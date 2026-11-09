DHL Aktie: Gesunde Konsolidierung oder nachhaltiger Trendbruch?

Im untergeordneten Zeitfenster habe sich die Deutsche Post Aktie Anfang Oktober sauber über die SMA200 (56,56 EUR) sowie die SMA20 (59,16 EUR) gearbeitet. Dieser Aufwärtstrend sei am Freitag durch ein massives Gap Down unterbrochen worden, das sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (58,36 EUR) nach unten durchgeschlagen habe.