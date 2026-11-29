Geberit Aktie: SMI-Gewinner der Woche – der Sanitärkonzern meldet sich zurück

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Geberit Aktie ist mit einem Plus von 2,85 Prozent einer der zehn SMI-Gewinner der Woche. Die gute Stimmung für Bauwerte hilft dem Sanitärtechnik-Konzern, auch wenn der Freitag einen kleinen Dämpfer brachte.

Die Geberit Aktie zählt zu den zehn SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier des Sanitärtechnik-Konzerns aus Rapperswil-Jona schloss am Freitag bei 591,40 Franken und damit 2,85 Prozent höher als eine Woche zuvor. Im Leitindex bedeutet das Rang zehn. Der SMI gewann 2,1 Prozent. SMI-Gewinner der Woche Warum die Geberit Aktie zugelegt hat Baunahe Aktien waren die Überraschung dieser Börsenwoche. Geberit fuhr im Windschatten mit. Den Anstoß gab am Mittwoch eine Branchenmeldung: Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und der Baumeisterverband sieht auch für das Schlussquartal gute Aussichten. Die Geberit Aktie gehörte an diesem Tag zu den Gewinnern im Leitindex. Am Donnerstag legte sie weitere 0,82 Prozent zu, laut cash.ch waren baunahe Titel gesucht. Am Freitag gab sie 0,24 Prozent ab. Gegenüber den Branchenkollegen blieb Geberit zurück: Amrize gewann in der Woche 8,50 Prozent, Sika 5,59 Prozent und Holcim 4,08 Prozent. Geberit Aktie in einer Woche +2,85 % Schlusskurs der Geberit Aktie am Freitag 591,40 CHF Kursentwicklung in einem Jahr -5,86 % EBITDA-Marge nach neun Monaten 30,7 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026), Geberit Geberit Aktie: Solide Zahlen, verhaltener Kurs Geberit stellt Spülkästen, Rohrleitungssysteme und Badkeramik her. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz um 5,7 Prozent, die EBITDA-Marge blieb mit 30,7 Prozent auf hohem Niveau. Der Gewinn je Aktie stieg um 8,1 Prozent auf 16,23 Franken. An der Börse wurde das bisher kaum belohnt. Auf Jahressicht liegt die Geberit Aktie 5,86 Prozent im Minus, auf Sicht von fünf Jahren 14,71 Prozent. Nach den Zahlen im November hatte der Titel nachgegeben, weil der Markt mehr erwartet hatte. Was die Geberit Aktie bremsen kann Bewertung: Geberit gehört zu den hoch bewerteten Industrietiteln im SMI. Das lässt wenig Raum für Enttäuschungen.

Marge: Der Ausblick setzt auf stabile Profitabilität, nicht auf eine Ausweitung.

Baukonjunktur: Das Geschäft hängt am europäischen Wohnungsbau und an Renovationen. Ausblick: Wie geht es mit der Geberit Aktie weiter? Für das Gesamtjahr stellt Geberit ein Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent in lokalen Währungen in Aussicht. Der SMI-Gewinner der Woche profitiert davon, dass sich das Marktumfeld in Europa gebessert hat. Am Freitag erreichte die Geberit Aktie im Tageshoch 594,40 Franken. Die Marke von 600 Franken bleibt die nächste Hürde. Stammdaten der genannten Unternehmen Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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