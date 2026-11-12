EPH Group beschließt Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 in neue besicherte 10%-Anleihe 2026/2033

Die EPH Group AG ("Gesellschaft") hat am 20. Oktober 2026 die Emission einer weiteren besicherten 10% Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen (die "Schuldverschreibungen 2026/2033", ISIN AT0000A3XVE4) bekannt gegeben und darüber informiert, ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN DE000A3L7AM8) sowie an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN DE000A3LJCB4), jeweils im Verhältnis 1:1, zu planen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: