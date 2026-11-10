Henkel liefert, die Börse applaudiert. Am Tag der ausführlichen Henkel Quartalszahlen steigt die Vorzugsaktie um 2 Prozent auf 85,56 Euro und klettert damit über ihr bisheriges 52-Wochen-Hoch von rund 84 Euro. Der Düsseldorfer Konsumgüter- und Klebstoffkonzern bestätigt ein drittes Quartal mit 6,5 Prozent organischem Wachstum – so viel wie lange nicht. Die Eckdaten kannte der Markt allerdings schon seit dem 29. Oktober. Die heutige Quartalsmitteilung liefert die Details. Und die erzählen eine differenziertere Geschichte, als die Schlagzeile vermuten lässt.
Henkel Quartalszahlen: Preis-Turbo statt Mengenwunder – die Aktie läuft den Analysten davon
Die Henkel Quartalszahlen bestätigen das stärkste organische Wachstum seit Langem: plus 6,5 Prozent, weit über den Erwartungen. Doch der Blick in die Tabellen zeigt, woher das Plus kommt – vor allem aus Preiserhöhungen, Zukäufen und einer Region mit Sondereffekten. Die Vorzugsaktie steigt um 2 Prozent auf 85,56 Euro und notiert damit über fast allen Kurszielen der Analysten. Was hinter den Zahlen steckt und was weitsichtige Anleger jetzt wissen müssen.
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Henkel Quartalszahlen
Das stärkste Quartal seit Langem – und deutlich über dem Konsens
Auf den ersten Blick ist das dritte Quartal ein Befreiungsschlag für Konzernchef Carsten Knobel.
Henkel steigerte den Konzernumsatz im dritten Quartal um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro. Analysten hatten mit rund 5,58 Milliarden Euro gerechnet. Organisch, also bereinigt um Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe, wuchs der Konzern um 6,5 Prozent. Der Konsens des Datendienstes Vara lag bei 4,1 Prozent. Beide Sparten übertrafen die Erwartungen deutlich: Das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent (Konsens: 5,5 Prozent), die Konsumgütersparte Consumer Brands mit Marken wie Persil und Schwarzkopf um 4,8 Prozent (Konsens: 2,5 Prozent).
Our organic sales growth significantly accelerated in the third quarter, with volumes increasing for the fifth consecutive quarter.
Übersetzt: Das organische Wachstum habe sich im dritten Quartal deutlich beschleunigt, die Mengen seien das fünfte Quartal in Folge gestiegen. Das stimmt. Doch wer genauer hinsieht, erkennt, dass die Mengen nur einen kleinen Teil des Wachstums tragen.
Investigativ
Der Preis-Turbo: Wie viel Wachstum wirklich aus Mengen kommt
Die entscheidende Zahl der Henkel Quartalszahlen steht in der Zerlegung des Wachstums.
Von den 6,5 Prozent organischem Wachstum entfallen 5,4 Prozentpunkte auf höhere Preise und nur 1,1 Prozentpunkte auf höhere Mengen. Erwartet hatten Analysten beim Preis lediglich rund 2,6 Prozent. Noch deutlicher ist das Bild im Klebstoffgeschäft: Dort stammen 7,2 Prozentpunkte aus Preisen, nur 0,7 Prozentpunkte aus Mengen. Der Hintergrund ist kein Geheimnis: Henkel rechnet für 2026 inzwischen mit rund 10 Prozent höheren Preisen für direkte Materialien, bisher war von einem hohen einstelligen Anstieg die Rede. Die Preiserhöhungen sind also zu einem großen Teil die Weitergabe gestiegener Rohstoffkosten. Dass Henkel das in diesem Umfang durchsetzen kann und dabei trotzdem leicht Mengen gewinnt, spricht für die Stärke der Marken und der Industrielösungen. Ein Mengenwunder ist es aber nicht.
Beim Analysehaus Bernstein überwiegt dennoch die Anerkennung. Die Breite des Übertreffens, bei dem beide Sparten deutlich über den Erwartungen lagen, und die trotz der kräftigen Preisanhebung über dem Konsens liegenden Mengen seien „strongly positive signs“ – stark positive Signale, schrieben die Analysten laut Reuters.
Die Regionen
Die Sonderrolle von IMEA: 27,8 Prozent organisch, 12,4 Prozent nominal
Ein zweiter Blick lohnt sich bei den Regionen. Die Region IMEA – Indien, Nahost und Afrika – meldet ein organisches Plus von 27,8 Prozent, nominal aber nur 12,4 Prozent. Eine solche Lücke entsteht typischerweise, wenn Preise in Ländern mit hoher Inflation kräftig steigen und gleichzeitig deren Währungen abwerten. Rechnet man IMEA heraus, kommt der übrige Konzern nach Berechnungen der Redaktion auf ein organisches Wachstum von rund 4 Prozent. Das ist immer noch solide, aber deutlich weniger spektakulär.
Im größten Markt Europa, der 37 Prozent des Umsatzes beisteuert, wuchs Henkel organisch nur um 2,2 Prozent. Über neun Monate liegt Europa organisch sogar leicht im Minus. In Nordamerika steht nominal ein Plus von 16,2 Prozent, organisch sind es 3,4 Prozent. Die Differenz stammt vor allem aus Zukäufen.
Die Zukäufe
Olaplex & Co.: Henkel kauft sich Wachstum ein
Ein großer Teil des nominalen Wachstums ist eingekauft. Zu- und Verkäufe steuerten im Konzern 4,4 Prozentpunkte bei, in der Konsumgütersparte sogar 6,4 Prozentpunkte. Treiber sind die Übernahmen des US-Haarpflegespezialisten Olaplex und der Marke „Not your Mother's“. Der Bereich Hair wuchs nominal um 22,3 Prozent, organisch um 4,0 Prozent. Insgesamt hat Henkel in diesem Jahr fünf Übernahmen abgeschlossen, die zusammen auf rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz kommen. Bis 2030 sollen sie auf rund 2 Milliarden Euro wachsen – mit Raten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, also schneller als der Konzern.
Das ist strategisch nachvollziehbar: Henkel verschiebt sein Portfolio in Richtung wachstumsstärkerer Nischen, im Klebstoffgeschäft etwa mit wasserbasierten Spezialklebebändern und Spezialbeschichtungen für flexible Materialien. Für Anleger bedeutet es aber auch, dass die nominalen Wachstumsraten der kommenden Quartale durch Zukäufe geschönt sind und die organische Rate die aussagekräftigere Kennzahl bleibt.
Der heimliche Star
Mobility & Electronics: zweistellig dank Chip-Boom
Der eigentliche Lichtblick versteckt sich im Klebstoffgeschäft. Der Bereich Mobility & Electronics wuchs organisch um 12,1 Prozent auf fast 1,2 Milliarden Euro. Sowohl das Elektronik- als auch das Industriegeschäft legten zweistellig zu, und selbst das Automobilgeschäft entwickelte sich trotz schwachen Marktes sehr stark. Henkel liefert unter anderem Materialien für die Halbleiterfertigung, auch für KI-Chips. Genau diesen Wachstumstreiber hebt Barclays-Analystin Fon Udomsilpa hervor: Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich weitgehend unbemerkt verbessert, der steigende Anteil von Mobility & Electronics wirke positiv.
Der Ausblick
Mehr Umsatz, aber weniger Marge im Klebstoffgeschäft
Für das Gesamtjahr erwartet Henkel nun ein organisches Wachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent statt bisher 1,5 bis 3,5 Prozent. Bei der bereinigten Umsatzrendite peilt der Konzern rund 15 Prozent an. Bisher lag die Spanne bei 14,5 bis 16,0 Prozent – die Mitte sinkt damit leicht. Der Analystenkonsens hatte für 2026 zuletzt bei 3,2 Prozent Wachstum und 14,8 Prozent Marge gelegen. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie stellt Henkel ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen in Aussicht.
Spannend ist die Verschiebung zwischen den Sparten. Im margenstärkeren Klebstoffgeschäft erwartet Henkel nur noch rund 16,5 Prozent Umsatzrendite – das ist das untere Ende der bisherigen Spanne von 16,5 bis 18,0 Prozent. Der Grund sind laut Henkel die stärker gestiegenen Rohstoffkosten, vor allem in diesem Bereich. Die Konsumgütersparte dagegen soll mit rund 15 Prozent etwas besser abschneiden als bisher erwartet. Zudem steigen die Restrukturierungskosten auf 200 bis 250 Millionen Euro, nach bisher 150 bis 200 Millionen Euro.
Eine Rechnung der Redaktion zeigt, wie vorsichtig die Prognose ist: Nach neun Monaten liegt das organische Wachstum bei 4,3 Prozent. Um die Jahresspanne von 3,0 bis 4,0 Prozent zu erreichen, würde für das vierte Quartal rechnerisch ein organisches Wachstum zwischen etwa minus 1 und plus 3 Prozent genügen. Entweder rechnet das Management mit einer deutlichen Abkühlung, oder es hat sich bewusst Spielraum für eine weitere positive Überraschung gelassen.
Die Analysten
Die Aktie notiert über fast allen Kurszielen
Die Bewertung ist der Knackpunkt. Seit Jahresbeginn hat die Vorzugsaktie rund ein Viertel zugelegt – und ist damit an den meisten Analysten vorbeigezogen.
Mit 85,56 Euro liegt die Aktie über dem durchschnittlichen Kursziel von zuletzt rund 77 Euro. Nur eines der uns bekannten aktuellen Ziele liegt noch darüber – und auch dieses Haus empfiehlt die Aktie nicht zum Kauf.
Barclays (Fon Udomsilpa): Equal Weight, Kursziel 87 Euro
Hob das Ziel am 9. November von 85 auf 87 Euro an. Sieht operative Fortschritte und einen unterschätzten Treiber im Klebstoffgeschäft, hält die Aktie nach dem Anstieg aber für fair bewertet.
Deutsche Bank (Tom Sykes): Buy, Kursziel 80 Euro
Bestätigte nach den Eckdaten die Kaufempfehlung. Die Umsatzzahlen lagen laut Sykes etwas über den Markterwartungen.
Goldman Sachs: Neutral, Kursziel 79 Euro
Hatte die Aktie Anfang Oktober von „Sell“ auf „Neutral“ hochgestuft.
Jefferies: Hold, Kursziel 78 Euro
Bestätigte nach den vorläufigen Zahlen die neutrale Einstufung.
UBS: Neutral, Kursziel 77 Euro
Hob das Ziel nach den Eckdaten von 71 auf 77 Euro an, blieb aber neutral.
Bernstein: Market-Perform, Kursziel 74,96 Euro
Lobt die Breite des Wachstums, bleibt bei der Einstufung aber zurückhaltend.
JPMorgan (Celine Pannuti): Underweight, Kursziel 65 Euro
Der größte Skeptiker. Pannuti erkennt das stärkere Wachstum an, sieht aber seit Monaten Risiken für die Margen durch steigende Kosten.
Das große Bild
Vom Sanierungsfall zum Wachstumswert?
Für weitsichtige Anleger stellt sich bei Henkel eine grundlegende Frage: Ist der Konzern auf dem Weg zurück zu nachhaltigem Wachstum, oder profitiert er vor allem von Preiserhöhungen und Zukäufen? Die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Knobel hat Henkel in den vergangenen Jahren radikal umgebaut: Die beiden Konsumgütersparten wurden zu Consumer Brands verschmolzen, schwache Marken verkauft, Kosten gesenkt. Jetzt folgt die Phase der gezielten Zukäufe in Wachstumsnischen wie Profi-Haarpflege und Spezialklebstoffe.
Die Stärke von Henkel liegt in der Doppelstruktur. Das Klebstoffgeschäft mit Marken wie Loctite ist Weltmarktführer und profitiert von Trends wie Elektromobilität, Halbleitern und Verpackung. Das Konsumgütergeschäft mit Persil und Schwarzkopf liefert stabile Cashflows. Im Jahr 2025 setzte Henkel rund 20,5 Milliarden Euro um und erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 3,0 Milliarden Euro. Die Schwäche zeigt sich in Europa und in der Abhängigkeit von Rohstoffpreisen. Steigen diese weiter, muss Henkel erneut die Preise erhöhen – und das gelingt nicht unbegrenzt, ohne Kunden zu verlieren.
Die Henkel-Aktie auf einen Blick
Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie (Xetra: HEN3, ISIN: DE0006048432) – 85,56 Euro (+2 Prozent) am 10. November 2026
Q3 2026: Umsatz 5,713 Mrd. Euro (+11,0 Prozent), organisch +6,5 Prozent (Konsens 4,1 Prozent)
Preis +5,4 Prozent, Menge +1,1 Prozent, Zukäufe +4,4 Prozent
Adhesive Technologies: 3,027 Mrd. Euro, organisch +7,9 Prozent
Consumer Brands: 2,643 Mrd. Euro, organisch +4,8 Prozent
Neun Monate: Umsatz 16,061 Mrd. Euro, organisch +4,3 Prozent
Prognose 2026: organisch +3,0 bis 4,0 Prozent, bereinigte Umsatzrendite rund 15 Prozent
Nächster Termin: Geschäftsbericht 2026 am 8. März 2027
Häufige Fragen zu den Henkel Quartalszahlen
Wie fielen die Henkel Quartalszahlen aus?
Henkel steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro. Organisch wuchs der Konzern um 6,5 Prozent, Analysten hatten 4,1 Prozent erwartet. Beide Sparten übertrafen die Erwartungen.
Warum steigt die Henkel-Aktie?
Die Quartalsmitteilung bestätigt das starke Wachstum und die angehobene Umsatzprognose für 2026. Zudem zeigen die Details ein zweistelliges organisches Wachstum im Bereich Mobility & Electronics, der unter anderem von der Halbleiterindustrie profitiert.
Woher kommt das Wachstum von Henkel?
Vor allem aus Preiserhöhungen: Sie trugen 5,4 Prozentpunkte zum organischen Wachstum bei, die Mengen 1,1 Prozentpunkte. Hinzu kamen Zukäufe wie Olaplex, die den nominalen Umsatz um 4,4 Prozent steigerten.
Was erwartet Henkel für 2026?
Henkel rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent und einer bereinigten Umsatzrendite von rund 15 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll zu konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen.
Welche Kursziele haben Analysten für die Henkel-Aktie?
Die Spanne reicht von 65 Euro bei JPMorgan bis 87 Euro bei Barclays. Die Deutsche Bank sieht 80 Euro, Goldman Sachs 79 Euro, Jefferies 78 Euro, UBS 77 Euro und Bernstein rund 75 Euro. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 77 Euro.
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