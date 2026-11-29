Die Ferrovial-Aktie (ISIN: NL0015001FS8, WKN: A3EG0H, deutsches Handelssymbol: 8ZQ, US-Handelssymbol: FER (Nasdaq)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 3,94 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 54,88 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Ferrovial damit Platz 13. Am Donnerstag und Freitag legte die Aktie um 1,78 und 2,20 Prozent zu.
Ferrovial-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Maut-Maschine auf Kurs – Infrastrukturkonzern profitiert von der Wall Street
Die Ferrovial-Aktie ist einer der IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 3,94 Prozent auf 54,88 Euro legt der Infrastrukturkonzern vor allem zum Wochenende zu. Rückenwind kommt aus Nordamerika. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Starker Schluss: die Woche der Ferrovial-Aktie
Ferrovial verdient sein Geld vor allem in Nordamerika. In dieser Woche half das der Aktie.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Ferrovial-Aktie zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Ferrovial verdient den Großteil seines Gewinns mit Mautstraßen in Nordamerika, vor allem mit der 407 ETR bei Toronto und Express-Strecken in Texas. Die Aktie ist zudem an der Nasdaq notiert. Nach unserer Einschätzung half deshalb die feste Wall Street, die laut Bolsamanía eine verkürzte Woche mit Gewinnen abschloss. Mauteinnahmen steigen zudem häufig mit der Inflation.
Feste Wall Street
Die US-Börsen schlossen die verkürzte Woche im Plus.
Mautstraßen
Mauteinnahmen steigen oft mit der Inflation.
US-Börsennotiz
Ferrovial ist auch an der Nasdaq notiert.
Das Unternehmen
Ferrovial: Mautstraßen, Flughäfen und Bau
Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 nach Amsterdam verlegt und ist seit 2024 auch an der Nasdaq notiert. Der Konzern betreibt Mautstraßen, vor allem die 407 ETR in Kanada und Express-Spuren in Texas. Daneben baut Ferrovial Infrastruktur und ist an Flughäfen beteiligt.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Ferrovial-Aktie
Warum ist die Ferrovial-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Ferrovial-Aktie stieg in der Woche um 3,94 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Konzern mit großem Nordamerika-Geschäft profitierte von der festen Wall Street.
Wie stark ist die Ferrovial-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Ferrovial-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 54,88 Euro. Das sind 3,94 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 52,80 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ferrovial-Aktie?
Die ISIN lautet NL0015001FS8, die WKN A3EG0H. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 8ZQ gehandelt, in den USA unter FER (Nasdaq).
Warum hat Ferrovial eine niederländische ISIN?
Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 von Spanien in die Niederlande verlegt. Die Aktie bleibt im IBEX 35 und ist zusätzlich an der Nasdaq notiert.
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