Die EssilorLuxottica-Aktie ist CAC40 Verlierer der Woche, wenn auch mit einem kleinen Minus. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 gab der Brillenkonzern um 0,86 Prozent nach. Auf Monatssicht beträgt das Minus der EssilorLuxottica-Aktie 4,79 Prozent, auf Jahressicht 44,71 Prozent. Am Freitag legte sie 0,26 Prozent zu.
EssilorLuxottica-Aktie ist CAC40 Verlierer der Woche: -0,86 % und die Brille ohne Rückenwind
Die EssilorLuxottica-Aktie zählt mit -0,86 % zu den CAC40 Verlierern der Woche, liegt auf Monatssicht 4,79 % und auf Jahressicht 44,71 % im Minus. Am Freitag stieg sie um 0,26 %.
CAC40 Verlierer der Woche
Warum die EssilorLuxottica-Aktie in dieser Woche leicht nachgibt
Eine Meldung zur EssilorLuxottica-Aktie, die das Wochenminus erklärt, liegt nicht vor. Der Kurs pendelt nach dem Rebound im Oktober: Nach den Quartalszahlen vom 20. Oktober war die Aktie laut Idéal Investisseur binnen eines Monats um 24 Prozent gestiegen. Seither gibt sie wieder nach: Am 19. November fiel sie unter ihren 200-Tage-Durchschnitt und notierte bei 177,45 Euro.
Hintergrund
Streit um die Brille der Zukunft
Tradingsat führte den Einbruch der Aktie im laufenden Jahr auf Sorgen um die Führungsrolle bei KI-Brillen zurück. Am Tag der Zahlen im Oktober sprang die Aktie um 14 Prozent. Morgan Stanley hob am 18. November die Einstufung auf Übergewichten an. Die Analysten bleiben aber uneins.
Steckbrief
- Unternehmen
- EssilorLuxottica SA
- ISIN
- FR0000121667
- WKN
- 863195
- Handelssymbol
- EL (Euronext Paris)
- US-Symbol
- ESLOY (OTC)
Stand: 27.11.2026, Wochenwerte: comdirect, 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur EssilorLuxottica-Aktie
Warum ist die EssilorLuxottica-Aktie CAC40 Verlierer der Woche? Die Aktie gab in der Woche um 0,86 Prozent nach. Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht.
Wie stark ist die Aktie im Jahr gefallen? Auf Jahressicht beträgt das Minus 44,71 Prozent.
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