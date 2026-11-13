Rückblick: Ende Oktober brach der Goldpreis noch über den zentralen Abwärtstrend und den Widerstand bei 4.094 USD aus und schien zunächst an einer Erholung zu arbeiten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Massive Schwäche - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Allerdings sei es der Käuferseite in den letzten Tagen weder gelungen, den Widerstand bei 4.148 USD zu überwinden, noch in der anschließenden Korrektur die wichtige Unterstützung bei 3.975 USD zu verteidigen. Mit dem gestrigen Rückfall sei auch die Abwärtstrendlinie wieder unterschritten und die Erholungsphase damit Geschichte. Das Abwärtsziel bei 3.879 USD könne die Bären gerade noch stoppen.
Charttechnischer Ausblick
Die Schwäche der letzten Stunden sei massiv und deute trotz der heutigen leichten Erholung ein weiteres Abtauchen des Goldpreises bis zum kurzfristigen Abwärtsziel bei 3.760 USD an, falls es der Käuferseite zuvor nicht gelinge, mindestens den Widerstand bei 3.975 USD zu durchbrechen. Selbst dann könnte der Kurs ein weiteres Mal zurücksetzen und in einer dreiecksförmigen Schlussbewegung bis 3.879 USD und 3.760 USD fallen. In einem besonders bärischen Szenario könnte Gold sogar noch bis 3.660 USD einbrechen. Kurse über 3.975 USD wären dagegen ein Indiz für eine erfolgreiche Bodenbildung.
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