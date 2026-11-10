Henkel Quartalszahlen: Preis-Turbo statt Mengenwunder – die Aktie läuft den Analysten davon

Von den 6,5 Prozent organischem Wachstum entfallen 5,4 Prozentpunkte auf höhere Preise und nur 1,1 Prozentpunkte auf höhere Mengen. Erwartet hatten Analysten beim Preis lediglich rund 2,6 Prozent. Noch deutlicher ist das Bild im Klebstoffgeschäft: Dort stammen 7,2 Prozentpunkte aus Preisen, nur 0,7 Prozentpunkte aus Mengen. Der Hintergrund ist kein Geheimnis: Henkel rechnet für 2026 inzwischen mit rund 10 Prozent höheren Preisen für direkte Materialien, bisher war von einem hohen einstelligen Anstieg die Rede. Die Preiserhöhungen sind also zu einem großen Teil die Weitergabe gestiegener Rohstoffkosten. Dass Henkel das in diesem Umfang durchsetzen kann und dabei trotzdem leicht Mengen gewinnt, spricht für die Stärke der Marken und der Industrielösungen. Ein Mengenwunder ist es aber nicht.