Die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) sorgt wieder für Spannung an der Börse! Nach überraschend soliden Quartalszahlen, Fortschritten beim Konzernumbau und ambitionierten Wachstumsplänen bis 2030 schöpfen Anleger neue Hoffnung. Doch ausgerechnet Deutsche Bank Research tritt auf die Euphoriebremse. In seiner aktuellen Evotec-Aktienanalyse vom 6. November 2026 bestätigt Analyst Fynn Scherzler das Rating "hold" und hält am unveränderten Kursziel 3,50 Euro fest. Besonders bemerkenswert: Obwohl Fynn Scherzler die bessere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal anerkennt, betrachtet er die mittelfristigen Unternehmensziele weiterhin als überambitioniert. Damit stellt Deutsche Bank Research eine entscheidende Frage in den Mittelpunkt: Kann Evotec seine ehrgeizigen Versprechen tatsächlich erfüllen, oder laufen die Erwartungen der wirtschaftlichen Realität davon? Am Freitag schloss die Evotec-Aktie auf Xetra bei 3,16 Euro und gewann 2,3 Prozent. Das Kursziel 3,50 Euro entspricht damit einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 10,8 Prozent. Für risikobereite Anleger mag das verlockend erscheinen. Doch die unveränderte Halteempfehlung zeigt, dass Deutsche Bank Research erhebliche Unsicherheiten sieht.
Evotec Aktie: Ist die Talsohle endlich erreicht?
Deutsche Bank bleibt vorsichtig
Fynn Scherzler warnt: Evotecs Mittelfristziele erscheinen weiterhin überambitioniert
Die wichtigste Aussage der aktuellen Evotec-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research betrifft nicht die jüngsten Quartalszahlen, sondern die langfristige Glaubwürdigkeit der Unternehmensprognosen. Analyst Fynn Scherzler erkennt an, dass es im dritten Quartal besser gelaufen ist. Dennoch erscheinen ihm die mittelfristigen Ziele von Evotec weiterhin "überambitioniert". Dieses Wort stammt aus der veröffentlichten Zusammenfassung seiner Einschätzung und bringt die Skepsis von Deutsche Bank Research auf den Punkt. Fynn Scherzler stellt damit nicht grundsätzlich infrage, dass Evotec operative Fortschritte erzielt. Vielmehr geht es um die Frage, ob diese Verbesserungen ausreichen, um die weitreichenden Wachstums- und Profitabilitätsziele des Unternehmens zu erreichen. Die Aktienanalyse unterscheidet damit zwischen kurzfristiger Stabilisierung und langfristiger wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Genau darin liegt die Brisanz: Evotec kann ein besseres Quartal präsentieren, ohne dass die langfristigen Risiken verschwinden. Deutsche Bank Research bestätigt deshalb das Rating "hold" und das Kursziel 3,50 Euro. Weitere wörtliche Aussagen von Fynn Scherzler aus der vollständigen Originalstudie sind öffentlich nicht verfügbar.
Evotec überrascht im dritten Quartal: Operativer Verlust schrumpft dramatisch
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern durchaus Argumente für eine optimistischere Betrachtung der Evotec-Aktie. Im dritten Quartal 2026 erzielte das Biotechnologieunternehmen einen Konzernumsatz von 164,9 Millionen Euro, verglichen mit 163,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit blieb der Umsatz weitgehend stabil. Wesentlich beeindruckender entwickelte sich jedoch das operative Ergebnis. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von minus 15,0 Millionen Euro im dritten Quartal 2025 auf nur noch minus 1,6 Millionen Euro. Der operative Verlust wurde damit um rund 89 Prozent reduziert. Diese Entwicklung zeigt, dass die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen zunehmend Wirkung entfalten. Gleichzeitig verdeutlicht sie, welches Potenzial in einer effizienteren Unternehmensstruktur steckt. Allerdings darf die Verbesserung nicht mit einer bereits erreichten nachhaltigen Profitabilität verwechselt werden. Evotec schreibt auf bereinigter EBITDA-Basis weiterhin rote Zahlen. Für die Evotec-Aktie stellt sich deshalb die Frage, ob das Unternehmen die positive Ergebnisdynamik in den kommenden Quartalen fortsetzen kann. Deutsche Bank Research bleibt trotz dieser Fortschritte zurückhaltend. Fynn Scherzler bestätigt das Rating "hold" und das Kursziel 3,50 Euro, weil die langfristigen Zielsetzungen aus seiner Sicht weiterhin anspruchsvoll erscheinen.
Neunmonatszahlen offenbaren das Problem: Umsatzrückgang und höhere Verluste
Während das dritte Quartal Hoffnung macht, zeigt die Betrachtung der ersten neun Monate 2026 ein wesentlich schwierigeres Bild. Der Konzernumsatz von Evotec sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,1 Prozent von 535,1 Millionen auf 465,0 Millionen Euro. Noch deutlicher verschlechterte sich das bereinigte EBITDA. Nach einem Verlust von 16,9 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2025 verzeichnete Evotec nun ein Minus von 44,3 Millionen Euro. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die operative Erholung noch nicht ausreicht, um die Belastungen des bisherigen Geschäftsjahres vollständig auszugleichen. Zwar reduzierte Evotec seine Forschungs- und Entwicklungskosten von 42,3 Millionen auf 29,7 Millionen Euro, doch die schwächere Umsatzentwicklung belastete weiterhin das Ergebnis. Für Anleger ist diese Diskrepanz besonders wichtig: Ein stark verbessertes Einzelquartal kann eine Trendwende einleiten, beweist aber noch nicht deren Nachhaltigkeit. Die vorsichtige Einschätzung von Deutsche Bank Research erscheint vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Analyst Fynn Scherzler hält am Rating "hold" und am Kursziel 3,50 Euro fest. Seine Skepsis gegenüber den Mittelfristzielen gewinnt angesichts der schwachen Neunmonatsbilanz zusätzlich an Bedeutung.
Horizon-Programm: Evotec setzt beim Konzernumbau auf massive Einsparungen
Ein zentraler Hoffnungsträger für die Evotec-Aktie ist das Restrukturierungsprogramm Horizon. Mit diesem umfassenden Umbau will das Unternehmen seine Kostenbasis dauerhaft reduzieren, die operative Effizienz verbessern und die Voraussetzungen für profitables Wachstum schaffen. Bis Ende 2027 sollen jährliche Einsparungen von 75 Millionen Euro erreicht werden. Bereits bis Ende September 2026 hatte Evotec mehr als 20 Prozent dieses Einsparziels realisiert. Damit liegt das Unternehmen nach eigenen Angaben vor dem ursprünglichen Zeitplan. Rund die Hälfte des geplanten Personalabbaus wurde bereits umgesetzt. Zudem schreitet die Konsolidierung des Standortnetzwerks voran. Drei der vier vorgesehenen Standortschließungen sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden, die vierte im ersten Quartal 2027. Für die Evotec-Aktie könnte diese Entwicklung von erheblicher Bedeutung sein. Eine dauerhaft niedrigere Kostenbasis würde die Voraussetzungen für steigende operative Margen verbessern. Allerdings verursacht ein tiefgreifender Konzernumbau auch Risiken, etwa durch mögliche Verzögerungen, einmalige Restrukturierungskosten oder Belastungen des laufenden Geschäfts. Deutsche Bank Research bleibt mit dem Rating "hold" vorsichtig. Fynn Scherzler sieht trotz der Fortschritte weiterhin erhebliche Herausforderungen bei der Umsetzung der mittelfristigen Unternehmensziele.
Wachstumsfantasie bis 2030: Evotec peilt rund eine Milliarde Euro Umsatz an
Besonders ambitioniert erscheinen die langfristigen Pläne des Biotechnologieunternehmens. Evotec strebt für 2030 einen Konzernumsatz von rund einer Milliarde Euro an und sieht darüber hinaus zusätzliches Wachstumspotenzial. Gleichzeitig soll die bereinigte EBITDA-Marge bereits zum Jahresende 2028 bei 20 Prozent liegen und bis Ende 2030 auf mehr als 20 Prozent steigen. Für ein Unternehmen, das in den ersten neun Monaten 2026 noch einen erheblichen operativen Verlust ausweist, bedeutet dies einen gewaltigen wirtschaftlichen Wandel. Die Zielsetzungen setzen voraus, dass Evotec nicht nur seine Kosten erfolgreich reduziert, sondern gleichzeitig das Umsatzwachstum deutlich beschleunigt. Neue Kundenaufträge, erfolgreiche Partnerschaften und eine bessere Auslastung der vorhandenen Kapazitäten dürften dabei entscheidende Faktoren sein. Genau hier liegt der zentrale Konflikt der aktuellen Evotec-Aktienanalyse. Während das Management eine deutliche Verbesserung der Profitabilität erwartet, betrachtet Deutsche Bank Research die mittelfristigen Ziele weiterhin als überambitioniert. Analyst Fynn Scherzler bestätigt deshalb das Rating "hold" und das unveränderte Kursziel 3,50 Euro. Die langfristigen Wachstumsambitionen sind zweifellos attraktiv, ihre tatsächliche Umsetzung bleibt jedoch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.
Discovery & Preclinical Development: Hoffnung durch steigende Kundenaktivität
Im Geschäftsbereich Discovery & Preclinical Development, kurz D&PD, zeigen sich erste Anzeichen einer geschäftlichen Stabilisierung. Im dritten Quartal 2026 erzielte das Segment einen Umsatz von 120,1 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich gleichzeitig deutlich von minus 9,5 Millionen auf minus 1,0 Millionen Euro. Besonders interessant ist die Entwicklung des Basisgeschäfts: Die Nettoverkäufe aus eigenständigen Dienstleistungen und integrierten Programmen stiegen in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent. Darüber hinaus berichtet Evotec von einer wachsenden Kundenbasis, einer höheren Angebotsaktivität und einer verbesserten Geschwindigkeit bei der Bearbeitung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Diese Entwicklung könnte mittelfristig zu einer stärkeren Umsatzdynamik beitragen. Allerdings müssen neue Geschäftsabschlüsse zunächst in tatsächlich realisierte Umsätze und Gewinne umgewandelt werden. Für die Evotec-Aktie liegt darin eine wichtige Chance, aber auch ein wesentliches Ausführungsrisiko. Deutsche Bank Research bleibt beim Kursziel 3,50 Euro und beim Rating "hold". Die vorsichtige Bewertung von Fynn Scherzler verdeutlicht, dass positive Vertriebsindikatoren allein noch keine Garantie für die angestrebte Ergebnisverbesserung darstellen.
Just – Evotec Biologics: Hoffnung auf den Durchbruch in der kommerziellen Produktion
Auch das Geschäft mit biologischen Wirkstoffen könnte für die langfristige Entwicklung von Evotec eine wichtige Rolle spielen. Die Sparte Just – Evotec Biologics steigerte ihren Umsatz im dritten Quartal 2026 um 9,4 Prozent auf 44,8 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich das bereinigte EBITDA von minus 5,5 Millionen auf minus 0,6 Millionen Euro. Besonders vielversprechend ist die Bestätigung, dass Vertex Pharmaceuticals Evotec für die kommerzielle Herstellung des Wirkstoffkandidaten Povetacicept ausgewählt hat. Damit könnte Evotec seine Position als Entwicklungspartner und potenzieller kommerzieller Produktionsdienstleister weiter stärken. Allerdings hängt der wirtschaftliche Erfolg solcher Programme von zahlreichen Faktoren ab, darunter regulatorische Entscheidungen, der tatsächliche Produktionsumfang und die Entwicklung der Nachfrage. Zudem verzeichnete Just – Evotec Biologics in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatzrückgang von 18,3 Prozent auf 117,1 Millionen Euro. Belastend wirkten unter anderem der Wegfall eines im Vorjahr verbuchten Sandoz-Lizenzerlöses und Verzögerungen bei Programmen. Die Evotec-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research mit dem Rating "hold" zeigt, dass Fynn Scherzler die langfristigen Chancen noch nicht als ausreichende Grundlage für eine optimistischere Gesamtbewertung ansieht.
Liquidität von 400,9 Millionen Euro: Wie solide ist die finanzielle Ausgangslage?
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Evotec-Aktie ist die finanzielle Stabilität. Zum Ende des dritten Quartals 2026 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 400,9 Millionen Euro. Gleichzeitig wies Evotec eine Nettoverschuldungsposition aus. Die vorhandene Liquidität bietet einen finanziellen Handlungsspielraum, um den laufenden Geschäftsbetrieb, Investitionen und die Restrukturierung zu unterstützen. Dennoch bleibt entscheidend, wie schnell Evotec seine operativen Verluste reduzieren und eine nachhaltige positive Cashflow-Entwicklung erreichen kann. Sollte der Konzernumbau die erwarteten Einsparungen liefern und gleichzeitig das operative Geschäft wachsen, könnte sich die finanzielle Ausgangslage verbessern. Umgekehrt würden anhaltende Verluste oder höhere Investitionsanforderungen die finanziellen Reserven belasten. Für Anleger ist deshalb nicht allein die Höhe der verfügbaren Liquidität entscheidend, sondern vor allem ihre zukünftige Entwicklung. Deutsche Bank Research bleibt beim Rating "hold" und beim Kursziel 3,50 Euro. Die von Fynn Scherzler geäußerte Skepsis gegenüber den Mittelfristzielen macht deutlich, dass der Weg zu einer dauerhaft profitablen Unternehmensstruktur weiterhin kritisch beobachtet werden muss.
Prognose 2026 bestätigt: Evotec erwartet weiterhin einen deutlichen operativen Verlust
Trotz der verbesserten Quartalsentwicklung hält Evotec an seiner bisherigen Jahresprognose fest. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 570 Millionen und 610 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA soll zwischen minus 105 Millionen und minus 70 Millionen Euro liegen. Bei konstanten Wechselkursen wird ein Umsatz von 595 Millionen bis 635 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen minus 90 Millionen und minus 60 Millionen Euro erwartet. Damit bleibt klar: Das laufende Geschäftsjahr steht weiterhin im Zeichen der Restrukturierung und der operativen Neuaufstellung. Ein nachhaltiger Gewinnsprung ist in dieser Prognose noch nicht enthalten. Für die Evotec-Aktie könnte es deshalb entscheidend werden, ob das Unternehmen 2027 eine deutliche Verbesserung seiner Profitabilität nachweisen kann. Gleichzeitig müssen Investoren berücksichtigen, dass die langfristigen Ziele von einem erheblichen Wachstumsschub ausgehen. Deutsche Bank Research hält das Kursziel 3,50 Euro unverändert. Analyst Fynn Scherzler bestätigt das Rating "hold" und bleibt damit bei einer neutralen Einschätzung, obwohl Evotec im dritten Quartal Fortschritte erzielt hat.
Evotec-Aktie bei 3,16 Euro: Kursziel 3,50 Euro verspricht rechnerisch 10,8 Prozent Potenzial
Der Xetra-Schlusskurs der Evotec-Aktie lag am Freitag, dem 6. November 2026, bei rund 3,16 Euro. Damit verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent. Das unveränderte Kursziel 3,50 Euro von Deutsche Bank Research liegt rund 10,8 Prozent über diesem Schlusskurs. Auf den ersten Blick könnte diese Differenz für Anleger interessant erscheinen. Allerdings bedeutet ein positives rechnerisches Kurspotenzial nicht automatisch eine Kaufempfehlung. Das Rating "hold" von Fynn Scherzler signalisiert vielmehr, dass Deutsche Bank Research die Chancen und Risiken insgesamt ausgewogen beziehungsweise nicht ausreichend attraktiv für eine höhere Einstufung bewertet. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Unsicherheit über die mittelfristigen Unternehmensziele. Sollte Evotec die angekündigten Margenverbesserungen und Wachstumsraten tatsächlich erreichen, könnte sich die fundamentale Bewertung verändern. Bleiben die operativen Fortschritte dagegen hinter den Erwartungen zurück, wären weitere Enttäuschungen möglich. Das Kursziel 3,50 Euro ist zudem eine Analystenschätzung und keine Garantie für eine bestimmte Kursentwicklung. Die Evotec-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research macht deutlich, dass Anleger zwischen kurzfristiger Erholungsfantasie und langfristiger wirtschaftlicher Belastbarkeit unterscheiden sollten.
Fazit: Evotec macht Fortschritte – doch Fynn Scherzler traut den großen Versprechen noch nicht
Die Evotec-Aktie steht an einem entscheidenden Punkt ihrer wirtschaftlichen Neuaufstellung. Das dritte Quartal 2026 liefert mit einem deutlich reduzierten operativen Verlust, Fortschritten beim Horizon-Programm und einer verbesserten Entwicklung einzelner Geschäftsbereiche durchaus ermutigende Signale. Gleichzeitig zeigen die schwachen Neunmonatszahlen, die weiterhin negativen operativen Ergebnisse und die ambitionierten Wachstumsziele bis 2030, dass der Weg zur nachhaltigen Profitabilität anspruchsvoll bleibt. Genau diesen Widerspruch greift Deutsche Bank Research in seiner aktuellen Evotec-Aktienanalyse vom 6. November 2026 auf. Analyst Fynn Scherzler erkennt die bessere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal an, hält die Mittelfristziele des Wirkstoffforschers jedoch weiterhin für überambitioniert. Das Rating "hold" bleibt deshalb ebenso unverändert wie das Kursziel 3,50 Euro. Bei einem Xetra-Schlusskurs von 3,16 Euro ergibt sich zwar ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,8 Prozent, doch die Skepsis von Deutsche Bank Research sollte nicht übersehen werden. Für Anleger dürfte in den kommenden Quartalen vor allem entscheidend sein, ob Evotec aus seinen Kosteneinsparungen, neuen Partnerschaften und verbesserten Vertriebsaktivitäten tatsächlich nachhaltiges Umsatzwachstum und positive Ergebnisse entwickeln kann. Die große Frage lautet: Wird Evotec zum erfolgreichen Turnaround-Kandidaten, oder erweisen sich die ehrgeizigen Zukunftsziele tatsächlich als zu optimistisch? Fynn Scherzler bleibt vorerst vorsichtig. Die Börse wartet auf den Beweis.
Hat Ihnen diese Evotec-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel unbedingt mit Ihren Börsenfreunden! Schließlich ist eine gute Aktieninformation wie ein vielversprechender Wirkstoff: Sie entfaltet ihre Wirkung am besten, wenn sie die richtigen Menschen erreicht. Und wer den Artikel nicht teilt, muss beim nächsten Börsenstammtisch erklären, warum ein Rating "hold" nicht bedeutet, dass man die Aktie so lange festhalten soll, bis die Finger einschlafen!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 8. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.