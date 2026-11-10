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Henkel Aktie: 11% Umsatzplus! Klebstoffgeschäft boomt und Jahresausblick steigt

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 09:38 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

Umsatzsprung und höhere Jahresprognose! Mit einem kräftigen Umsatzplus von 11% auf 5,71 Mrd. EUR übertrifft Henkel die Erwartungen der Analysten. Besonders das Klebstoffgeschäft glänzt mit starkem Wachstum

Bild: Henkel AG & Co. KGaA

Andreas Schiller und Manuel Stahl, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, NASDAQ OTC-Symbol: HENOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Henkel habe den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 11,0% auf EUR 5,71 Mrd. gesteigert und damit die Konsensschätzung von EUR 5,61 Mrd. übertroffen. Organisch habe sich der Umsatz um 6,5% erhöht, getragen von einem Preisanstieg von 5,4% und einem Volumenwachstum von 1,1%. Positive Akquisitionseffekte hätten 4,4% zum nominalen Wachstum beigetragen, während Wechselkurseffekte neutral ausgefallen seien. In den ersten neun Monaten sei der Konzernumsatz um 3,3% auf EUR 16,06 Mrd. gestiegen, organisch habe das Wachstum 4,3% betragen. Der Bereich Adhesive Technologies habe im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 11,8% auf EUR 3,03 Mrd. verbucht. Organisch sei der Umsatz um 7,9% gewachsen. Besonders dynamisch hätten sich Mobilität & Elektronik mit einem organischen Wachstum von 12,1% sowie Verpackungen & Konsumgüter mit 9,8% entwickelt. Handwerk, Bau & Gewerbe habe organisch um 2,1% zugelegt. Im Bereich Consumer Brands habe sich der Umsatz um 10,1% auf EUR 2,64 Mrd. erhöht. Das organische Wachstum habe 4,8% erreicht und sei ebenfalls von positiven Preis- und Volumenentwicklungen getragen worden. Laundry & Home Care sei organisch um 6,0% gewachsen, während Hair um 4,0% zugelegt habe. Ausblick Henkel erwarte für 2026 nun ein organisches Umsatzwachstum von 3,0% bis 4,0%, nachdem zuvor 1,5% bis 3,5% prognostiziert worden seien. Für Adhesive Technologies werde ein Wachstum von 4,5% bis 5,5% und für Consumer Brands von 1,5% bis 2,5% erwartet. Die bereinigte EBIT-Marge solle rund 15% erreichen. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie rechne Henkel wechselkursbereinigt mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Vorzugsaktie von Henkel lautete "Halten", so Andreas Schiller und Manuel Stahl, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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