Warum ist die Exor-Aktie AEX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg 6,34 Prozent auf 74,60 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Exor folgte dem Markt.

Wie lautet die ISIN der Exor-Aktie?

NL0012059018. Symbol in Amsterdam EXO.

Was ist Exor?

Exor ist die Investmentholding der Familie Agnelli mit Beteiligungen an Ferrari, Stellantis, CNH und Philips.