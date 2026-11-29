Die Grifols-Aktie (ISIN: ES0171996087, WKN: A2ABUQ, deutsches Handelssymbol: OZTA, US-Handelssymbol: GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 5,91 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 11,55 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Grifols damit Platz fünf. Laut Bolsamanía notiert die Aktie damit wieder in der Nähe ihrer Jahreshochs.
Grifols-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Dividende und Zukauf in einer Woche – Plasmaspezialist sichert sich 47 Spendezentren
Die Grifols-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,91 Prozent auf 11,55 Euro nähert sich der Plasmaspezialist seinem Jahreshoch. Erst kündigte Grifols eine Dividende an, dann den Kauf von 47 Spendezentren von Biotest. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Zwei gute Nachrichten: die Woche der Grifols-Aktie
Grifols lieferte in dieser Woche gleich zwei Argumente für Anleger: eine Dividende und einen Zukauf.
Am Donnerstag kündigte Grifols eine Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie an, die Aktie stieg um 3,03 Prozent. Am Freitag folgte die Meldung über den Kauf der europäischen Plasmaspendezentren von Biotest, die Aktie legte um weitere 1,32 Prozent auf 11,55 Euro zu.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Grifols-Aktie kräftig zulegt
Am Freitag gab Grifols bekannt, über die Tochter Grifols Worldwide Operations die 47 europäischen Plasmaspendezentren von Biotest (ISIN: DE000A41YE56, WKN: A41YE5, deutsches Handelssymbol: BIO) für 220 Millionen Euro zu übernehmen. Die Zentren liegen in Deutschland, Ungarn und Tschechien. Der Kaufpreis wird mit Schulden verrechnet, die Biotest bei Grifols hat, es fließt also kein Geld ab. Grifols beliefert Biotest im Gegenzug 30 Jahre lang mit Plasma. Der Abschluss wird zum 31. Dezember 2026 erwartet. Nach unserer Einschätzung gefällt Anlegern, dass Grifols seinen Zugang zum wichtigsten Rohstoff sichert, ohne die Kasse zu belasten. Dazu kam am Donnerstag die angekündigte Dividende.
Zukauf ohne Barmittel
220 Millionen Euro werden mit Forderungen gegenüber Biotest verrechnet.
Mehr Plasma
Das europäische Netz wächst laut El Món auf 97 Zentren.
Dividende
0,15 Euro je Aktie, Zahlung am 4. Dezember.
Nahe Jahreshoch
Die Aktie notiert über 11,50 Euro.
Das Unternehmen
Grifols: weltweit führend bei Plasmaprodukten
Grifols mit Sitz in Sant Cugat del Vallès bei Barcelona stellt Medikamente aus Blutplasma her und gehört zu den führenden Anbietern weltweit. An der deutschen Biotest ist Grifols mehrheitlich beteiligt. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 28,4 Prozent auf 390 Millionen Euro. Die Dividende von 0,15 Euro je Aktie wird am 4. Dezember gezahlt, ab dem 2. Dezember notiert die Aktie ex Dividende.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Grifols-Aktie
Warum ist die Grifols-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Grifols-Aktie stieg in der Woche um 5,91 Prozent. Grifols kündigte eine Dividende von 0,15 Euro an und übernimmt 47 Plasmaspendezentren von Biotest für 220 Millionen Euro.
Wie stark ist die Grifols-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Grifols-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 11,55 Euro. Das sind 5,91 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 10,91 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Grifols-Aktie?
Die ISIN lautet ES0171996087, die WKN A2ABUQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OZTA gehandelt, in den USA unter GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie).
Was kauft Grifols von Biotest?
Grifols übernimmt 47 Plasmaspendezentren in Deutschland, Ungarn und Tschechien sowie Lieferverträge mit Dritten. Der Preis von 220 Millionen Euro wird mit Schulden von Biotest bei Grifols verrechnet.
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