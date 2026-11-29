Warum ist die Fluidra-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Fluidra-Aktie stieg in der Woche um 4,22 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie prallte an der Unterstützung bei 17,80 Euro ab, nachdem sie fast 30 Prozent verloren hatte.

Wie stark ist die Fluidra-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Fluidra-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 18,79 Euro. Das sind 4,22 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 18,03 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fluidra-Aktie?

Die ISIN lautet ES0137650018, die WKN A0MZNB. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 4F1 gehandelt, in den USA unter FLDAY (OTC, ADR).

Wann zahlt Fluidra die nächste Dividende?

Fluidra zahlt im Dezember eine Bruttodividende von 0,33 Euro je Aktie. Letzter Handelstag mit Anspruch ist laut El Español der 7. Dezember.