Warum ist die Grifols-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Grifols-Aktie stieg in der Woche um 5,91 Prozent. Grifols kündigte eine Dividende von 0,15 Euro an und übernimmt 47 Plasmaspendezentren von Biotest für 220 Millionen Euro.

Wie stark ist die Grifols-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Grifols-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 11,55 Euro. Das sind 5,91 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 10,91 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Grifols-Aktie?

Die ISIN lautet ES0171996087, die WKN A2ABUQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OZTA gehandelt, in den USA unter GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie).

Was kauft Grifols von Biotest?

Grifols übernimmt 47 Plasmaspendezentren in Deutschland, Ungarn und Tschechien sowie Lieferverträge mit Dritten. Der Preis von 220 Millionen Euro wird mit Schulden von Biotest bei Grifols verrechnet.