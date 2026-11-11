FED vor nächstem Zinshammer - Gold unter Druck, Ölpreis im Sinkflug!

Ansonsten habe sich an den Rohstoffmärkten der Rückgang bei den Ölpreisen fortgesetzt. Ein Fass der Nordseesorte Brent sei zeitweise erstmals seit August wieder unter die Marke von 90 USD gefallen. Grund hierfür sei die Hoffnung auf eine Deeskalation im USA-Iran-Konflikt. Nach der Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen stehe Präsident Donald Trump unter Druck, den Konflikt zu beenden. Zudem prüften die Demokraten im Kongress nun, ob sie die näher rückende Frist zur Abwendung eines Regierungsstillstands nutzen sollten, um Trump zu einem Ausweg aus dem Konflikt zu drängen. Niedrigere Energiepreise würden auch die Geldpolitik entlasten, wenngleich sich der Kampf gegen die erhöhte Inflation weiterhin als zäh erweise. Eine wichtige Rolle dürften zudem die robusten Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten spielen. Trotz anhaltender Angriffe auf Schiffe werde weiterhin Öl aus der Region exportiert. Zahlreiche Durchfahrten durch die Straße von Hormus hätten dazu geführt, dass sich die gesamten Öllieferungen aus dem Nahen Osten zuletzt wieder dem Vorkriegsniveau angenähert hätten.