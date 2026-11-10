Gerresheimer: D. E. Shaw rudert zurück! Doch die Leerverkäufer haben noch längst nicht kapituliert

Die Gerresheimer-Aktie sorgt für neue Spannung an der Börse! Während der Aktienkurs leicht um 0,39 Prozent auf 31,14 Euro steigt, gibt es eine bemerkenswerte Veränderung im Lager der Leerverkäufer. Der international tätige Hedgefonds D. E. Shaw & Co., L.P. hat seine Short-Position reduziert. Doch wer daraus bereits eine umfassende Entwarnung ableitet, könnte sich täuschen. Denn trotz des Rückgangs hält der Finanzinvestor weiterhin eine beträchtliche Wette auf fallende Kurse. Gleichzeitig sind weitere professionelle Marktteilnehmer auf der Short-Seite engagiert. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Ist die jüngste Positionssenkung ein erstes Zeichen nachlassender Skepsis oder lediglich eine kleine Anpassung innerhalb einer weiterhin pessimistischen Strategie?