem bleibt der Kostendruck ein wesentliches Risiko. Höhere Verkaufspreise, Produktivitätsfortschritte und Einsparungen müssen einen größeren Teil der Belastungen auffangen. Gerade im Klebstoffgeschäft wird damit verständlich, warum kräftiges Umsatzwachstum und vorsichtigere Margenerwartungen gleichzeitig auftreten. Zusätzlich steigt die Prognose für Restrukturierungsaufwendungen von 150 bis 200 Millionen auf 200 bis 250 Millionen Euro. Solche Maßnahmen können die künftige Effizienz verbessern, belasten zunächst aber das ausgewiesene Ergebnis und können Mittel binden. Für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sind weiterhin Auszahlungen von 650 bis 750 Millionen Euro vorgesehen. Henkel-Aktie: Die Richtung stimmt, die Gewinnqualität entscheidet Die Quartalszahlen liefern gute Argumente für eine vorsichtig positive Einschätzung. Das organische Wachstum beschleunigt sich, beide Unternehmensbereiche steigern Preise und Mengen, und die jüngsten Übernahmen eröffnen zusätzliche Umsatzchancen. Der Kursanstieg auf 84,62 Euro passt zu diesem grundsätzlich erfreulichen Bild. Die Bewertung der Aktie erfordert jedoch mehr als einen Blick auf den Umsatz. Ohne konkrete Gewinnbasis, Verschuldungskennzahlen und weitere Bewertungsdaten lässt sich aus dem Kurs allein kein belastbares Urteil über eine günstige oder teure Bewertung ableiten. Für die weitere Entwicklung zählt vor allem, ob Henkel seine Wachstumsdynamik in profitable Umsätze und überzeugende Mittelzuflüsse übersetzen kann. Höhere Materialkosten, Integrationsaufgaben und die anspruchsvollere Margensituation bleiben die wichtigsten Prüfsteine. Die operative Richtung stimmt – den nächsten überzeugenden Beleg muss die Ertragsentwicklung liefern. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – damit in der nächsten Börsenrunde wenigstens die Argumente kleben bleiben und nicht nur der Sekundenkleber an den Fingern! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 10. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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