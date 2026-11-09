Dow Jones verliert 0,94 Prozent – Amazon, McDonald's und 3M stemmen sich gegen die Achterbahnwoche

Der Onlinehändler und Cloudanbieter aus Seattle setzte sich an die Spitze der Gewinnerliste und schloss bei 259,34 USD. Wie AktienCheck am 2. November berichtete, steigerte das Unternehmen den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 12 Prozent auf 201,9 Mrd. USD, ohne Wechselkurseffekte betrug das Plus 13 Prozent. Nach Unternehmensangaben wäre das Wachstum ohne die Verlagerung des Prime Day um rund 400 Basispunkte höher ausgefallen. Am Folgetag meldete AktienCheck zudem, dass die Cloudsparte AWS um 39 Prozent gewachsen ist. Auf Rang zwei folgte McDonald's: Die Aktie der Fastfood-Kette aus Chicago zog um 7,10 Prozent auf 276,45 USD an. Wie AktienCheck am 4. November berichtete, stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 1 Prozent auf 7,16 Mrd. USD. Das Nettoergebnis kletterte auf 2,49 Mrd. USD, belastet durch Restrukturierungskosten.