Eine Woche wie eine Achterbahnfahrt liegt hinter dem Dow Jones: Von Montag, 2. November 2026, bis Freitag, 6. November 2026, gab der US-Leitindex im Vergleich zu den Schlusskursen vom Freitag, 30. Oktober 2026, um 0,94 Prozent nach. Unter der Oberfläche zeigte sich ein gespaltenes Bild. Von den 30 Mitgliedern schlossen 16 im Plus und 14 im Minus, unverändert blieb kein einziger Wert. An der Spitze glänzte Amazon mit einem Wochenplus von 7,90 Prozent, am anderen Ende rutschte Caterpillar um 10,31 Prozent ab.
Dow Jones verliert 0,94 Prozent – Amazon, McDonald's und 3M stemmen sich gegen die Achterbahnwoche
Der Dow Jones schloss die Woche mit einem Minus von 0,94 Prozent. Amazon, McDonald's und 3M zogen kräftig an, Caterpillar und Cisco rutschten jeweils um mehr als zehn Prozent ab.
Der Wochenauftakt verlief freundlich: Am Montag legte der Index um 0,41 Prozent zu, bevor er am Dienstag mit einem Minus von 0,38 Prozent wieder etwas Boden preisgab. Dann kam der große Ausschlag nach oben. Am Mittwoch schnellte der Dow Jones um 3,03 Prozent in die Höhe. Die Freude währte nicht lange: Schon am Donnerstag sackte er um 3,44 Prozent ab und machte den Gewinn des Vortags mehr als zunichte. Am Freitag gab der Index um weitere 0,47 Prozent nach und besiegelte damit das Wochenminus.
Der Onlinehändler und Cloudanbieter aus Seattle setzte sich an die Spitze der Gewinnerliste und schloss bei 259,34 USD. Wie AktienCheck am 2. November berichtete, steigerte das Unternehmen den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 12 Prozent auf 201,9 Mrd. USD, ohne Wechselkurseffekte betrug das Plus 13 Prozent. Nach Unternehmensangaben wäre das Wachstum ohne die Verlagerung des Prime Day um rund 400 Basispunkte höher ausgefallen. Am Folgetag meldete AktienCheck zudem, dass die Cloudsparte AWS um 39 Prozent gewachsen ist. Auf Rang zwei folgte McDonald's: Die Aktie der Fastfood-Kette aus Chicago zog um 7,10 Prozent auf 276,45 USD an. Wie AktienCheck am 4. November berichtete, stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 1 Prozent auf 7,16 Mrd. USD. Das Nettoergebnis kletterte auf 2,49 Mrd. USD, belastet durch Restrukturierungskosten.
Den dritten Platz eroberte 3M. Der Mischkonzern aus Minnesota legte um 6,25 Prozent zu und beendete die Woche bei 185,23 USD. Dahinter reihte sich Disney ein: Die Papiere des Unterhaltungskonzerns aus Burbank verteuerten sich um 5,22 Prozent auf 116,73 USD. Komplettiert wurde das Spitzenquintett von Home Depot. Die Baumarktkette aus Atlanta gewann 4,32 Prozent und ging mit 343,43 USD aus dem Handel. Damit stemmten sich gleich fünf Werte mit Zuwächsen von mehr als vier Prozent gegen die trübe Gesamtbilanz des Index.
Auf der Verliererseite ging es deutlich heftiger zur Sache. Der Baumaschinenhersteller aus Texas bildete mit seinem zweistelligen Minus das Schlusslicht und fiel auf 558,57 USD. AktienCheck hatte am 3. November über einen Rekordauftragsbestand des Unternehmens berichtet. Nur knapp dahinter rutschte Cisco ab: Die Aktie des Netzwerkausrüsters aus San José büßte 10,21 Prozent ein und schloss bei 93,84 USD. Damit fielen die beiden schwächsten Werte der Woche jeweils um mehr als zehn Prozent.
Auch Chevron geriet kräftig unter Druck. Der Ölkonzern verlor 9,71 Prozent und rutschte auf 212,65 USD. Auf Rang vier der Verlierer landete Nvidia: Der Chipentwickler aus Santa Clara gab um 8,77 Prozent nach und beendete die Woche bei 186,70 USD. Salesforce rundete die Liste der fünf schwächsten Werte ab. Der Softwareanbieter aus San Francisco verbilligte sich um 6,77 Prozent auf 213,66 USD. Die Abschläge am unteren Ende fielen damit deutlich größer aus als die Zuwächse an der Spitze.
Abseits der größten Gewinner und Verlierer legten weitere Dow-Mitglieder ihre Zahlen vor. Wie AktienCheck berichtete, steigerte Apple im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 den Gesamtumsatz um 12 Prozent auf 114,5 Mrd. USD, das Nettoergebnis stieg auf 30,7 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie lag laut AktienCheck bei 2,10 Dollar, das iPhone-Geschäft wuchs um 17,5 Prozent. Amgen meldete nach Angaben von AktienCheck für das dritte Quartal 2026 ein Umsatzplus von 8 Prozent auf 10,4 Mrd. USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 14 Prozent auf 6,45 USD.
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|Amazon
|259,34 USD
|+7,90 %
|McDonald's
|276,45 USD
|+7,10 %
|3M
|185,23 USD
|+6,25 %
|Disney
|116,73 USD
|+5,22 %
|Home Depot
|343,43 USD
|+4,32 %
Quelle: Woche bis Freitag, 6. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 30. Oktober 2026
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|Caterpillar
|558,57 USD
|-10,31 %
|Cisco
|93,84 USD
|-10,21 %
|Chevron
|212,65 USD
|-9,71 %
|Nvidia
|186,70 USD
|-8,77 %
|Salesforce
|213,66 USD
|-6,77 %
Quelle: Woche bis Freitag, 6. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 30. Oktober 2026
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