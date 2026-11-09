Gold: Dynamische Erholung läuft weiter - Chartanalyse

Der Ausbruch über 4.094 USD sollte jetzt durch einen Anstieg über das Erholungshoch bei 4.146 USD bestätigt werden. Damit könnte Gold weiter bis an die Widerstandszone bei 4.225 USD und 4.264 USD steigen. Sollte sie direkt überwunden werden, könnte der Kurs bis 4.381 USD klettern. Andernfalls wäre auf dem Widerstandsniveau um 4.264 USD mit einer Zwischenkorrektur zu rechnen. Die Erholung sei oberhalb von 4.020 USD vollkommen intakt. Unter der Marke käme es zu einer Korrektur bis 3.975 USD. Bärisch wären jedoch erst Abgaben unter 3.942 USD.