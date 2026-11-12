Die EPH Group AG ("Gesellschaft") hat am 20. Oktober 2026 die Emission einer weiteren besicherten 10% Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen (die "Schuldverschreibungen 2026/2033", ISIN AT0000A3XVE4) bekannt gegeben und darüber informiert, ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN DE000A3L7AM8) sowie an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN DE000A3LJCB4), jeweils im Verhältnis 1:1, zu planen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
EPH Group beschließt Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 in neue besicherte 10%-Anleihe 2026/2033
Pflichtmeldung gemäß Art. 17 der Marktmissbrauchsverordnung
Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung des geplanten Umtauschangebots und die wesentlichen Konditionen der Umtauschbedingungen beschlossen. Dabei wird den Inhabern der Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN DE000A3L7AM8) und den Inhabern der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN DE000A3LJCB4) angeboten, ihre Schuldverschreibungen 2025/2032 bzw. Schuldverschreibungen 2023/2030 in die Schuldverschreibungen 2026/2033 (ISIN AT0000A3XVE4), jeweils im Verhältnis 1:1 und nach Maßgabe der Umtauschbedingungen, umzutauschen.
Die Durchführung des Umtauschangebots wird vorbehaltlich der Billigung eines entsprechenden Wertpapierprospekts durch die zuständige Aufsichtsbehörde im 1. Halbjahr 2027 erfolgen. Der konkrete Zeitpunkt und die Umtauschfrist für die Abgabe von Umtauschaufträgen werden zwischen dem Vorstand und den beteiligten Banken festgelegt. Letzte Details der Umtauschbedingungen werden derzeit mit dem deutschen Bankpartner, welcher für die Durchführung und Abwicklung des Umtauschangebots beauftragt wird, final abgestimmt.
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