Rückblick: Seit der Verteidigung des markanten Tiefs aus dem Oktober 2025 bei 3.879 USD wurde der Goldpreis in einer steilen Aufwärtsbewegung über die zentrale Abwärtstrendlinie und den Widerstandsbereich um 4.094 USD gewuchtet, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Beginn einer bullischen Trendwende - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Diese Kaufsignale würden auf den Beginn einer bullischen Trendwende hinweisen. Bisher sei der Anstieg mehrfach an der Zone um 4.150 USD gescheitert und habe dort zuletzt ein kleines Doppeltop ausgebildet. Im gestrigen Handel habe eine Korrektur unter das bisherige Tief der Konsolidierung bei 4.023 USD zurückgeführt, werde im heutigen frühen Handel aber bereits wieder aufgefangen.
Ausblick
Mit einem Anstieg über 4.094 USD wäre die Zwischenkorrektur bereits wieder beendet und ein Zugewinn bis 4.148 USD die Folge. Über der Marke hätte die Käuferseite die zweite große Erholungsphase begonnen und dürfte den Kurs bis 4.225 USD und 4.264 USD antreiben. Über der Hürde könnte sich der Anstieg sogar schon bis 4.440 USD ausdehnen und damit den Abwärtstrend seit August beenden. Auf der Unterseite würden das Korrekturtief bei 4.007 USD und der Support bei 3.975 USD stützen. Unter der Marke wäre die Erholung gestoppt und eine weitere Abwärtsphase bis 3.879 USD zu erwarten.
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