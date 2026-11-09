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DHL Aktie: Rutschgefahr nach DAX-Absturz

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 17:54 3 Min. XTB

Die DHL-Aktie verliert 4,84% und steht vor einem wichtigen Unterstützungstest, während das kurzfristige Chartbild angeschlagen bleibt.

Bild: DHL AG

Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der DHL Group AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker: DHL) unter die Lupe. Ein schwacher Wochenausklang im DAX 40: Per Xetra-Schluss hätten am Freitag lediglich 5 Gewinnern gleich 35 Verlierer gegenübergestanden. Am Tabellenende habe die Deutsche Post Aktie (DHL Group) mit einem herben Kursabschlag von 4,84% rangiert. Damit habe der Logistiktitel den größten Tagesverlust im deutschen Leitindex markiert – gefolgt von Hannover Rück (-4,44%) und Münchener Rück (-4,14%). Für Anleger stelle sich nach dem deutlichen Rücksetzer die Frage: Handle es sich um eine gesunde Konsolidierung oder drohe ein nachhaltiger Trendbruch? 📌 Die 3 Key Takeaways zur DHL Aktie DAX-Verlierer des Tages: Die Deutsche Post Aktie habe die Verliererliste per Xetra-Schluss mit einem Minus von 4,84% angeführt.

Kritische Chartmarken: Der Bruch der SMA20 im Tageschart und das Gap Down unter die SMA50 im 4-Stunden-Chart trübten das Momentum spürbar ein; die SMA50 (56,85 EUR) fungiere als letzte Bastion vor einem möglichen Test der SMA200 (ca. 52,33 EUR).

Trading-Ausblick: Kurzfristige Tagesprognose stehe auf abwärts. Erst eine nachhaltige Rückeroberung der SMA20 (58,18 EUR per Tagesschluss) neutralisiere den akuten Abwärtsdruck. Aus dem Daily-Chart sei ersichtlich, dass sich das Wertpapier seit März kontinuierlich habe aufwärtsarbeiten können. Ab August sei die Notierung in eine ausgeprägte Seitwärtsbox übergegangen, die erst Ende Oktober dynamisch zur Oberseite aufgelöst worden sei. In den Vormonaten habe die Zone zwischen SMA20 (58,18 EUR) und SMA50 (56,85 EUR) wiederholt verlässlichen Support geboten. Der Freitagshandel habe den jüngsten Ausbruchsversuch jedoch abrupt beendet: Bärisches Szenario: Die Aktie sei per Schlusskurs unter die SMA20 gefallen; die untere Kerzenlunte habe fast die SMA50 touchiert. Bestätige der Markt diesen Abwärtsdruck mit einem Tagesschluss unter der SMA50, rücke als übergeordnetes Anlaufziel die SMA200 bei 52,33 EUR in den Fokus.

Bullisches Rebound-Szenario: Könne die Schwäche nicht bestätigt werden und klettere die Notierung per Tagesschluss wieder über die Marke von 58,18 EUR (SMA20), bleibe die Chance auf einen erneuten Anlauf an das Jahreshoch gewahrt.

Übergeordnete Einstufung Daily: Bullisch / Neutral 4-Stunden-Chart (4h): Gap Down verschärfe Abwärtsdruck Im untergeordneten Zeitfenster habe sich die Deutsche Post Aktie Anfang Oktober sauber über die SMA200 (56,56 EUR) sowie die SMA20 (59,16 EUR) gearbeitet. Dieser Aufwärtstrend sei am Freitag durch ein massives Gap Down unterbrochen worden, das sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (58,36 EUR) nach unten durchschlagen habe. Solange die Notierung unterhalb der SMA50 verharre, bleibe das Chartbild kurzfristig angeschlagen. Ein Anlaufen der 4h-SMA200 sei das wahrscheinlichste Folgeszenario. Sollte diese Glättungslinie brechen, drohe ein Absacken bis in den Bereich von 52,11 EUR. Bei einsetzendem Kaufinteresse stelle die SMA50 die erste relevante Hürde dar. Nur bei dynamischem Überwinden – idealerweise via Gap Up – wäre ein Folgeanstieg bis zur SMA20 denkbar, wo Anschlussverkäufe einkalkuliert werden müssten. Übergeordnete Einstufung 4h: Neutral

Tagesprognose: Abwärts Wichtige Marken im Überblick Widerstände (EUR): 62,50

61,26 (Offenes Gap)

59,26 / 59,19

59,16 (SMA20 4h)

58,36 (SMA50 4h)

58,18 (SMA20 Daily)

57,78 Unterstützungen (EUR): 57,02 (Gap-Kante)

56,85 (SMA50 Daily)

56,65

54,58

53,70 (Offenes Gap)

52,33 (SMA200 Daily)

52,11 (Analyse vom 09.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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