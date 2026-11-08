Evotec Aktie: Ist die Talsohle endlich erreicht?

Die Evotec-Aktie steht an einem entscheidenden Punkt ihrer wirtschaftlichen Neuaufstellung. Das dritte Quartal 2026 liefert mit einem deutlich reduzierten operativen Verlust, Fortschritten beim Horizon-Programm und einer verbesserten Entwicklung einzelner Geschäftsbereiche durchaus ermutigende Signale. Gleichzeitig zeigen die schwachen Neunmonatszahlen, die weiterhin negativen operativen Ergebnisse und die ambitionierten Wachstumsziele bis 2030, dass der Weg zur nachhaltigen Profitabilität anspruchsvoll bleibt. Genau diesen Widerspruch greift Deutsche Bank Research in seiner aktuellen Evotec-Aktienanalyse vom 6. November 2026 auf. Analyst Fynn Scherzler erkennt die bessere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal an, hält die Mittelfristziele des Wirkstoffforschers jedoch weiterhin für überambitioniert. Das Rating "hold" bleibt deshalb ebenso unverändert wie das Kursziel 3,50 Euro. Bei einem Xetra-Schlusskurs von 3,16 Euro ergibt sich zwar ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,8 Prozent, doch die Skepsis von Deutsche Bank Research sollte nicht übersehen werden. Für Anleger dürfte in den kommenden Quartalen vor allem entscheidend sein, ob Evotec aus seinen Kosteneinsparungen, neuen Partnerschaften und verbesserten Vertriebsaktivitäten tatsächlich nachhaltiges Umsatzwachstum und positive Ergebnisse entwickeln kann. Die große Frage lautet: Wird Evotec zum erfolgreichen Turnaround-Kandidaten, oder erweisen sich die ehrgeizigen Zukunftsziele tatsächlich als zu optimistisch? Fynn Scherzler bleibt vorerst vorsichtig. Die Börse wartet auf den Beweis.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 8. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.