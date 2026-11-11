Wie aus einer an die Medien durchgesickerten E-Mail eines Anthropic-Mitarbeiters an die US-Wertpapieraufsicht SEC hervorgeht, strebt das KI-Unternehmen bei seinem Börsengang einen Erlös von bis zu USD 70 Mrd. an, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Starke Geschäftsentwicklung bei RWE - K+S erhöht Gewinnprognose - Infineon meldet Rekord-Quartalsergebnis
Unternehmensmeldungen
Demnach wolle man insgesamt 867 Millionen Aktien zu einer Spanne von USD 70 bis 80 anbieten. Am oberen Ende würde sich gemessen an den insgesamt ausstehenden Aktien eine Bewertung von rund USD 1 Bio. für das Unternehmen ergeben, das für sein KI-Modell Claude bekannt sei.
Uber (-1,6%) habe sich nach Ablauf der Annahmefrist 66,56% des Grundkapitals an Delivery Hero (-0,5%) gesichert, wie das US-Fahrdienstvermittlungsunternehmen in einer Aussendung mitgeteilt habe. Weiters habe Uber eine weitere Annahmefrist vom 11. November bis 24. November angekündigt. Der Angebotspreis betrage EUR 41,50 je Aktie, was den Berliner Essenslieferdienst mit rund EUR 13 Mrd. bewerte.
Infineon (+0,9%) habe seine Umsatzprognose für Datenzentren-Stromversorgungslösungen erhöht und ein Rekord-Quartalsergebnis berichtet. Im abgelaufenen Quartal habe Infineon den Umsatz um 19% auf EUR 4,71 Mrd. und das Segmentergebnis um satte 56% auf EUR 1,12 Mrd. gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2026/27 peile man einen Jahresumsatz in Höhe von EUR 20 Mrd. an, wobei EUR 4 Mrd. auf Leistungshalbleiter für Rechenzentren entfallen sollten.
Der Düngemittelhersteller K+S (-4,5%) habe wegen höherer Logistik- und Energiekosten etwas weniger verdient als erwartet, aber die Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht anzuheben vermocht. Höhere Absatzpreise und -mengen hätten bislang die gestiegenen Kosten infolge des Nahostkonflikts nicht gänzlich kompensieren können.
RWE habe in den ersten neun Monaten 2026 eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet. Wesentliche Treiber seien die höhere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie die deutliche Verbesserung im Energiehandel gewesen.
Bei E.ON habe das bereinigte Konzern-EBITDA mit EUR 7,1 Mrd. in den ersten neun Monaten 2026 erwartungsgemäß auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Der bereinigte Konzernüberschuss sei um 4% auf EUR 2,2 Mrd. gestiegen. Für 2026 rechne der Konzern unverändert mit einem bereinigten Konzern-EBITDA zwischen EUR 9,4 und 9,6 Mrd. sowie einem bereinigten Konzernüberschuss zwischen EUR 2,7 und 2,9 Mrd.
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