Dow Jones Check: Inflationsschock! Nvidia, Nike und Caterpillar ziehen den Dow ins Minus – UnitedHealth trotzt dem Zinsfrust

NFIB-Index für den Mittelstand Oktober (12:00 Uhr): Den Auftakt machte der Verband der kleinen und mittleren Unternehmen NFIB. Sein Optimismusindex sank leicht um 0,1 Punkte auf 97,8 Punkte und lag damit knapp unter der Prognose von 98,0 sowie unter dem langjährigen Durchschnitt von 98,0. Der Unsicherheitsindex fiel dagegen um sechs Punkte auf 84, den niedrigsten Stand seit Dezember 2025. Für die Inflation bedeutsam: Netto 37 Prozent der Unternehmen planen Preiserhöhungen, und netto 36 Prozent melden offene Stellen. Der Fachkräftemangel bleibt das größte Problem der Unternehmer.

Verbraucherpreise Oktober (14:30 Uhr): Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,4 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden waren 0,3 Prozent, im September hatte das Plus 0,6 Prozent betragen. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel stieg um 0,3 Prozent (Prognose: 0,2 Prozent, Vormonat: 0,3 Prozent). Damit lag die Kernrate in fünf der ersten zehn Monate des Jahres bei 0,3 Prozent oder höher. Treiber waren Waren des täglichen Bedarfs: Die Lebensmittelpreise stiegen um 0,5 Prozent, die Wohnkosten um 0,3 Prozent, sie machten mehr als 30 Prozent des Gesamtanstiegs aus. Die Benzinpreise legten nach dem Sprung um 9,1 Prozent im September nur noch um 1 Prozent zu. Eine Jahresrate wurde diesmal nicht veröffentlicht, weil im Oktober 2025 wegen des Regierungsstillstands keine Preise erhoben wurden. Die nächste Jahresrate folgt mit dem November-Bericht am 10. Dezember.

Notenbanker: Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan bezeichnete die Daten als „höher als erwartet“ und sieht Bedarf für zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt. Sie befürchtet, dass auch der von der Fed bevorzugte Preisindex PCE Ende November höher ausfallen könnte. Fed-Gouverneur Christopher Waller tendiert zu einem Zinsschritt im Dezember. Der Leitzins liegt derzeit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.

Das Fazit für die Dow Jones Analyse: Der starke Arbeitsmarktbericht vom Freitag, die hohen Inflationserwartungen vom Montag und nun die heißen Verbraucherpreise fügen sich zu einem eindeutigen Bild. Die Fed dürfte am 9. Dezember die Zinsen anheben, offen ist nur noch die Größe des Schritts.