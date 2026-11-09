Fresenius Aktie: Biosimilar-Strategie überzeugt – Kursziel steigt auf 58 Euro

Die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker: FRE) tritt zum Wochenauftakt nahezu auf der Stelle: Zum angegebenen Handelsschluss am 9. November 2026 um 17:39 Uhr MEZ notiert das Papier bei 52,46 Euro und damit lediglich 0,02 Euro beziehungsweise 0,04% niedriger. Deutlich positiver fällt die aktuelle Fresenius-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research aus. Falko Friedrichs erhöht nach den Quartalszahlen und einer weiter aufgehellten Gewinnprognose das Kursziel von 56 auf 58 Euro. Das Rating "buy" bleibt bestehen. Gegenüber dem genannten Schlusskurs ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,6%.