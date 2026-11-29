Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie stieg mit der Branche. Zur Wochenmitte fiel der europäische Bankenindex auf den tiefsten Stand seit Juni, am Donnerstag und Freitag kauften Anleger zurück. Dahinter steht die Zinserwartung: Am Markt gilt eine Erhöhung der EZB am 17. Dezember als nahezu ausgemacht, und höhere Zinsen stützen die Erträge der Banken.

Die hauseigene Belastung bleibt. Seit dem 17. November ist ein Datenleck bekannt, bei dem nach Berichten mehr als 15 Millionen Dokumente betroffen sind. Operativ lief es zuletzt gut: Im dritten Quartal verdiente die Bank 1,9 Milliarden Euro.