Warum ist die EssilorLuxottica-Aktie CAC40 Verlierer der Woche? Die Aktie gab in der Woche um 0,86 Prozent nach. Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht.

Wie stark ist die Aktie im Jahr gefallen? Auf Jahressicht beträgt das Minus 44,71 Prozent.