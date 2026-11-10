E.ON Aktie: Morgan Stanley stuft ab - sind andere Versorger jetzt attraktiver?

Die aktuelle E.ON-Aktienanalyse von Morgan Stanley vom 9. November 2026 enthält eine wichtige Botschaft für Anleger. Analyst Robert Pulleyn stuft die Aktie von "overweight" auf "equal weight" ab und bestätigt gleichzeitig das unveränderte Kursziel 21 Euro. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 19,25 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 9,09 Prozent. Der entscheidende Grund für die Herabstufung ist die vorangegangene Kursrally. Nach Einschätzung von Morgan Stanley wird E.ON inzwischen ungefähr auf dem Bewertungsniveau anderer integrierter Versorger gehandelt. Robert Pulleyn sieht deshalb attraktivere Chancen bei National Grid, RWE und weiteren europäischen Branchenunternehmen. Die langfristigen Perspektiven von E.ON bleiben grundsätzlich interessant. Der Ausbau der Energienetze, die zunehmende Elektrifizierung und die vergleichsweise stabilen regulierten Einnahmen bieten wichtige Wachstumschancen. Allerdings müssen Anleger auch die Risiken durch hohe Investitionen, regulatorische Entscheidungen und Finanzierungskosten berücksichtigen. Die bevorstehenden Neunmonatszahlen könnten neue Hinweise liefern. Das Rating "equal weight" und das Kursziel 21 Euro von Morgan Stanley zeigen jedenfalls: E.ON bleibt ein bedeutender Versorger mit langfristigen Perspektiven, doch nach der jüngsten Kursrally ist die Aktie aus Sicht von Robert Pulleyn kein besonders günstiger Branchenfavorit mehr.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.