Dow Jones zieht um 2,15 Prozent an – Caterpillar springt um 7,17 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 17:30 3 Min.

Kräftiger Wochenstart an der Wall Street: Der Dow Jones legt am Montag um 2,15 Prozent zu. Caterpillar führt das Feld an, Cisco und Goldman Sachs folgen, Nvidia rutscht ab.

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Dow Jones, Montag, 9. November 2026 +2,15 % Werte gestiegen / gefallen 26 / 4 Caterpillar, stärkster Wert +7,17 % Nvidia, schwächster Wert -4,29 % Breiter Kaufschwung im Dow Jones: Am Montag, dem 9. November 2026, legte der US-Leitindex gegenüber den Schlusskursen vom Freitag um 2,15 Prozent zu. Die Bewegung erfasste nahezu das gesamte Feld: 26 der 30 Mitglieder schlossen im Plus, nur 4 gaben nach. An der Spitze stand Caterpillar. Die Aktie des Baumaschinenherstellers aus Texas zog um 7,17 Prozent an und ging bei 598,71 USD aus dem Handel, mit deutlichem Abstand vor allen anderen Werten im Index. Auf Rang zwei der Gewinnerliste kletterte Cisco. Die Papiere des Netzwerkausrüsters aus San José stiegen um 5,10 Prozent auf 98,64 USD. Dicht dahinter folgte Goldman Sachs: Die New Yorker Investmentbank verteuerte sich um 4,69 Prozent und schloss bei 906,44 USD. Damit lagen gleich drei Werte mit Aufschlägen von fast fünf Prozent oder mehr vorn. Auch dahinter blieb der Schwung kräftig. Honeywell, der Industriekonzern aus Charlotte, rückte um 4,07 Prozent auf 229,01 USD vor. Knapp dahinter reihte sich Sherwin-Williams ein: Der Farben- und Lackhersteller aus Cleveland gewann 4,03 Prozent und beendete den Tag bei 357,98 USD. Zwischen dem vierten und fünften Platz der Gewinnerliste lagen damit nur wenige Hundertstel. Gegen den Strom schwamm vor allem Nvidia. Die Aktie des Chipentwicklers aus Santa Clara rutschte um 4,29 Prozent auf 178,64 USD ab und war damit das klare Schlusslicht im Dow Jones. Kein anderer Wert büßte auch nur annähernd so viel ein, der Abstand zu den übrigen schwachen Titeln war groß. Die restlichen Werte am unteren Ende hielten sich deutlich besser. Chevron gab um 0,86 Prozent auf 210,78 USD nach, der Ölkonzern war damit der zweitschwächste Wert. Der Flugzeugbauer Boeing aus Arlington, Virginia, verlor 0,57 Prozent auf 172,42 USD. Visa, der Zahlungsdienstleister aus San Francisco, trat mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 422,42 USD nahezu auf der Stelle. Zu den schwächsten Werten zählte auch Travelers: Die Aktie des New Yorker Versicherers schloss mit 0,00 Prozent bei 395,21 USD und kam damit nicht vom Fleck. Gewinner im Dow Jones Wert Schluss Veränderung Caterpillar 598,71 USD +7,17 % Cisco 98,64 USD +5,10 % Goldman Sachs 906,44 USD +4,69 % Honeywell 229,01 USD +4,07 % Sherwin-Williams 357,98 USD +4,03 % Quelle : Montag, 9. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 6. November 2026 Schwächste Werte im Dow Jones Wert Schluss Veränderung Nvidia 178,64 USD -4,29 % Chevron 210,78 USD -0,86 % Boeing 172,42 USD -0,57 % Visa 422,42 USD -0,05 % Travelers 395,21 USD 0,00 % Quelle : Montag, 9. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 6. November 2026 Hinweis KI-generiert aus Schlusskursen und Meldungen von AktienCheck. Veränderung des Dow Jones aus den Schlusskursen seiner 30 Mitglieder, ohne Punktestand. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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