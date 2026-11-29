Was die Prognosen stützt: Micron selbst rechnet im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres mit rund 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn von etwa 38,15 US-Dollar je Aktie. Nach Angaben des Managements sind mehr als drei Viertel der Produktion des Geschäftsjahres 2027 bereits vertraglich gebunden, 26 sogenannte Take-or-pay-Verträge sollen mehr als 35 Prozent des Umsatzes bis 2030 abdecken. Die Micron Aktie wird auf Basis der Schätzung für 2027 nur mit rund dem 4,4-Fachen des Gewinns bewertet. Unsere Lesart: Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigt, dass der Markt den Gipfel des Speicherzyklus bereits einpreist. Der Konsens selbst sieht die Bruttomarge von 87 Prozent im Geschäftsjahr 2027 bis 2030 auf rund 65 Prozent sinken, weil neue Fabriken bei Micron und der Konkurrenz ab 2027 Kapazität bringen.