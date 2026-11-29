Die Geberit Aktie zählt zu den zehn SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier des Sanitärtechnik-Konzerns aus Rapperswil-Jona schloss am Freitag bei 591,40 Franken und damit 2,85 Prozent höher als eine Woche zuvor. Im Leitindex bedeutet das Rang zehn. Der SMI gewann 2,1 Prozent.
Geberit Aktie: SMI-Gewinner der Woche – der Sanitärkonzern meldet sich zurück
Die Geberit Aktie ist mit einem Plus von 2,85 Prozent einer der zehn SMI-Gewinner der Woche. Die gute Stimmung für Bauwerte hilft dem Sanitärtechnik-Konzern, auch wenn der Freitag einen kleinen Dämpfer brachte.
SMI-Gewinner der Woche
Warum die Geberit Aktie zugelegt hat
Baunahe Aktien waren die Überraschung dieser Börsenwoche. Geberit fuhr im Windschatten mit.
Den Anstoß gab am Mittwoch eine Branchenmeldung: Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und der Baumeisterverband sieht auch für das Schlussquartal gute Aussichten. Die Geberit Aktie gehörte an diesem Tag zu den Gewinnern im Leitindex. Am Donnerstag legte sie weitere 0,82 Prozent zu, laut cash.ch waren baunahe Titel gesucht. Am Freitag gab sie 0,24 Prozent ab. Gegenüber den Branchenkollegen blieb Geberit zurück: Amrize gewann in der Woche 8,50 Prozent, Sika 5,59 Prozent und Holcim 4,08 Prozent.
Geberit Aktie: Solide Zahlen, verhaltener Kurs
Geberit stellt Spülkästen, Rohrleitungssysteme und Badkeramik her. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz um 5,7 Prozent, die EBITDA-Marge blieb mit 30,7 Prozent auf hohem Niveau. Der Gewinn je Aktie stieg um 8,1 Prozent auf 16,23 Franken. An der Börse wurde das bisher kaum belohnt. Auf Jahressicht liegt die Geberit Aktie 5,86 Prozent im Minus, auf Sicht von fünf Jahren 14,71 Prozent. Nach den Zahlen im November hatte der Titel nachgegeben, weil der Markt mehr erwartet hatte.
Ausblick: Wie geht es mit der Geberit Aktie weiter?
Für das Gesamtjahr stellt Geberit ein Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent in lokalen Währungen in Aussicht. Der SMI-Gewinner der Woche profitiert davon, dass sich das Marktumfeld in Europa gebessert hat. Am Freitag erreichte die Geberit Aktie im Tageshoch 594,40 Franken. Die Marke von 600 Franken bleibt die nächste Hürde.
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