Der Dow Jones hat am Dienstag, 10. November 2026, 0,31 Prozent verloren. Von den 30 Mitgliedern schlossen 12 im Plus und 18 im Minus. Am stärksten fiel Nvidia mit einem Minus von 5,53 Prozent, dahinter rutschten Nike um 3,03 Prozent und Caterpillar um 2,40 Prozent ab. An der Spitze der Dow Jones Gewinner stand UnitedHealth mit einem Plus von 1,87 Prozent, gefolgt von Amazon und Travelers.
Dow Jones gibt nach: Nvidia bricht ein, Nike rutscht ab – UnitedHealth hält dagegen
Heiße Inflationsdaten drücken den Dow Jones am Dienstag, 10. November 2026, um 0,31 Prozent ins Minus. Nvidia verliert 5,53 Prozent, Nike 3,03 Prozent. UnitedHealth steigt um 1,87 Prozent.
Dow Jones Analyse: Inflationsschock schickt die Zinsen nach oben
Den Ton setzten die Verbraucherpreise. Die Aktien eröffneten schwächer und blieben bis zum Handelsschluss im Minus, weil eine hohe Inflationszahl eine Zinserhöhung im Dezember so gut wie sicher machte, berichtete Kiplinger. Michael Casper, Senior Market Strategist und Director of Equity bei HB Wealth, sagte laut Kiplinger: „Die über den Erwartungen liegende Gesamt- und Kerninflation bestätigt, dass die Inflation etwas hartnäckiger ist, als die Ökonomen angenommen hatten, und zementiert wahrscheinlich eine Zinserhöhung im Dezember.“ Offen ist damit vor allem das Ausmaß des Schritts. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Dienstag, eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt sollte in Betracht gezogen werden. Casper rechnet dagegen mit einem Viertelprozentpunkt, angesichts der jüngsten Marktschwankungen und des gefallenen Ölpreises. Laut CME Group FedWatch preisten Futures-Händler eine Wahrscheinlichkeit von 90 % für eine Erhöhung um 0,25 % und von 10 % für eine Erhöhung um 0,50 % ein.
Am Anleihemarkt zogen die Renditen auf den höchsten Stand seit Ende Oktober an, weil Anleger erwarten, dass die Fed die Zinsen bis ins neue Jahr hinein anheben muss. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihe stieg um 18,9 Basispunkte auf 4,736 %, die zehnjährige um 12,6 Basispunkte auf 4,9882 % und die 30-jährige um 9,3 Basispunkte auf 5,349 %. Steigende Renditen belasteten laut Kiplinger zinsempfindliche Technologieaktien, weil höhere Finanzierungskosten die Gewinne schmälern könnten. Daneben legte Anthropic in einem aktualisierten Börsenprospekt die Eckdaten seines Börsengangs vor: 825 Millionen Class-A-Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar. Am oberen Ende der Spanne würde das Unternehmen mehr als 64 Mrd. US-Dollar bei einer Bewertung von 1,405 Bio. US-Dollar einnehmen, vor wenigen Wochen hatten viele noch mit 2 Bio. US-Dollar gerechnet, so Kiplinger.
Dow Jones Gewinner: UnitedHealth und Amazon stemmen sich gegen den Trend
Die Dow Jones Gewinner kamen aus ganz unterschiedlichen Ecken. UnitedHealth, der Krankenversicherer aus Minnesota, zog um 1,87 Prozent auf 405,06 USD an und war damit der stärkste Wert im Index. Amazon, Onlinehändler und Cloudanbieter aus Seattle, kletterte um 1,49 Prozent auf 270,90 USD.
Auf Rang drei folgte der New Yorker Versicherer Travelers, der um 1,38 Prozent auf 400,65 USD zulegte. Coca-Cola aus Atlanta gewann 0,92 Prozent auf 96,91 USD. Boeing komplettierte die Top fünf: Der Flugzeugbauer aus Arlington, Virginia, stieg um 0,57 Prozent auf 173,37 USD.
Dow Jones Verlierer: Nvidia stürzt nach Untersuchung gegen Jensen Huang
Unter den Dow Jones Verlierern ragte Nvidia heraus. Der Chipentwickler aus Santa Clara brach um 5,53 Prozent auf 168,79 USD ein. Die Aktie gab weiter nach, nachdem der Verwaltungsrat am Wochenende mitgeteilt hatte, dass er eine Liebesbeziehung von CEO Jensen Huang untersucht, berichtete Kiplinger. Die Frau ist demnach Managerin bei einem Cloud-Unternehmen aus Singapur, US-Behörden stufen sie als chinesische Spionin ein. Für Nvidia rückt damit die Person an der Spitze des Konzerns ins Zentrum einer Untersuchung des eigenen Kontrollgremiums.
Nike, der Sportartikelhersteller aus Oregon, rutschte um 3,03 Prozent auf 38,67 USD ab. Caterpillar, der Baumaschinenhersteller aus Texas, verlor 2,40 Prozent auf 584,51 USD. Microsoft aus Redmond gab um 2,20 Prozent auf 533,18 USD nach. Mit deutlichem Abstand folgte Sherwin-Williams: Der Farben- und Lackhersteller aus Cleveland schloss 0,73 Prozent tiefer bei 355,31 USD.
Verbraucherpreise: Inflation übertrifft die Erwartungen
Laut dem Bureau of Labor Statistics stiegen die Verbraucherpreise von September auf Oktober um 0,4 %. Das war weniger als die 0,6 % im Vormonat, aber mehr als die von Ökonomen erwarteten 0,3 %. Die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie legte gegenüber dem Vormonat um 0,3 % zu, so viel wie im August und im September. Zum Anstieg trugen höhere Kosten für Wohnen, Lebensmittel und Energie bei, berichtete Kiplinger.
Dow Jones Check: Zinssorgen und ein Sonderfall Nvidia
Der Dow Jones Check fällt für den 10. November 2026 eindeutig aus: ein Minus von 0,31 Prozent, 18 fallende gegen 12 steigende Werte und ein Markt, der nach der Inflationszahl mit einer Zinserhöhung im Dezember rechnet. Während die Anleiherenditen auf den höchsten Stand seit Ende Oktober stiegen, kam der schärfste Verlust mit Nvidia aus einer unternehmensspezifischen Affäre. Am Mittwoch bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day geschlossen, der Aktienmarkt handelt regulär. Damit endet die Dow Jones Analyse dieses Handelstags mit einem klaren Befund: Viele Marktteilnehmer beschäftigt laut Kiplinger vor allem, wie stark die Zinserhöhung im Dezember ausfällt.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|UnitedHealth
|405,06 USD
|+1,87 %
|2
|Amazon
|270,90 USD
|+1,49 %
|3
|Travelers
|400,65 USD
|+1,38 %
|4
|Coca-Cola
|96,91 USD
|+0,92 %
|5
|Boeing
|173,37 USD
|+0,57 %
|6
|Goldman Sachs
|910,17 USD
|+0,44 %
|7
|3M
|189,38 USD
|+0,39 %
|8
|McDonald's
|282,06 USD
|+0,22 %
|9
|Chevron
|211,21 USD
|+0,20 %
|10
|Visa
|423,00 USD
|+0,20 %
|11
|Procter & Gamble
|168,62 USD
|+0,18 %
|12
|Disney
|119,20 USD
|+0,07 %
|13
|JPMorgan
|342,03 USD
|-0,01 %
|14
|Amgen
|465,16 USD
|-0,02 %
|15
|Walmart
|125,50 USD
|-0,13 %
|16
|Alphabet
|287,44 USD
|-0,25 %
|17
|American Express
|323,37 USD
|-0,29 %
|18
|Honeywell
|228,16 USD
|-0,37 %
|19
|Johnson & Johnson
|280,77 USD
|-0,47 %
|20
|Cisco
|98,15 USD
|-0,51 %
|21
|Merck & Co.
|147,99 USD
|-0,52 %
|22
|Apple
|348,49 USD
|-0,63 %
|23
|IBM
|244,52 USD
|-0,65 %
|24
|Salesforce
|213,48 USD
|-0,68 %
|25
|Home Depot
|350,94 USD
|-0,70 %
|26
|Sherwin-Williams
|355,31 USD
|-0,73 %
|27
|Microsoft
|533,18 USD
|-2,20 %
|28
|Caterpillar
|584,51 USD
|-2,40 %
|29
|Nike
|38,67 USD
|-3,03 %
|30
|Nvidia
|168,79 USD
|-5,53 %
Quelle: Dienstag, 10. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Montag, 9. November 2026
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