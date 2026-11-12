Analysen maerkte bullish Markt & Wirtschaft

DAX: Vor neuen Rekordhochs

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 09:18 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Der DAX® kämpft um den Rekordausbruch – bei einem Durchbruch eröffnet sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten.

Bild: Deutsche Börse AG

Das Tageshoch hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern mit 26.659 Punkten exakt im Dunstkreis des entscheidenden charttechnischen Deckels ausgebildet, so Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Als solchen würden die Analysten weiterhin die historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten definieren. Gelinge der Ausbruch, könne die Kursentwicklung seit Ende August als klassische "Tasse-Henkel-Formation" interpretiert werden. Solange die jüngste Kurslücke (26.276 zu 26.347 Punkte) verteidigt werde, besitze das Aktienbarometer gute Chancen in Sachen "Vorstoß in uncharted territory". Aus der Höhe des "Tasse-Henkel"-Musters lasse sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten ableiten, d. h. der DAX® dürfte dann nochmals deutlich weiterlaufen. Während das angeführte Gap als kurzfristige Unterstützung diene, bilde die Kombination aus der Nackenlinie der jüngsten Bodenbildung und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.643/25.578 Punkten) einen strategischen Rückzugsbereich. Einen unterstützenden Faktor stelle aktuell die Börsenstimmung dar, denn die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiere einen sehr hohen Bärenanteil (51,4%) unter den US-Privatanlegern.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.