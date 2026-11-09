Die Aktie der DHL AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) rangierte am Freitag mit einem herben Kursabschlag von 4,84 Prozent am Tabellenende des DAX, so die Experten von XTB.
DHL Aktie: Gesunde Konsolidierung oder nachhaltiger Trendbruch?
Abwärtsdruck
Für Anleger stelle sich nach dem deutlichen Rücksetzer die Frage: Handele es sich um eine gesunde Konsolidierung oder drohe ein nachhaltiger Trendbruch?
Aus dem Daily-Chart sei ersichtlich, dass sich das Wertpapier seit März kontinuierlich habe aufwärtsarbeiten können. Ab August sei die Notierung in eine ausgeprägte Seitwärtsbox übergegangen, die erst Ende Oktober dynamisch zur Oberseite aufgelöst worden sei.
In den Vormonaten habe die Zone zwischen SMA20 (58,18 EUR) und SMA50 (56,85 EUR) wiederholt verlässlichen Support geboten. Der Freitagshandel habe den jüngsten Ausbruchsversuch jedoch abrupt beendet:
Bärisches Szenario: Die Aktie sei per Schlusskurs unter die SMA20 gefallen; die untere Kerzenlunte habe fast die SMA50 touchiert. Bestätige der Markt diesen Abwärtsdruck mit einem Tagesschluss unter der SMA50, rücke als übergeordnetes Anlaufziel die SMA200 bei 52,33 EUR in den Fokus.
Bullisches Rebound-Szenario: Könne die Schwäche nicht bestätigt werden und klettere die Notierung per Tagesschluss wieder über die Marke von 58,18 EUR (SMA20), bleibe die Chance auf einen erneuten Anlauf an das Jahreshoch gewahrt.
Übergeordnete Einstufung Daily: Bullisch/Neutral
Im untergeordneten Zeitfenster habe sich die Deutsche Post Aktie Anfang Oktober sauber über die SMA200 (56,56 EUR) sowie die SMA20 (59,16 EUR) gearbeitet. Dieser Aufwärtstrend sei am Freitag durch ein massives Gap Down unterbrochen worden, das sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (58,36 EUR) nach unten durchgeschlagen habe.
Solange die Notierung unterhalb der SMA50 verharre, bleibe das Chartbild kurzfristig angeschlagen. Ein Anlaufen der 4h-SMA200 sei das wahrscheinlichste Folgeszenario. Sollte diese Glättungslinie brechen, drohe ein Absacken bis in den Bereich von 52,11 EUR.
Bei einsetzendem Kaufinteresse stelle die SMA50 die erste relevante Hürde dar. Nur bei dynamischem Überwinden - idealerweise via Gap Up - wäre ein Folgeanstieg bis zur SMA20 denkbar, wo Anschlussverkäufe einkalkuliert werden müssten.
Übergeordnete Einstufung 4h: Neutral
Tagesprognose: Abwärts
Wichtige Marken im Überblick
Widerstände (EUR) Unterstützungen (EUR)
62,50 57,02 (Gap-Kante) 61,26 (Offenes Gap) 56,85 (SMA50 Daily) 59,26 / 59,19 56,65 59,16 (SMA20 4h) 54,58 58,36 (SMA50 4h) 53,70 (Offenes Gap) 58,18 (SMA20 Daily) 52,33 (SMA200 Daily) 57,78 52,11 (Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.