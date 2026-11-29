Warum ist die Ferrovial-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Ferrovial-Aktie stieg in der Woche um 3,94 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Konzern mit großem Nordamerika-Geschäft profitierte von der festen Wall Street.

Wie stark ist die Ferrovial-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Ferrovial-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 54,88 Euro. Das sind 3,94 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 52,80 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ferrovial-Aktie?

Die ISIN lautet NL0015001FS8, die WKN A3EG0H. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 8ZQ gehandelt, in den USA unter FER (Nasdaq).

Warum hat Ferrovial eine niederländische ISIN?

Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 von Spanien in die Niederlande verlegt. Die Aktie bleibt im IBEX 35 und ist zusätzlich an der Nasdaq notiert.