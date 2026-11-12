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Euro fällt unter das bisherige Jahrestief

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 11:18 1 Min. Helaba

Steigende US-Zinserwartungen bremsen den Bund-Future und belasten den Euro, doch schwache Immobiliendaten könnten den Druck begrenzen.

Bild: CARTIST / Unsplash

Vertreter der US-Notenbank bereiten Marktteilnehmer auf eine Zinserhöhung im Dezember vor, so die Analysten der Helaba. Zuletzt hätten eher hawkische Fed-Kommentare dominiert, die in Verbindung mit der über den Konsenserwartungen liegenden US-Inflation zu einem Anstieg der Zinserwartungen beigetragen hätten. Inzwischen werde mehr als eine Erhöhung um 25 Basispunkte per Dezember eingepreist, was sich als zu ambitioniert herausstellen könnte. Die Renditen seien zuletzt gestiegen, wobei es sowohl in den USA als auch hierzulande zu einer Verflachung der Renditestrukturkurve gekommen sei. Mit Blick auf den für 10-jährige Bundesanleihen richtungsweisenden Bund-Future sei darauf verwiesen, dass der seit Ende September zu beobachtende Aufwärtsimpuls zum Erliegen gekommen sei. Noch aber halte sich der Future oberhalb der 21-Tagelinie, die bei 122,25 für Unterstützung sorge. Eine weitere Haltemarke gebe es am 38,2%-Retracement des Anstieges seit Ende September von 119,19 bis 123,53, das bei 121,87 zu finden sei. Zudem seien das Impulstief von Ende Oktober bei 121,76 sowie der 55-Tagedurchschnitt bei 121,42 zu beachten. Erste Widerstände gebe es um 123,50. Auffällig sei der angewachsene Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone, was auf die gestiegenen Zinserwartungen hinsichtlich der Fed zurückzuführen sei. Dies belaste den Euro, der gegenüber dem US-Dollar nachgegeben und die 21-Tagelinie bei 1,1190 unterschritten habe. Auch das Ende Oktober markierte Jahrestief bei 1,1105 habe keine Unterstützung geboten. Der Euro sei bis auf 1,1065 abgesackt und die nächsten Haltemarken seien erst im Bereich von 1,10 zu finden. Frische Impulse für einen weitergehenden Rückgang werde es wegen der erwarteten US-Immobilienschwäche aber wohl nicht geben.

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