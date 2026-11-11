Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober erneut deutlich gestiegen, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI). So habe der Verbraucherpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energie (Kernrate) gegenüber dem Vormonat um 0,3 % zugelegt. Ökonom hätten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,2 % erwartet. Die Verbraucherpreise insgesamt seien um 0,4 % gestiegen und damit ebenfalls stärker als erwartet (+0,3 %), wenngleich weniger deutlich als im September (+0,6 %). Damit dürfte der Weg für weitere Zinsanhebungen geebnet sein. Gemäß dem Pricing an den Zinsmärkten gelte ein Zinsschritt bei der nächsten Fed-Sitzung am 9. Dezember als ausgemachte Sache. Notenbankgouverneur Christopher Waller habe sogar einen großen Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt ins Gespräch gebracht.
FED vor nächstem Zinshammer - Gold unter Druck, Ölpreis im Sinkflug!
Inflationsschock in den USA
Auch in Europa stünden die Zeichen auf „Hawkishness“. So habe der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel den Anstieg der Verbraucherpreise als "zu hoch" bezeichnet und sehe gewichtige Gründe dafür, die Zinsen im kommenden Monat anzuheben. Ein restriktiver geldpolitischer Kurs sei einzuschlagen, um die Inflation einzudämmen, habe das EZB-Ratsmitglied betont. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei in diesem Umfeld um zwölf Basispunkte auf knapp 5 % geklettert, während auch die deutsche Bundrendite (10 Jahre) um vier Basispunkte auf 3,31 % angezogen habe. Federn habe abermals das nicht verzinste Edelmetall Gold lassen müssen, das am Vortag mehr als zwei Prozent verloren habe. Am heutigen Morgen notiere die Unze wieder gut ein halbes Prozent höher bei etwas über 4.050 USD.
Ansonsten habe sich an den Rohstoffmärkten der Rückgang bei den Ölpreisen fortgesetzt. Ein Fass der Nordseesorte Brent sei zeitweise erstmals seit August wieder unter die Marke von 90 USD gefallen. Grund hierfür sei die Hoffnung auf eine Deeskalation im USA-Iran-Konflikt. Nach der Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen stehe Präsident Donald Trump unter Druck, den Konflikt zu beenden. Zudem prüften die Demokraten im Kongress nun, ob sie die näher rückende Frist zur Abwendung eines Regierungsstillstands nutzen sollten, um Trump zu einem Ausweg aus dem Konflikt zu drängen. Niedrigere Energiepreise würden auch die Geldpolitik entlasten, wenngleich sich der Kampf gegen die erhöhte Inflation weiterhin als zäh erweise. Eine wichtige Rolle dürften zudem die robusten Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten spielen. Trotz anhaltender Angriffe auf Schiffe werde weiterhin Öl aus der Region exportiert. Zahlreiche Durchfahrten durch die Straße von Hormus hätten dazu geführt, dass sich die gesamten Öllieferungen aus dem Nahen Osten zuletzt wieder dem Vorkriegsniveau angenähert hätten.
Die europäischen Börsen hätten am gestrigen Dienstag noch von den positiven Vorgaben aus Übersee vom Vortag sowie vom rückläufigen Ölpreis profitieren können. Letzterer habe insbesondere die Energieaktien belastet, die bezogen auf den marktbreiten Stoxx Europe 600 im Aggregat 1,5 % verloren hätten. In den USA habe die Aussicht auf eine noch restriktivere Geldpolitik die Stimmung belastet. Zwar hätten sich die wichtigsten Leitindizes gegen Handelsschluss von ihren Tagestiefs wieder etwas erholen können, für positive Vorzeichen habe es jedoch nicht gereicht. Die Börsen in Asien zeigten sich am heutigen Morgen tendenziell freundlich. Japan, Korea und Festland-China notierten fester, während der Markt in Hongkong etwas schwächle.
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