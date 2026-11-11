Starke Geschäftsentwicklung bei RWE - K+S erhöht Gewinnprognose - Infineon meldet Rekord-Quartalsergebnis

Infineon (+0,9%) habe seine Umsatzprognose für Datenzentren-Stromversorgungslösungen erhöht und ein Rekord-Quartalsergebnis berichtet. Im abgelaufenen Quartal habe Infineon den Umsatz um 19% auf EUR 4,71 Mrd. und das Segmentergebnis um satte 56% auf EUR 1,12 Mrd. gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2026/27 peile man einen Jahresumsatz in Höhe von EUR 20 Mrd. an, wobei EUR 4 Mrd. auf Leistungshalbleiter für Rechenzentren entfallen sollten.