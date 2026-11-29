Die Enagás-Aktie (ISIN: ES0130960018, WKN: 662211, deutsches Handelssymbol: EG4, US-Handelssymbol: ENGGY (OTC, ADR)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 3,62 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 18,31 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Enagás damit Platz 15. Das Jahreshoch von 18,43 Euro liegt nur noch knapp darüber.
Enagás-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Sichere Rendite gefragt – Gasnetzbetreiber nähert sich dem Rekordniveau
Die Enagás-Aktie ist einer der IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 3,62 Prozent auf 18,31 Euro nähert sich der Betreiber des spanischen Gasnetzes seinem Jahreshoch. Gefragt sind planbare Erträge und eine hohe Dividende. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Stetig nach oben: die Woche der Enagás-Aktie
Enagás legte in dieser Woche ohne große Schlagzeilen zu, aber beständig.
Am Montag stieg die Aktie um 0,34 Prozent auf 17,73 Euro. Am Donnerstag legte sie um 1,29 Prozent auf 18,12 Euro zu, am Freitag um weitere 1,05 Prozent auf 18,31 Euro.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Enagás-Aktie zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Nach unserer Einschätzung profitierte Enagás wie Redeia von der Suche nach planbaren Erträgen in einer schwankungsreichen Woche. Seit dem 1. Oktober 2026 gilt ein neuer Vergütungsrahmen der Aufsicht CNMC für den Gastransport, der die finanzielle Vergütung bis 2032 auf 6,46 Prozent festlegt. Das schafft Planbarkeit. Dazu kommt die sinkende Inflation, die regulierte Versorger mit hoher Dividende attraktiver macht.
Planbare Vergütung
Der CNMC-Rahmen gilt bis 2032 mit einer Vergütung von 6,46 Prozent.
Hohe Dividende
Enagás hält an 1 Euro Dividende je Aktie fest.
Nahe Jahreshoch
Das Hoch von 18,43 Euro ist in Reichweite.
Das Unternehmen
Enagás: Betreiber des spanischen Gasnetzes
Enagás mit Sitz in Madrid betreibt das spanische Gasfernleitungsnetz, Speicher und Flüssiggasterminals und ist der technische Betreiber des Gassystems. Das Unternehmen hat sich für 2026 einen wiederkehrenden Nettogewinn von 235 Millionen Euro und ein EBITDA von 620 Millionen Euro zum Ziel gesetzt. Präsident und CEO bekräftigten, eine Dividende von 1 Euro je Aktie auch über 2026 hinaus zahlen zu wollen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 30 Prozent zugelegt.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Enagás-Aktie
Warum ist die Enagás-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Enagás-Aktie stieg in der Woche um 3,62 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Anleger suchten planbare Erträge, der Vergütungsrahmen bis 2032 schafft dafür eine Grundlage.
Wie stark ist die Enagás-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Enagás-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 18,31 Euro. Das sind 3,62 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 17,67 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Enagás-Aktie?
Die ISIN lautet ES0130960018, die WKN 662211. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel EG4 gehandelt, in den USA unter ENGGY (OTC, ADR).
Wie hoch ist die Dividende von Enagás?
Enagás hat angekündigt, eine Dividende von 1 Euro je Aktie auch über 2026 hinaus zahlen zu wollen.
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