Für 2027 erwarten die Analysten im Schnitt einen Gewinn von 50,27 US-Dollar je Aktie, rund 41 Prozent mehr als die 35,64 US-Dollar für 2026. Für 2028 liegt der Konsens bei 57,63 US-Dollar, das sind von 2026 aus gerechnet rund 62 Prozent mehr (eigene Rechnung). Die Eli Lilly Aktie wurde Anfang November mit rund dem 30-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, deutlich unter dem Fünfjahresschnitt von rund 40. Unsere Lesart: Der Markt zahlt für Lilly heute weniger Aufschlag als früher, obwohl die Gewinne schneller wachsen. Der Haken: Rund 2 Milliarden US-Dollar des diesjährigen Umsatzes sind Einmaleffekte, die 2027 fehlen werden.