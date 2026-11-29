Die Exor-Aktie (ISIN: NL0012059018, Handelssymbol Amsterdam: EXO) stieg in der Woche bis Freitag, 27. November, 6,34 Prozent und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz vier. Der Schlusskurs am Freitag: 74,60 Euro.
Exor-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 6,3 Prozent auf 74,60 Euro – Agnelli-Holding holt auf
Die Exor-Aktie legt in der Woche 6,34 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Die Holding der Familie Agnelli schließt bei 74,60 Euro, Ferrari bleibt der größte Wertträger.
Die Gründe
Holding folgt dem Marktaufschwung
Eine Unternehmensmeldung in der Woche liegt nicht vor. Als Holding folgt Exor dem Wert seiner Beteiligungen und der Börsenstimmung, die sich nach dem Wochenbeginn deutlich aufhellte. Größter Wertträger ist Ferrari, der im dritten Quartal 7,4 Prozent mehr Umsatz erzielte und die Jahresziele zum zweiten Mal in Folge anhob. Stellantis dagegen zog den Substanzwert im ersten Halbjahr deutlich nach unten.
Aktienrückkauf
Exor kündigte im Juni ein Rückkaufprogramm über 500 Millionen Euro an.
Monatsplus
Auf Monatssicht steht die Aktie 7,65 Prozent im Plus.
Portfolio
Zu Exor gehören Ferrari, Stellantis, CNH und Philips.
Häufige Fragen zur Exor-Aktie
Warum ist die Exor-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 6,34 Prozent auf 74,60 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Exor folgte dem Markt.
Wie lautet die ISIN der Exor-Aktie?
NL0012059018. Symbol in Amsterdam EXO.
Was ist Exor?
Exor ist die Investmentholding der Familie Agnelli mit Beteiligungen an Ferrari, Stellantis, CNH und Philips.
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