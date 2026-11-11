Die meistgehandelten Hebelprodukte an der Börse Stuttgart am 11.11.2026: Amazon, Nvidia und McDonald´s

Stuttgarter Anleger kaufen heute einen Discount-Optionsschein (Call) auf McDonald’s. Der Schein wird am 19. März 2027 fällig. Im Vergleich zu einem klassischen Optionsschein auf den gleichen Basiswert erhält der Anleger einen Preisabschlag, partizipiert im Gegenzug aber nur bis zum Cap von 295 USD an der positiven Entwicklung der Aktie. Der Basispreis liegt bei 275 USD. Die Aktie von McDonald’s notiert aktuell bei rund 279 USD.