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Dow Jones: Kurs Allzeithoch?

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 09:47 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Der Dow Jones® bestätigt das bullishe Flaggen-Szenario und nimmt sein Allzeithoch bei 54.744 Punkten ins Visier.

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Das zuletzt beim Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) diskutierte Flaggen-Szenario scheint trotz der Turbulenzen der vergangenen Woche im Umfeld der "midterms" letztlich aufzugehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mittlerweile hätten sich die amerikanischen Standardwerte deutlich von der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 51.331 Punkten) nach Norden absetzen können. Die Ambitionen der Bullen würden also deutlich zu Tage treten. Dank des trendbestätigenden Kursmusters dürfte das Aktienbarometer tatsächlich Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 54.744 Punkten nehmen. Das kalkulatorische Kursziel aus der Fortsetzungsformation lasse perspektivisch sogar auf einen Vorstoß in "uncharted territory" schließen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bilde die oben genannte Flaggenbegrenzung einen ersten wichtigen "support", während das Tief des markanten Außenstabs der Vorwoche (50.993 Punkte) eine weitere Rückzugslinie definiere. Von strategischer Tragweite sei unverändert die Kreuzunterstützung aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 50.380 Punkten), diversen horizontalen Rückzugsmarken und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (50.465/49.904 Punkte).

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