Der Höhenflug vom Montag hat nur einen Tag gehalten. Nach der 1.100-Punkte-Rally zum Wochenstart holt die Inflation die Wall Street auf den Boden zurück: Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen springt zeitweise über die Marke von 5 Prozent, und an den Terminmärkten wird eine Zinserhöhung im Dezember immer wahrscheinlicher. Der Dow Jones fällt um 0,33 Prozent beziehungsweise rund 172 Punkte auf 52.222 Zähler (Indikation Société Générale, 21:59 Uhr). An der Spitze der Dow Jones Verlierer steht erneut Nvidia, gefolgt von Nike und Caterpillar. Bei den Dow Jones Gewinnern hält UnitedHealth dagegen. Unser Dow Jones Check zeigt, warum die Inflation den Markt so nervös macht und was hinter den Bewegungen der Einzelwerte steckt.
Dow Jones Check: Inflationsschock! Nvidia, Nike und Caterpillar ziehen den Dow ins Minus – UnitedHealth trotzt dem Zinsfrust
Dow Jones Check am 10. November 2026: Heißer als erwartete Verbraucherpreise lassen die Angst vor einer Zinserhöhung im Dezember zurückkehren. Der Dow Jones fällt um 0,33 Prozent auf 52.222 Punkte. Nvidia, Nike, Caterpillar, Microsoft und Sherwin-Williams sind die Dow Jones Verlierer, UnitedHealth, Amazon, Travelers, Coca-Cola und Boeing die Dow Jones Gewinner. Die Dow Jones Analyse mit allen Kurstreibern, US-Wirtschaftsdaten und allen 30 Dow-Aktien.
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Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Die Inflation schlägt zurück: Warum die Zinsangst den Markt bremst
Am Montag hatte ein fallender Ölpreis die Hoffnung genährt, dass sich die Inflation von selbst beruhigt. Am Dienstag zeigten die offiziellen Daten das Gegenteil – und die Anleger zogen die Konsequenz.
Erstens: Die Verbraucherpreise sind zu heiß. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit meldete das Arbeitsministerium einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden waren 0,3 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel stieg um 0,3 Prozent, Volkswirte hatten nur mit 0,2 Prozent gerechnet. Die Kernrate liegt damit zum dritten Mal in Folge über den Prognosen. Schwab-Stratege Kevin Gordon fasste das Ergebnis knapp zusammen: Der Bericht sei „nicht großartig“, die Teuerung breite sich über Waren und Dienstleistungen aus.
Zweitens: Die Fed denkt laut über einen großen Zinsschritt nach. Fed-Gouverneur Christopher Waller tendiert nach eigenen Angaben zu einer Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt im Dezember und hatte einen halben Prozentpunkt ins Spiel gebracht, falls die Kernrate bei 0,3 Prozent oder darüber liegt. Genau das ist eingetreten. Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, sprach sich nach den Daten für zwei weitere Zinserhöhungen aus. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group stieg die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember auf 13,6 Prozent, vor dem Bericht lag sie nahe null.
Drittens: Die Anleiherenditen springen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte nach Angaben der Nachrichtenagentur AP zeitweise auf 5,01 Prozent, nach 4,88 Prozent am Montagabend. Höhere Renditen verteuern Kredite für Unternehmen und Hausbauer und drücken auf die Bewertung von Wachstumsaktien. Entsprechend traf es die Nasdaq stärker als den Dow: Der technologielastige Index verlor rund 0,7 Prozent, der S&P 500 rund 0,4 Prozent.
Viertens: Die KI-Werte bleiben angeschlagen. Nvidia setzte die Talfahrt nach der Untersuchung zu Konzernchef Jensen Huang fort, Microsoft geriet durch neue Bürosoftware des KI-Unternehmens Anthropic unter Druck. Zusammen kosteten die beiden Technologiewerte den Dow rechnerisch rund 130 Punkte und damit rund drei Viertel des Tagesverlusts. Rechnet man Caterpillar hinzu, ergibt sich mehr als der gesamte Rückgang des Index. Die Marktbreite im Dow war dennoch schwach: 13 Werte stiegen, 16 fielen, Amgen blieb unverändert.
Dow Jones Verlierer
Nvidia, Nike, Caterpillar, Microsoft, Sherwin-Williams: die Bremsklötze
1. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 168,89 US-Dollar, -5,47 Prozent
Der Chipkonzern ist zum zweiten Mal in Folge der größte Dow Jones Verlierer und kostete den Index rund 58 Punkte. Innerhalb von zwei Handelstagen hat die Aktie rund 10 Prozent verloren und schloss auf dem tiefsten Stand seit Ende März. Der Fall um Konzernchef Jensen Huang weitet sich aus: Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ermittelt nun auch die Bundespolizei FBI zu Huangs Beziehung zu einer ehemaligen Managerin des Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, die von US-Geheimdiensten mit chinesischer Spionage in Verbindung gebracht wird. Huang hatte gegenüber den Mitarbeitern eine außereheliche Beziehung eingeräumt. Nvidias Verwaltungsrat erklärte, er habe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse gefährdet worden seien. Dennoch häufen sich die Belastungen: Aktionäre haben eine Sammelklage eingereicht, und die Bank of America hat Nvidia von ihrer Liste der besten Anlageideen genommen. Technologie-Investor Gene Munster schätzt, dass der Kurs inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 25 Prozent für einen Abgang Huangs einpreist. Vom Rekordhoch bei 243,37 Dollar Anfang Oktober ist die Aktie inzwischen rund 30 Prozent entfernt. Am 17. November legt Nvidia die Zahlen zum dritten Quartal vor. Analysten erwarten einen Umsatz von rund 108,9 Milliarden Dollar.
2. Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Symbol: NKE) – 38,67 US-Dollar, -3,03 Prozent
Der Sportartikelhersteller gibt einen großen Teil des Kurssprungs vom Montag wieder ab. Belastung kam von der Konkurrenz: Der Schweizer Laufschuhhersteller On Holding legte zwar einen Rekordumsatz von 931,4 Millionen Franken vor, bestätigte aber nur seine Jahresprognose und verfehlte im Direktgeschäft die Erwartungen. Die On-Aktie brach um rund 8 Prozent ein und zog die gesamte Branche mit. Zudem nahm Cantor Fitzgerald die Bewertung der Nike-Aktie mit „Neutral“ auf. Die Erholung sei schwer zeitlich einzuordnen, die Bewertung liege weiterhin über der Konkurrenz. Bereits zuvor hatte Truist die Aktie auf „Verkaufen“ abgestuft. Seit Jahresbeginn hat Nike rund 38 Prozent verloren. Mehr Klarheit soll der Investorentag am 16. und 17. November bringen.
3. Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Symbol: CAT) – 584,57 US-Dollar, -2,39 Prozent
Nach dem Kurssprung um 7,21 Prozent am Montag geben die Anleger beim Baumaschinenkonzern wieder einen Teil der Gewinne ab. Wegen des hohen Aktienkurses war Caterpillar mit rund 85 Indexpunkten der größte Bremsklotz im Dow. Der Hauptgrund ist der Zinsanstieg: Höhere Renditen belasten kapitalintensive Industriewerte, die stark von Bau- und Investitionstätigkeit abhängen. Hinzu kommt eine Analystenstimme: Evercore ISI senkte das Kursziel von 1.045 auf 833 Dollar, hält aber an der Einstufung „Outperform“ fest. Positiv war dagegen, dass der bekannte Leerverkäufer Michael Burry seine Wette auf fallende Kurse bei Caterpillar um 75 Prozent reduziert hat. Benzinga sieht den gesamten KI-Zulieferhandel unter Druck: Die Industriewerte, die Kabel, Turbinen und Kühlsysteme für Rechenzentren liefern, hätten den Markt 2026 angeführt und führten ihn nun nach unten. Für Caterpillar spricht der milliardenschwere Generatorauftrag von Anthropic, über den am Montag berichtet wurde.
4. Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Symbol: MSFT) – 533,16 US-Dollar, -2,20 Prozent
Der Softwarekonzern erlebte am Mittag einen plötzlichen Kursrutsch von zeitweise mehr als 3 Prozent. Auslöser: Das KI-Unternehmen Anthropic stellte auf einer Veranstaltung in San Francisco neue Arbeitswerkzeuge für seinen Assistenten Claude vor, darunter eine Tabellenkalkulation, digitale Whiteboards, ein Datenwerkzeug und einen Assistenten für Videokonferenzen. Damit tritt Anthropic in direkte Konkurrenz zu Microsofts Office-Programmen wie Excel. Für Microsoft ist das ein sensibles Feld: Die Erlöse mit Microsoft 365 sind im vergangenen Geschäftsjahr um 16 Prozent gewachsen und gehören zu den wichtigsten Säulen des Konzerns. Gleichzeitig sind beide Unternehmen eng verflochten, denn Anthropic liefert Modelle für Microsofts KI-Assistenten Copilot. Hinzu kommt, dass Anthropic in dieser Woche mit der Vermarktung seines geplanten Börsengangs begonnen hat. Mit rund 70 Indexpunkten war Microsoft der zweitgrößte Bremsklotz im Dow.
5. Sherwin-Williams (ISIN: US8243481061, WKN: 856050, Symbol: SHW) – 355,34 US-Dollar, -0,72 Prozent
Der Farbenhersteller gibt nach dem starken Montag leicht nach und komplettiert die Top 5 der Dow Jones Verlierer. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Rohstoffsektor gehörte im S&P 500 zu den schwächsten Branchen, und steigende Zinsen sind für Sherwin-Williams als Zulieferer von Bau und Renovierung ein klarer Gegenwind. Knapp dahinter landeten Home Depot und Salesforce mit jeweils -0,68 Prozent. Am 13. November geht die Aktie mit einer Dividende von 0,80 Dollar ex Dividende.
Dow Jones Gewinner
UnitedHealth, Amazon, Travelers, Coca-Cola, Boeing: die Gegenspieler
Die Liste der Dow Jones Gewinner zeigt, wohin das Geld an einem Inflationstag fließt: in Gesundheitswerte, Versicherer und Konsumgüter – und zu einem Technologiekonzern mit frischer Analystenunterstützung.
1. UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Symbol: UNH) – 405,12 US-Dollar, +1,89 Prozent
Der größte Krankenversicherer der USA ist der stärkste Dow Jones Gewinner und steuerte rund 45 Punkte bei. Eine einzelne kursbewegende Meldung gab es nicht, aber mehrere Unterstützungsfaktoren. Die Analysten von Evercore ISI bekräftigten ihr Kaufvotum. Am Montag hatte der Konzern zudem Madeline Bell als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat berufen. Und im aktuellen Quartalsbericht teilte UnitedHealth mit, dass der Verwaltungsrat das Aktienrückkaufprogramm um bis zu 50 Millionen weitere Aktien ausgeweitet hat. Fundamental hatte der Konzern im Oktober überzeugt: Im dritten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 4,69 Dollar und damit deutlich über den Erwartungen von 4,14 Dollar, die Prognose für 2026 wurde auf mindestens 20,50 Dollar angehoben. Als defensiver Wert profitiert die Aktie zudem, wenn Anleger an nervösen Tagen aus Technologiewerten umschichten.
2. Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Symbol: AMZN) – 270,87 US-Dollar, +1,48 Prozent
Der Onlinehändler und Cloudanbieter stemmte sich als einer der wenigen Technologiewerte gegen den Trend und legte den zweiten Tag in Folge zu. Rückenwind gibt vor allem JPMorgan: Analyst Doug Anmuth hat Amazon auf die Liste seiner bevorzugten Werte gesetzt. Er verweist darauf, dass die Cloudsparte AWS im dritten Quartal um 39,3 Prozent gewachsen ist, so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht mehr, und einen vertraglich gesicherten Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar hat. Hinzu kamen Produktnachrichten: Die Tochter Ring stellte eine fliegende Sicherheitskamera für Innenräume und einen Patrouillenroboter vor, und Amazon kündigte seine Black-Friday-Aktion vom 19. bis 30. November an.
3. Travelers (ISIN: US89417E1091, WKN: A0MLX4, Symbol: TRV) – 400,78 US-Dollar, +1,41 Prozent
Der Versicherer war schon vorbörslich der stärkste Dow-Wert und hielt das Plus bis zum Abend. Mit rund 33 Indexpunkten trug er zugleich spürbar zur Stabilisierung des Dow bei. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Travelers ist jedoch ein klassischer Gewinner steigender Zinsen: Versicherer legen die eingenommenen Prämien vor allem in Anleihen an und erzielen bei höheren Renditen mehr Kapitalerträge. Im dritten Quartal stiegen die Nettokapitalerträge bereits auf einen Rekord von 908 Millionen Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 9,18 Dollar weit über den Erwartungen von 7,36 Dollar.
4. Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Symbol: KO) – 96,91 US-Dollar, +0,92 Prozent
Der Getränkekonzern ist der Inbegriff des sicheren Hafens und nähert sich seinem Rekordhoch von rund 97,40 Dollar. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie fast 40 Prozent im Plus. Eine frische Nachricht gab es nicht, doch der Rückenwind aus dem Oktober wirkt nach: Im dritten Quartal wuchs das weltweite Absatzvolumen um 5 Prozent, der organische Umsatz um 7 Prozent, und Coca-Cola hob die Prognose für den freien Cashflow 2026 auf mindestens 13 Milliarden Dollar an. Mit 64 Dividendenerhöhungen in Folge gilt die Aktie für viele Anleger als Basisinvestment für unruhige Zeiten.
5. Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Symbol: BA) – 173,38 US-Dollar, +0,58 Prozent
Der Flugzeugbauer komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner und macht den leichten Verlust vom Montag wieder wett. Eine konkrete Unternehmensnachricht lag nicht vor. Die Aktie bleibt allerdings in einem langfristigen Abwärtstrend und notiert deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage.
Knapp außerhalb der Top 5 schloss Goldman Sachs mit +0,44 Prozent und setzte die Erholung vom Montag fort.
Wirtschaftsdaten USA
Verbraucherpreise heiß, Mittelstand vorsichtig – die Fed steht unter Zugzwang
Der Dienstag hatte nur ein großes Datum im Kalender, doch das hatte es in sich. Ein Blick auf die Details zeigt, warum die Notenbank kaum Spielraum hat.
NFIB-Index für den Mittelstand Oktober (12:00 Uhr): Den Auftakt machte der Verband der kleinen und mittleren Unternehmen NFIB. Sein Optimismusindex sank leicht um 0,1 Punkte auf 97,8 Punkte und lag damit knapp unter der Prognose von 98,0 sowie unter dem langjährigen Durchschnitt von 98,0. Der Unsicherheitsindex fiel dagegen um sechs Punkte auf 84, den niedrigsten Stand seit Dezember 2025. Für die Inflation bedeutsam: Netto 37 Prozent der Unternehmen planen Preiserhöhungen, und netto 36 Prozent melden offene Stellen. Der Fachkräftemangel bleibt das größte Problem der Unternehmer.
Verbraucherpreise Oktober (14:30 Uhr): Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,4 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden waren 0,3 Prozent, im September hatte das Plus 0,6 Prozent betragen. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel stieg um 0,3 Prozent (Prognose: 0,2 Prozent, Vormonat: 0,3 Prozent). Damit lag die Kernrate in fünf der ersten zehn Monate des Jahres bei 0,3 Prozent oder höher. Treiber waren Waren des täglichen Bedarfs: Die Lebensmittelpreise stiegen um 0,5 Prozent, die Wohnkosten um 0,3 Prozent, sie machten mehr als 30 Prozent des Gesamtanstiegs aus. Die Benzinpreise legten nach dem Sprung um 9,1 Prozent im September nur noch um 1 Prozent zu. Eine Jahresrate wurde diesmal nicht veröffentlicht, weil im Oktober 2025 wegen des Regierungsstillstands keine Preise erhoben wurden. Die nächste Jahresrate folgt mit dem November-Bericht am 10. Dezember.
Notenbanker: Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan bezeichnete die Daten als „höher als erwartet“ und sieht Bedarf für zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt. Sie befürchtet, dass auch der von der Fed bevorzugte Preisindex PCE Ende November höher ausfallen könnte. Fed-Gouverneur Christopher Waller tendiert zu einem Zinsschritt im Dezember. Der Leitzins liegt derzeit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.
Das Fazit für die Dow Jones Analyse: Der starke Arbeitsmarktbericht vom Freitag, die hohen Inflationserwartungen vom Montag und nun die heißen Verbraucherpreise fügen sich zu einem eindeutigen Bild. Die Fed dürfte am 9. Dezember die Zinsen anheben, offen ist nur noch die Größe des Schritts.
Alle Dow-Jones-Aktien im Check: Kursentwicklung in Prozent
Die Liste zeigt alle 30 Dow-Jones-Aktien, sortiert nach ihrer prozentualen Kursentwicklung – von den Dow Jones Gewinnern bis zu den größten Dow Jones Verlierern.
UnitedHealth: 405,12 US-Dollar, +1,89 Prozent
Amazon: 270,87 US-Dollar, +1,48 Prozent
Travelers: 400,78 US-Dollar, +1,41 Prozent
Coca-Cola: 96,91 US-Dollar, +0,92 Prozent
Boeing: 173,38 US-Dollar, +0,58 Prozent
Goldman Sachs: 910,19 US-Dollar, +0,44 Prozent
3M: 189,37 US-Dollar, +0,39 Prozent
Visa: 423,00 US-Dollar, +0,38 Prozent
McDonald's: 282,17 US-Dollar, +0,26 Prozent
Chevron: 211,22 US-Dollar, +0,21 Prozent
Procter & Gamble: 168,66 US-Dollar, +0,20 Prozent
Walt Disney: 119,21 US-Dollar, +0,08 Prozent
IBM: 244,53 US-Dollar, +0,05 Prozent
Amgen: 465,23 US-Dollar, 0,00 Prozent
JPMorgan Chase: 342,07 US-Dollar, -0,00 Prozent
Walmart: 125,55 US-Dollar, -0,09 Prozent
American Express: 323,66 US-Dollar, -0,20 Prozent
Alphabet A: 287,38 US-Dollar, -0,27 Prozent
Honeywell: 228,22 US-Dollar, -0,34 Prozent
Johnson & Johnson: 280,78 US-Dollar, -0,47 Prozent
Merck & Co: 148,05 US-Dollar, -0,48 Prozent
Cisco: 98,15 US-Dollar, -0,51 Prozent
Apple: 348,51 US-Dollar, -0,62 Prozent
Salesforce: 213,48 US-Dollar, -0,68 Prozent
Home Depot: 351,00 US-Dollar, -0,68 Prozent
Sherwin-Williams: 355,34 US-Dollar, -0,72 Prozent
Microsoft: 533,16 US-Dollar, -2,20 Prozent
Caterpillar: 584,57 US-Dollar, -2,39 Prozent
Nike: 38,67 US-Dollar, -3,03 Prozent
Nvidia: 168,89 US-Dollar, -5,47 Prozent
Kursangaben in US-Dollar, Stand 10. November 2026, ca. 22:00 Uhr. Dow-Jones-Stand: Indikation Société Générale, 21:59 Uhr. Veränderungen gegenüber dem Vortagesschluss. Indexpunkte-Beiträge gerundet und eigene Berechnung.
Häufige Fragen zum Dow Jones Check
Wie hat sich der Dow Jones am 10. November 2026 entwickelt?
Der Dow Jones fiel um 0,33 Prozent beziehungsweise rund 172 Punkte auf 52.222 Zähler. Der S&P 500 verlor rund 0,4 Prozent, die Nasdaq rund 0,7 Prozent.
Wer waren die Dow Jones Gewinner?
UnitedHealth (+1,89 Prozent), Amazon (+1,48 Prozent), Travelers (+1,41 Prozent), Coca-Cola (+0,92 Prozent) und Boeing (+0,58 Prozent).
Wer waren die Dow Jones Verlierer?
Nvidia (-5,47 Prozent), Nike (-3,03 Prozent), Caterpillar (-2,39 Prozent), Microsoft (-2,20 Prozent) und Sherwin-Williams (-0,72 Prozent).
Warum ist der Dow Jones heute gefallen?
Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent und damit stärker als erwartet. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember und trieb die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen zeitweise über 5 Prozent. Hinzu kamen Verluste bei Nvidia und Microsoft.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen?
Die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank steht am 9. Dezember an.
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