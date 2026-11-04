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Fed und EZB pausieren - Inflationsdruck bleibt

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 08:47 2 Min. Alte Leipziger Trust

Hohe Ölpreise, hartnäckige Inflation und restriktive Notenbanken setzen die Finanzmärkte unter Druck: Während Fed und EZB an hohen Zinsen festhalten, profitieren sichere Staatsanleihen und der US-Dollar von der Unsicherheit - doch neue Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt könnten für eine Wende sorgen

Bild: KI

Eine zentrale Verbindung zwischen Aktien, Anleihen und Währungen bildete der Energiemarkt, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report". Der Iran-Konflikt und die Spannungen am Persischen Golf hätten Sorgen vor Lieferausfällen geschürt. Brent-Rohöl habe sich gegen Oktoberende nahe 120 US-Dollar je Barrel bewegt. Teure Energie schmälere Kaufkraft und Unternehmensmargen und erschwere die Inflationsbekämpfung. Die im Oktober veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für September hätten in den USA eine Inflationsrate von 3,7% und im Euroraum von 3,8% gezeigt. Zum Novemberauftakt hätten Hoffnungen auf Gespräche zwischen den USA und Iran die Ölpreise zwar kräftig fallen lassen. Für eine dauerhafte Entwarnung sei es jedoch zu früh gewesen. Die Fed habe ihr Leitzinsband am 28. Oktober bei 3,75% bis 4,00% unverändert gelassen. Zwei Mitglieder hätten bereits eine Erhöhung bevorzugt. Auch die EZB habe in der letzten Oktoberwoche stillgehalten, ihr Einlagensatz sei bei 2,50% geblieben. Beide Entscheidungen seien eher restriktiv geprägte Zinspausen als Signale bevorstehender Lockerungen gewesen. Länger erhöhte Zinsen würden insbesondere hoch bewertete Wachstumsaktien belasten, weil künftige Gewinne heute weniger wert seien und die Finanzierung kostspieliger werde. Die KI- und die Zinsdebatte würden sich damit gegenseitig verstärken. Zusätzliche Aufmerksamkeit habe Christine Lagardes angekündigter vorzeitiger Rücktritt als EZB-Präsidentin im Februar 2027 erhalten. Die Nachfolgeregelung müsse geldpolitische Verlässlichkeit vermitteln, eine bestimmte Zinswende folge aus dem Personalwechsel jedoch nicht. Wie viele Erhöhungen noch erforderlich seien, bleibe umstritten. Analysten würden nur noch jeweils einen abschließenden Zinsschritt von Fed und EZB im Dezember erwarten und auf die schwache Kreditnachfrage und die verzögerte Wirkung der Geldpolitik verweisen. Bereits weniger Zinserhöhungen als befürchtet könnten Aktien und Anleihen entlasten. Anleihen und Dollar würden von der Unsicherheit profitieren Am Rentenmarkt seien sichere Staatsanleihen gegen Monatsende wieder gesucht worden. Nach dem vorausgegangenen Anstieg sei die Rendite zehnjähriger US-Bonds auf rund 4,93%, die deutschen Pendants auf 3,32% gesunken. Die Technologiesorgen hätten damit teilweise zu steigenden Anleihekursen geführt. Würden Wachstums- statt Inflationsrisiken dominieren, könnten hochwertige Staatsanleihen wieder stabilisierend wirken. Frankreich sei eine Ausnahme geblieben. Haushaltsstreitigkeiten und politische Unsicherheit hätten die zehnjährige Rendite mit rund 4,97% deutlich über dem deutschen Vergleichswert gehalten. Auch bei Unternehmensanleihen seien die Risikoaufschläge gestiegen, also die zusätzliche Verzinsung für mögliche Zahlungsausfälle. Besonders aufmerksam sei die Verschuldung im Umfeld des KI-Ausbaus betrachtet worden. Der US-Dollar habe von der Suche nach Sicherheit und der robusten US-Konjunktur profitiert. Der Euro habe zum Monatsende unter 1,12 US-Dollar notiert, obwohl der Renditevorsprung amerikanischer Staatsanleihen zuletzt geschrumpft sei. Europas Energieabhängigkeit und Frankreichs Haushaltsprobleme hätten die Gemeinschaftswährung belastet. Für nicht währungsgesicherte Euro-Anleger habe der festere Dollar Verluste amerikanischer Anlagen abgefedert. Zugleich verteuere er in Dollar gehandelte Rohstoffe und könne die europäischen Inflationsdruck verstärken. (Ausgabe November 2026)

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