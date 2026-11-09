Rückblick: Ende Oktober krachte der Goldpreis auf den übergeordneten Support bei 3.879 USD und prallte dort nach Norden ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Dynamische Erholung läuft weiter - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Seither laufe eine dynamische Erholung, die den Versuch unternehme, den Abwärtstrend seit dem August-Hoch bei 4.696 USD zu beenden. Gleich am vergangenen Mittwoch seien dank einer steilen Kaufwelle der Widerstand bei 3.975 USD und die zentrale Abwärtstrendlinie durchbrochen worden. Tags darauf habe Gold die Hürde bei 4.094 USD überwunden, die nach einer Zwischenkorrektur im heutigen frühen Handel erneut deutlich überschritten werde.
Ausblick
Der Ausbruch über 4.094 USD sollte jetzt durch einen Anstieg über das Erholungshoch bei 4.146 USD bestätigt werden. Damit könnte Gold weiter bis an die Widerstandszone bei 4.225 USD und 4.264 USD steigen. Sollte sie direkt überwunden werden, könnte der Kurs bis 4.381 USD klettern. Andernfalls wäre auf dem Widerstandsniveau um 4.264 USD mit einer Zwischenkorrektur zu rechnen. Die Erholung sei oberhalb von 4.020 USD vollkommen intakt. Unter der Marke käme es zu einer Korrektur bis 3.975 USD. Bärisch wären jedoch erst Abgaben unter 3.942 USD.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.