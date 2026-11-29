Wenn an der Börse von Gewinnexplosionen die Rede ist, fallen meist die Namen von Chipkonzernen. Nach Rechnung von UBS sollen Nvidia, Micron und Broadcom allein rund 45 Prozent des Gewinnwachstums im S&P 500 im Jahr 2027 liefern. Doch auch abseits der Halbleiter erwarten Analysten kräftige Sprünge: bei der Eli Lilly Aktie dank Abnehmspritzen, bei der Palantir Aktie dank KI-Software für Unternehmen und bei der Amazon Aktie dank des Cloudgeschäfts. Wir haben die Konsensschätzungen ausgewertet und zeigen, was die drei Wachstumsstars versprechen und wo die Risiken liegen.
Abnehmspritze, KI-Software, Cloud: Eli Lilly, Palantir und Amazon sollen ihre Gewinne kräftig steigern – die Wachstumsstars abseits der Chips
Nicht nur Chipkonzerne stehen für Gewinnsprünge. Die Eli Lilly Aktie soll ihren Gewinn je Aktie bis 2028 um gut 60 Prozent steigern, die Amazon Aktie ebenfalls um rund 60 Prozent, und bei der Palantir Aktie rechnen Analysten schon für 2027 mit einem Plus von über 40 Prozent. Was hinter den Prognosen steckt, wie teuer die Aktien darauf sind und welche Termine jetzt zählen.
Wachstumsstar 1
Eli Lilly: die Gewinnmaschine aus der Abnehmspritze
Eli Lilly Aktie – plus 62 Prozent bis 2028. Der Pharmakonzern hinter den Abnehmspritzen Mounjaro und Zepbound hat im dritten Quartal den Umsatz um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar gesteigert und die Umsatzprognose für 2026 auf 91 bis 92 Milliarden US-Dollar angehoben, nach zuvor 85 bis 87 Milliarden. Bemerkenswert: Die Absatzmenge stieg um 53 Prozent, während die erzielten Preise um 15 Prozent sanken. Das Wachstum kommt also aus der Nachfrage, nicht aus Preiserhöhungen. Die Gewinnprognose für 2026 nahm Lilly wegen Abschreibungen auf zugekaufte Forschungsprojekte leicht auf 35 bis 36 US-Dollar je Aktie zurück.
Für 2027 erwarten die Analysten im Schnitt einen Gewinn von 50,27 US-Dollar je Aktie, rund 41 Prozent mehr als die 35,64 US-Dollar für 2026. Für 2028 liegt der Konsens bei 57,63 US-Dollar, das sind von 2026 aus gerechnet rund 62 Prozent mehr (eigene Rechnung). Die Eli Lilly Aktie wurde Anfang November mit rund dem 30-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, deutlich unter dem Fünfjahresschnitt von rund 40. Unsere Lesart: Der Markt zahlt für Lilly heute weniger Aufschlag als früher, obwohl die Gewinne schneller wachsen. Der Haken: Rund 2 Milliarden US-Dollar des diesjährigen Umsatzes sind Einmaleffekte, die 2027 fehlen werden.
Der wunde Punkt ist die Abnehmpille. Lillys Tablette Foundayo verfehlte im dritten Quartal mit 184 Millionen US-Dollar Umsatz die Erwartungen, während Konkurrent Novo Nordisk mit seiner Wegovy-Pille in den USA bei Neuverordnungen klar vorn liegt. Der nächste Prüfstein für die Eli Lilly Aktie ist der Innovationstag am 7. Dezember. Danach folgen die erste Prognose für 2027 und der für Anfang 2027 geplante Zulassungsantrag für den nächsten Hoffnungsträger Retatrutide.
Wachstumsstar 2
Palantir: die teuerste Wachstumsgeschichte
Palantir Aktie – plus 46 Prozent schon 2027. Der Spezialist für Datenanalyse und KI-Software hat den Umsatz im dritten Quartal um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden US-Dollar gesteigert. Erstmals erzielte Palantir mit US-Unternehmen mehr Umsatz als mit dem US-Staat: 984 gegenüber 953 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen inzwischen 8,53 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, ein Plus von rund 91 Prozent. Vor den Quartalszahlen rechneten die Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 US-Dollar für 2026 und 2,35 US-Dollar für 2027, also rund 46 Prozent Wachstum (eigene Rechnung). Beim Umsatz erwartet der Konsens eine Abkühlung auf 53 Prozent im Jahr 2027 und 46 Prozent im Jahr 2028.
Die Kehrseite: Der Wert neu abgeschlossener Verträge stieg im dritten Quartal nur um 6 Prozent, und die Palantir Aktie ist mit rund dem 73-Fachen der erwarteten Gewinne die mit Abstand teuerste der drei. Seit Jahresbeginn hat sie rund 10 Prozent verloren, allein am 5. November ging es nach dem Wahlsieg der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses um rund 10 Prozent abwärts. Unsere Lesart: Anleger fürchten, dass ein gespaltenes Washington bei Verteidigungsausgaben spart, und Palantir hängt noch stark an Regierungsaufträgen. Die Entscheidung fällt Anfang Februar, wenn Palantir die erste Prognose für 2027 vorlegt.
Wachstumsstar 3
Amazon: Gewinnsprung trotz Milliardeninvestitionen
Amazon Aktie – plus 60 Prozent bis 2028. Beim Onlinehändler und Cloudanbieter erwarten die Analysten einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie von 8,31 US-Dollar im Jahr 2026 auf 13,27 US-Dollar im Jahr 2028. Das sind rund 60 Prozent mehr (eigene Rechnung) oder etwa 26 Prozent pro Jahr. Bereinigt heißt hier: ohne die hohen Buchgewinne aus der Beteiligung an Anthropic, die den ausgewiesenen Gewinn 2026 aufblähen. Die Amazon Aktie wurde Ende Oktober mit rund dem 28-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, weit unter ihrem Fünfjahresschnitt.
Der Preis des Wachstums sind gewaltige Investitionen in Rechenzentren. Der Konsens rechnet für 2026 mit einem negativen freien Cashflow von 33,9 Milliarden US-Dollar und für 2027 mit minus 8,1 Milliarden, bevor 2028 wieder rund 37,8 Milliarden US-Dollar übrig bleiben sollen. Unsere Lesart: Bei der Amazon Aktie entscheidet weniger der Gewinn je Aktie als die Frage, ob die Investitionen wie geplant ab 2028 Geld abwerfen.
Der Vergleich
Drei Wege zum Gewinnwachstum
Die drei Aktien stehen für drei sehr unterschiedliche Wetten. Eli Lilly wächst mit einem Produkt, das bereits Milliarden umsetzt, und ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 30 moderat bewertet. Amazon kombiniert Wachstum mit der niedrigsten Bewertung der drei, muss aber erst seine Investitionsphase überstehen. Palantir wächst beim Umsatz am schnellsten, ist aber mit rund dem 73-Fachen der Gewinne so teuer, dass schon eine leichte Enttäuschung schwer wiegen kann. Unsere Lesart: Je höher die Bewertung, desto weniger Spielraum lassen die Prognosen für Fehler.
Einordnung der Redaktion: Wer auf Gewinnwachstum setzen will, ohne sich ganz vom Chipzyklus abhängig zu machen, findet in der Eli Lilly Aktie, der Palantir Aktie und der Amazon Aktie drei Alternativen mit ganz eigenen Treibern. Die Prognosen sind Erwartungen, keine Zusagen, und sie werden laufend angepasst. Entscheidend sind die nächsten Termine: Lillys Innovationstag am 7. Dezember, Palantirs erste Prognose für 2027 Anfang Februar und Amazons Quartalszahlen, an denen sich zeigt, ob das Cloudwachstum mit den Investitionen Schritt hält.
FAQ
Häufige Fragen zum Gewinnwachstum abseits der Chips
Welche Aktie hat laut Analysten bis 2028 das stärkste erwartete Gewinnwachstum unter den drei?
Die Eli Lilly Aktie: Der Konsens erwartet einen Anstieg des Gewinns je Aktie von 35,64 US-Dollar im Jahr 2026 auf 57,63 US-Dollar im Jahr 2028, rund 62 Prozent. Knapp dahinter liegt Amazon mit rund 60 Prozent.
Warum ist die Palantir Aktie so viel teurer als Eli Lilly und Amazon?
Palantir wächst beim Umsatz deutlich schneller, 2026 laut eigener Prognose um rund 91 Prozent. Dafür zahlen Anleger mit rund dem 73-Fachen der erwarteten Gewinne einen hohen Preis.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Eli Lilly: ISIN US5324571083, WKN 858560, deutsches Handelssymbol LLY, US-Handelssymbol LLY. Palantir Technologies: ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, deutsches Handelssymbol PTX, US-Handelssymbol PLTR. Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, deutsches Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN.
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