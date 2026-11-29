Eine Unternehmensmeldung, die den Wochenverlust erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Auffällig ist der Vergleich. LVMH gewann in der Woche 4,97 Prozent, Hermès 4,73 Prozent, adidas 5,36 Prozent. EssilorLuxottica, der weltgrößte Hersteller von Brillen und Brillengläsern mit Marken wie Ray-Ban und Oakley, nahm an dieser Erholung nicht teil. Am Freitag gewann die Aktie 0,26 Prozent, der Euro Stoxx 50 1,24 Prozent.

Wer in einer starken Woche zurückbleibt, dem fehlt das Vertrauen der Käufer. Die Gründe für den Kursverlust von fast 45 Prozent in zwölf Monaten hat die Redaktion für diesen Artikel nicht recherchiert.