Die meistgehandelten Hebelprodukte an der Börse Stuttgart am 11.11.2026: Amazon, Nvidia und McDonald´s
aktiencheck.de Redaktion3 Min.Börse Stuttgart
Auf welche Optionsscheine, Knock-Outs & Co. setzen unsere Anleger?
1. Discount Call-Optionsschein auf Amazon: Amazon zeigt relative Stärke
Während zahlreiche Technologiewerte nach den jüngsten US-Inflationsdaten unter Verkaufsdruck standen, präsentierte sich die Aktie von Amazon bemerkenswert widerstandsfähig. Im US-Handel am Dienstag zählte der Titel zeitweise zu den stärksten Werten im Dow Jones und kommt auf Wochensicht auf ein Plus von rund fünf Prozent.
Unterstützung erhält die Aktie zudem durch das KI-Unternehmen Anthropic. Vor seinem geplanten Börsengang hat Anthropic Cloud-Ausgaben von mehr als 110 Milliarden US-Dollar bei AWS in Aussicht gestellt. Das stärkt die Wachstumsperspektiven von Amazons Cloud-Sparte zusätzlich.
Positive Impulse kommen auch aus dem Drohnengeschäft: Die britische Luftfahrtaufsicht CAA hat Amazon Prime Air eine erweiterte Betriebsgenehmigung erteilt. Dadurch dürfen die Lieferdrohnen im englischen Darlington künftig auch dichter besiedelte Gebiete bedienen. Die Reichweite des Dienstes erhöht sich damit von bisher etwa 600 auf rund 8.000 Haushalte.
Stuttgarter Anleger kaufen heute einen Discount-Optionsschein (Call) auf Amazon. Der Schein wird am 19. März 2027 fällig. Im Vergleich zu einem klassischen Optionsschein auf den gleichen Basiswert erhält der Anleger einen Preisabschlag, partizipiert im Gegenzug aber nur bis zum Cap von 290 USD an der positiven Entwicklung der Aktie. Der Basispreis liegt bei 270 USD, die Amazon-Aktie notiert aktuell bei knapp 272 USD.
2. Discount-Call auf Nvidia: Gemischtes Analystenecho auf Spionagevorwürfe
Medienberichten zufolge hat Nvidia den früheren stellvertretenden US-Bundesanwalt Joon H. Kim mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt. Im Fokus stehen Vorwürfe rund um Nvidia-Chef Jensen Huang, mögliche Verbindungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin sowie potenzielle Chip-Lieferungen nach China.
Während einige Analystenhäuser wie Citi oder Wells Fargo nach den jüngsten Turbulenzen ihre Kursziele reduzierten oder Kaufempfehlungen vorerst zurückzogen, hält die Bank of America an ihrer positiven Einschätzung fest. Sie erwartet, dass die Vorwürfe für das operative Geschäft von Nvidia derzeit nur begrenzt relevant sind.
Stuttgarter Anleger kaufen heute einen Discount-Optionsschein (Call) auf Nvidia. Der Schein wird am 17. September 2027 fällig. Im Vergleich zu einem klassischen Optionsschein auf den gleichen Basiswert erhält der Anleger einen Preisabschlag, partizipiert im Gegenzug aber nur bis zum Cap von 205 USD an der positiven Entwicklung der Aktie. Der Basispreis liegt bei 180 USD, die Nvidia-Aktie notiert aktuell bei rund 176 USD.
3. Discount-Call auf McDonald´s: Strategische Allianz stützt die Aktie
Die Aktie von McDonald’s setzte ihre jüngste Erholungsrallye fort und erreichte ein frisches Mehrmonatshoch. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie aber noch knapp 8 Prozent im Minus.
Bei den jüngsten Quartalszahlen übertraf der Gewinn je Aktie die Erwartungen, die US-Umsätze gaben jedoch leicht nach. Im Anschluss rückt vor allem die angekündigte Erhöhung der Quartalsdividende um vier Prozent in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses.
Mehrere Analysten hatten die Aktie nach den Zahlen zudem hochgestuft oder ihre Kursziele angehoben. Begleitet wird der Titel von positivem Newsflow: McDonald’s und Uber bauen ihre Zusammenarbeit aus. Uber Eats wird in 14 weiteren Märkten bevorzugter Lieferpartner für Bestellungen über die McDonald’s-App und soll künftig mit dem Bonusprogramm „MyMcDonald’s Rewards“ verknüpft werden.
Stuttgarter Anleger kaufen heute einen Discount-Optionsschein (Call) auf McDonald’s. Der Schein wird am 19. März 2027 fällig. Im Vergleich zu einem klassischen Optionsschein auf den gleichen Basiswert erhält der Anleger einen Preisabschlag, partizipiert im Gegenzug aber nur bis zum Cap von 295 USD an der positiven Entwicklung der Aktie. Der Basispreis liegt bei 275 USD. Die Aktie von McDonald’s notiert aktuell bei rund 279 USD.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Optionsscheinen. Turbo-Optionsscheine sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Cookies und Datenschutz
Notwendige Cookies ermöglichen Grundfunktionen. Mit Ihrer Einwilligung analysieren wir pseudonymisierte Nutzungsdaten, um Inhalte und Bedienung zu verbessern, und messen Sichtbarkeit und Klicks eigener Werbeplätze. Sitzungsaufzeichnungen benötigen eine separate Auswahl in den Einstellungen. AktienCheck bleibt auch ohne Einwilligung vollständig nutzbar.