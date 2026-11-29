Die Fluidra-Aktie (ISIN: ES0137650018, WKN: A0MZNB, deutsches Handelssymbol: 4F1, US-Handelssymbol: FLDAY (OTC, ADR)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 4,22 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 18,79 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Fluidra damit Platz zwölf. Zum Wochenstart hatte die Aktie laut El Español die wichtige Unterstützung bei 17,80 Euro getestet.
Fluidra-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Rebound vom Boden – Poolausrüster dreht an der wichtigen Unterstützung
Die Fluidra-Aktie ist einer der IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 4,22 Prozent auf 18,79 Euro erholt sich der Poolausrüster nach einem Kursrutsch von fast 30 Prozent. Die Aktie prallte an einer wichtigen Unterstützung ab. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Abprall an der Unterstützung: die Woche der Fluidra-Aktie
Fluidra hatte seit dem Jahreshoch fast 30 Prozent verloren. In dieser Woche kehrten die Käufer zurück.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Fluidra-Aktie zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Laut El Español testete die Aktie am Montag die wichtige Unterstützung bei 17,80 Euro, nachdem sie seit ihrem Jahreshoch fast 30 Prozent verloren hatte. Die technischen Indikatoren zeigten einen stark überverkauften Zustand. Nach unserer Einschätzung nutzten Anleger dieses Niveau für Käufe. Dazu kommt die anstehende Dividende von 0,33 Euro je Aktie, die im Dezember gezahlt wird.
Wichtige Unterstützung
Die Aktie prallte an der Marke von 17,80 Euro ab.
Überverkauft
Nach fast 30 Prozent Minus war der Abschlag hoch.
Dividende
Im Dezember fließen 0,33 Euro brutto je Aktie.
Das Unternehmen
Fluidra: Weltmarktführer für Poolausrüstung
Fluidra mit Sitz in Sant Cugat del Vallès bei Barcelona bezeichnet sich als weltweit führender Anbieter für die Pool- und Wellnessbranche. Das Unternehmen liefert Pumpen, Filter, Reinigungsroboter und vernetzte Steuerungen, vor allem in Nordamerika und Europa. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 3,3 Prozent auf 1.780 Millionen Euro, der Nettogewinn sank um 5,9 Prozent auf 154 Millionen Euro. Für 2026 erwartet Fluidra ein Umsatzplus von 3,5 bis 5,5 Prozent zu konstanten Wechselkursen.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Fluidra-Aktie
Warum ist die Fluidra-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Fluidra-Aktie stieg in der Woche um 4,22 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie prallte an der Unterstützung bei 17,80 Euro ab, nachdem sie fast 30 Prozent verloren hatte.
Wie stark ist die Fluidra-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Fluidra-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 18,79 Euro. Das sind 4,22 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 18,03 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fluidra-Aktie?
Die ISIN lautet ES0137650018, die WKN A0MZNB. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 4F1 gehandelt, in den USA unter FLDAY (OTC, ADR).
Wann zahlt Fluidra die nächste Dividende?
Fluidra zahlt im Dezember eine Bruttodividende von 0,33 Euro je Aktie. Letzter Handelstag mit Anspruch ist laut El Español der 7. Dezember.
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