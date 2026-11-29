Luxuswerte stiegen, Konsumwerte stiegen, der Index stieg. Ein Konzern blieb zurück. Die EssilorLuxottica-Aktie (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, deutsches Handelssymbol: ESL, US-Handelssymbol: ESLOY) verlor in der Woche bis zum 27. November 0,86 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche. Schwerer wiegt die Jahresbilanz: minus 44,71 Prozent.
EssilorLuxottica-Aktie Eurostoxx50 Verlierer der Woche: Minus 45 Prozent in einem Jahr – und selbst die Rally der Woche geht am Brillenriesen vorbei
Die EssilorLuxottica-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche: minus 0,86 Prozent, während der Index rund 2 Prozent gewann. Auf Jahressicht hat der Ray-Ban-Konzern 44,71 Prozent verloren. Die Wochenanalyse ordnet den Kursverlust ein.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die EssilorLuxottica-Aktie nicht mitzieht
Eine Unternehmensmeldung, die den Wochenverlust erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Auffällig ist der Vergleich. LVMH gewann in der Woche 4,97 Prozent, Hermès 4,73 Prozent, adidas 5,36 Prozent. EssilorLuxottica, der weltgrößte Hersteller von Brillen und Brillengläsern mit Marken wie Ray-Ban und Oakley, nahm an dieser Erholung nicht teil. Am Freitag gewann die Aktie 0,26 Prozent, der Euro Stoxx 50 1,24 Prozent.
Wer in einer starken Woche zurückbleibt, dem fehlt das Vertrauen der Käufer. Die Gründe für den Kursverlust von fast 45 Prozent in zwölf Monaten hat die Redaktion für diesen Artikel nicht recherchiert.
Relative Schwäche
Die Aktie fiel in einer Woche, in der vergleichbare Konsumwerte deutlich stiegen.
Jahresbilanz
Minus 44,71 Prozent in zwölf Monaten.
Kein Impuls
Eine Nachricht, die den Trend dreht, fehlte.
Häufige Fragen zur EssilorLuxottica-Aktie
Warum ist die EssilorLuxottica-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?
Die Aktie nahm an der Erholung der Konsum- und Luxuswerte nicht teil und verlor 0,86 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der EssilorLuxottica-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000121667, die WKN 863195.
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