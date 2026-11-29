Zwei deutsche Großbanken, zwei völlig verschiedene Wochen. Die Deutsche-Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB an der NYSE) gewann bis zum 27. November 4,29 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Die Commerzbank verlor im selben Zeitraum 10,12 Prozent und war der größte Verlierer im DAX.
Deutsche-Bank-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 4,3 Prozent trotz Datenleck – während die Commerzbank zweistellig abstürzt
Die Deutsche-Bank-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 4,29 Prozent. Das Datenleck belastet weiter, doch Zinshoffnung und die Erholung der Bankwerte wogen schwerer. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Deutsche-Bank-Aktie zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie stieg mit der Branche. Zur Wochenmitte fiel der europäische Bankenindex auf den tiefsten Stand seit Juni, am Donnerstag und Freitag kauften Anleger zurück. Dahinter steht die Zinserwartung: Am Markt gilt eine Erhöhung der EZB am 17. Dezember als nahezu ausgemacht, und höhere Zinsen stützen die Erträge der Banken.
Die hauseigene Belastung bleibt. Seit dem 17. November ist ein Datenleck bekannt, bei dem nach Berichten mehr als 15 Millionen Dokumente betroffen sind. Operativ lief es zuletzt gut: Im dritten Quartal verdiente die Bank 1,9 Milliarden Euro.
Häufige Fragen zur Deutsche-Bank-Aktie
Warum ist die Deutsche-Bank-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Bankwerte erholten sich zum Wochenschluss, gestützt von der Erwartung steigender Zinsen. Die Deutsche-Bank-Aktie gewann 4,29 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Deutsche-Bank-Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000.
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