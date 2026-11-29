Die Wall Street wettet auf ein weiteres starkes Gewinnjahr, doch die Last liegt auf wenigen Schultern. UBS Securities erwartet, dass der Gewinn je Aktie im S&P 500 im Jahr 2027 um 18 Prozent auf 430 US-Dollar steigt. Rund 45 Prozent dieses Zuwachses sollen nach der Rechnung der Bank von nur drei Unternehmen kommen: Micron, Nvidia und Broadcom. Für Anleger heißt das: Wer wissen will, wo das stärkste Gewinnwachstum der kommenden Jahre erwartet wird, kommt an der Micron Aktie, der Nvidia Aktie und der Broadcom Aktie nicht vorbei. Und wer die Risiken des Gesamtmarkts verstehen will, auch nicht.
Micron soll den Gewinn mehr als verdoppeln: Drei Chip-Aktien liefern fast die Hälfte des Gewinnwachstums der Wall Street – wie lange hält der Turbo?
430 Dollar Gewinn je Aktie erwartet UBS für den S&P 500 im Jahr 2027, und rund 45 Prozent des Zuwachses sollen von nur drei Konzernen kommen: Micron, Nvidia und Broadcom. Die Micron Aktie führt mit einem erwarteten Gewinnplus von rund 134 Prozent. Wir zeigen, was die Konsensschätzungen versprechen, wie günstig die Aktien darauf bewertet sind und welche Risiken die Rechnung kippen könnten.
Die Methode
So lesen Sie die Zahlen
Alle drei Konzerne haben abweichende Geschäftsjahre. Wir vergleichen deshalb jeweils das nächste volle Geschäftsjahr, für das die Analysten schätzen, mit dem Vorjahr: bei Micron das Geschäftsjahr 2027, das im Spätsommer 2027 endet, bei Nvidia das Geschäftsjahr 2028, das im Januar 2028 endet, und bei Broadcom das Geschäftsjahr 2027, das im Herbst 2027 endet. Die Gewinne sind bereinigte Werte je Aktie, die Wachstumsraten haben wir selbst aus den Konsensschätzungen berechnet.
Platz 1
Micron: die Gewinnexplosion aus dem Speicher
Micron Aktie – plus 134 Prozent. Der Speicherchip-Hersteller hat im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 133,19 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 75,52 US-Dollar je Aktie erzielt. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten die Analysten im Schnitt 176,50 US-Dollar je Aktie, ein Plus von rund 134 Prozent (eigene Rechnung). Bemerkenswert ist die Dynamik der Schätzungen: Vor 90 Tagen lag der Konsens noch bei 153,87 US-Dollar, in den vergangenen 30 Tagen haben 28 Analysten ihre Prognosen angehoben. Für das Geschäftsjahr 2028 erwartet der Konsens 207,76 US-Dollar, das Wachstum würde sich damit auf rund 18 Prozent abschwächen (eigene Rechnung).
Was die Prognosen stützt: Micron selbst rechnet im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres mit rund 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn von etwa 38,15 US-Dollar je Aktie. Nach Angaben des Managements sind mehr als drei Viertel der Produktion des Geschäftsjahres 2027 bereits vertraglich gebunden, 26 sogenannte Take-or-pay-Verträge sollen mehr als 35 Prozent des Umsatzes bis 2030 abdecken. Die Micron Aktie wird auf Basis der Schätzung für 2027 nur mit rund dem 4,4-Fachen des Gewinns bewertet. Unsere Lesart: Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigt, dass der Markt den Gipfel des Speicherzyklus bereits einpreist. Der Konsens selbst sieht die Bruttomarge von 87 Prozent im Geschäftsjahr 2027 bis 2030 auf rund 65 Prozent sinken, weil neue Fabriken bei Micron und der Konkurrenz ab 2027 Kapazität bringen.
Platz 2
Nvidia: 75 Prozent Wachstum ohne Jensen Huang
Nvidia Aktie – plus 68 Prozent. Der KI-Chipkonzern hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2027 den Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar gesteigert und für das laufende Quartal 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Interimschefin Colette Kress hob zudem die Prognose für das Geschäftsjahr 2028 an: Der Umsatz soll um rund 75 Prozent wachsen statt wie bisher angekündigt um 70 Prozent. Der Konsens erwartet einen Anstieg des Gewinns je Aktie von 9,66 US-Dollar im Geschäftsjahr 2027 auf 16,24 US-Dollar im Geschäftsjahr 2028, rund 68 Prozent mehr (eigene Rechnung), und weiter auf 21,44 US-Dollar im Geschäftsjahr 2029. Auf die Schätzung für 2028 bezogen wird die Nvidia Aktie nur mit rund dem 9,3-Fachen des Gewinns bewertet.
Unsere Lesart: Die niedrige Bewertung ist kein Zufall. Gründer Jensen Huang ist im November als Vorstandschef zurückgetreten, eine Untersuchung des Verwaltungsrats läuft noch, und das China-Geschäft fällt in der Prognose ganz weg. Die Nvidia Aktie preist damit Führungs- und Politikrisiken ein, die in den Gewinnschätzungen nicht stehen.
Platz 3
Broadcom: der Gewinner der Maßanfertigung
Broadcom Aktie – plus 66 Prozent. Broadcom entwirft maßgeschneiderte KI-Chips für große Rechenzentrumsbetreiber, und genau dieses Geschäft treibt die Prognosen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 wuchs der Umsatz mit KI-Halbleitern um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Vorstandschef Hock Tan stellte für das Geschäftsjahr 2027 einen KI-Umsatz von rund 115 Milliarden US-Dollar und für 2028 rund 230 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der Konsens erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Anstieg des Gewinns je Aktie von 11,66 auf 19,38 US-Dollar, ein Plus von rund 66 Prozent. Auf Basis des Kurses von Ende September entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 18 (eigene Rechnung). Broadcom hat die Gewinnerwartungen zuletzt neun Quartale in Folge übertroffen. Der nächste Prüfstein sind die Jahreszahlen am 9. Dezember.
Das große Bild
Ein Markt, der an drei Konzernen hängt
Die Konzentration ist Chance und Risiko zugleich. UBS Securities hält am Kursziel von 8.900 Punkten für den S&P 500 Ende 2027 fest. Zu den Risiken zählt die Bank aber gerade diese Konzentration: Schon kleine Änderungen der Ausblicke von Micron, Nvidia und Broadcom können die Gewinnrechnung des ganzen Index verschieben. Die Vermögensverwaltung von UBS ist vorsichtiger: Sie erwartet für 2027 ein Gewinnplus von 15 Prozent im S&P 500 und ein Indexniveau von 8.200 Punkten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Unsere Lesart: Wer einen breiten US-Indexfonds hält, setzt damit stärker auf die drei Chipkonzerne, als es der Name S&P 500 vermuten lässt.
Erste Warnsignale gibt es bereits. Medienberichten zufolge hat das Analysehaus SemiAnalysis seine Prognose für die weltweiten Investitionen in KI-Chips im Jahr 2027 von 770 auf 627 Milliarden US-Dollar gesenkt. Und die Börse traut den Rekordschätzungen nur bedingt: Die Micron Aktie notierte am 18. November knapp 44 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, obwohl die Gewinnschätzungen für 2027 in den drei Monaten zuvor deutlich gestiegen waren.
Einordnung der Redaktion: Die Micron Aktie, die Nvidia Aktie und die Broadcom Aktie gehören zu den großen US-Werten mit dem stärksten erwarteten Gewinnwachstum. Die niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisse zeigen allerdings, dass der Markt diesen Prognosen nicht blind vertraut. Für Anleger entscheiden drei Termine über die nächste Etappe: die Jahreszahlen von Broadcom am 9. Dezember, die Quartalszahlen von Micron Mitte Dezember und Nvidias Jahreszahlen, die voraussichtlich im Februar folgen. Bestätigen sie die Erwartungen, bleibt die Rechnung der Wall Street intakt. Enttäuschen sie, trifft das nicht nur drei Aktien, sondern den gesamten Index.
FAQ
Häufige Fragen zum Gewinnwachstum 2027
Welche Aktie hat laut Analysten 2027 das stärkste Gewinnwachstum unter den drei Chipkonzernen?
Die Micron Aktie: Der Konsens erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen bereinigten Gewinn von 176,50 US-Dollar je Aktie nach 75,52 US-Dollar im Geschäftsjahr 2026, ein Plus von rund 134 Prozent.
Wie stark hängt das Gewinnwachstum des S&P 500 an den Chipkonzernen?
UBS Securities erwartet, dass Nvidia, Micron und Broadcom rund 45 Prozent des Gewinnwachstums im S&P 500 im Jahr 2027 beisteuern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Micron Technology: ISIN US5951121038, WKN 869020, deutsches Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU. Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, deutsches Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA. Broadcom: ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, deutsches Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO.
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