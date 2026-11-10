grenke Aktie steigt trotz Hedgefonds-Attacke: Droht der nächste Rückschlag oder unterschätzen die Profis das Potenzial?

Die grenke-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe! Während die Papiere des Leasing-Spezialisten um 1,35 Prozent auf 10,50 Euro steigen, positioniert sich ein international bekannter Hedgefonds auf der Gegenseite. Millennium International Management LP hat am 9. November 2026 eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50 Prozent gemeldet. Damit erreicht die Short-Position die wichtige Veröffentlichungsschwelle. Ausgerechnet während die Aktie zulegt, wird eine neue Wette auf fallende Kurse sichtbar. Ist das ein Warnsignal für Anleger oder könnte sich der Hedgefonds mit seiner Positionierung verkalkulieren?