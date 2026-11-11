Gold: Beginn einer bullischen Trendwende - Chartanalyse

Mit einem Anstieg über 4.094 USD wäre die Zwischenkorrektur bereits wieder beendet und ein Zugewinn bis 4.148 USD die Folge. Über der Marke hätte die Käuferseite die zweite große Erholungsphase begonnen und dürfte den Kurs bis 4.225 USD und 4.264 USD antreiben. Über der Hürde könnte sich der Anstieg sogar schon bis 4.440 USD ausdehnen und damit den Abwärtstrend seit August beenden. Auf der Unterseite würden das Korrekturtief bei 4.007 USD und der Support bei 3.975 USD stützen. Unter der Marke wäre die Erholung gestoppt und eine weitere Abwärtsphase bis 3.879 USD zu erwarten.