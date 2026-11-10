Dow Jones gibt nach: Nvidia bricht ein, Nike rutscht ab – UnitedHealth hält dagegen

Den Ton setzten die Verbraucherpreise. Die Aktien eröffneten schwächer und blieben bis zum Handelsschluss im Minus, weil eine hohe Inflationszahl eine Zinserhöhung im Dezember so gut wie sicher machte, berichtete Kiplinger. Michael Casper, Senior Market Strategist und Director of Equity bei HB Wealth, sagte laut Kiplinger: „Die über den Erwartungen liegende Gesamt- und Kerninflation bestätigt, dass die Inflation etwas hartnäckiger ist, als die Ökonomen angenommen hatten, und zementiert wahrscheinlich eine Zinserhöhung im Dezember.“ Offen ist damit vor allem das Ausmaß des Schritts. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Dienstag, eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt sollte in Betracht gezogen werden. Casper rechnet dagegen mit einem Viertelprozentpunkt, angesichts der jüngsten Marktschwankungen und des gefallenen Ölpreises. Laut CME Group FedWatch preisten Futures-Händler eine Wahrscheinlichkeit von 90 % für eine Erhöhung um 0,25 % und von 10 % für eine Erhöhung um 0,50 % ein.