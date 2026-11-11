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Europäische Zentralbank: De Cos oder Knot? Personalpoker um die EZB-Spitze

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 11:00 1 Min. Raiffeisen Bank International AG

Die RBI-Analysten sehen de Cos im Rennen um die EZB-Spitze leicht vorn und erwarten geldpolitische Kontinuität.

Bild: Pexels

Es steht fest: Lagarde scheidet vorzeitig aus dem Amt der EZB-Präsidentin aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Als Nachfolger kämen Pablo Hernández de Cos (ES) und Klaas Knot (NL) infrage. In dem knappen Rennen sähen die Analysten de Cos leicht vorn, da sich mit ihm eine politische Einigung – einschließlich der Nachbesetzungen von Schnabel und Lane – leichter erzielen ließe. Letztere könnten mit Kandidat:innen aus Deutschland und Frankreich nachbesetzt werden. Unabhängig davon, wer das Rennen mache, würden die Analysten bei der EZB ein hohes Maß an Kontinuität erwarten. Unter Knot könnte die EZB allerdings eine etwas restriktivere Linie bei Geldpolitik und Liquiditätssteuerung verfolgen. In Zeiten stärkerer Spannungen an den Bond-Märkten könnte Schnabels Nachfolge stärker ins Gewicht fallen. (Ausgabe vom 10.11.2026)

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