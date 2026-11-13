Gold: Massive Schwäche - Chartanalyse

Die Schwäche der letzten Stunden sei massiv und deute trotz der heutigen leichten Erholung ein weiteres Abtauchen des Goldpreises bis zum kurzfristigen Abwärtsziel bei 3.760 USD an, falls es der Käuferseite zuvor nicht gelinge, mindestens den Widerstand bei 3.975 USD zu durchbrechen. Selbst dann könnte der Kurs ein weiteres Mal zurücksetzen und in einer dreiecksförmigen Schlussbewegung bis 3.879 USD und 3.760 USD fallen. In einem besonders bärischen Szenario könnte Gold sogar noch bis 3.660 USD einbrechen. Kurse über 3.975 USD wären dagegen ein Indiz für eine erfolgreiche Bodenbildung.