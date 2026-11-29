Warum ist die Enagás-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Enagás-Aktie stieg in der Woche um 3,62 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Anleger suchten planbare Erträge, der Vergütungsrahmen bis 2032 schafft dafür eine Grundlage.

Wie stark ist die Enagás-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Enagás-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 18,31 Euro. Das sind 3,62 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 17,67 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Enagás-Aktie?

Die ISIN lautet ES0130960018, die WKN 662211. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel EG4 gehandelt, in den USA unter ENGGY (OTC, ADR).

Wie hoch ist die Dividende von Enagás?

Enagás hat angekündigt, eine Dividende von 1 Euro je Aktie auch über 2026 hinaus zahlen zu wollen.