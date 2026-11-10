HelloFresh Aktie: ExodusPoint tritt den Rückzug an, doch andere Hedgefonds bleiben gnadenlos auf Kurssturz eingestellt

Die HelloFresh-Aktie steht erneut im Mittelpunkt eines spannenden Kräftemessens zwischen institutionellen Leerverkäufern und Anlegern. Während der Aktienkurs um 2,005 Prozent auf 2,981 Euro fällt und damit unter der psychologisch wichtigen Marke von 3 Euro notiert, sorgt eine bemerkenswerte Entscheidung des Hedgefonds ExodusPoint Capital Management für Aufmerksamkeit. Der Finanzinvestor hat seine Wette auf fallende HelloFresh-Kurse deutlich reduziert. Doch ausgerechnet während sich ein professioneller Shortseller teilweise zurückzieht, gerät die Aktie weiter unter Druck. Ist das ein erstes Signal für eine mögliche Entspannung? Oder haben die Hedgefonds weiterhin gute Gründe, auf fallende Kurse beim Kochboxen-Spezialisten zu setzen?