DAX Verlierer Rheinmetall: -6,54 % auf 799,60 Euro – der CSG-Schock reißt die 800-Euro-Marke

Es ist ein Bild, das sich in diesem Herbst schon zu oft wiederholt hat: Der DAX steigt auf ein Rekordhoch, und Rheinmetall stürzt ab. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns verliert am Mittwoch 6,54 Prozent auf 799,60 Euro und ist damit der DAX Verlierer des Tages. Auf Xetra ging das Papier mit einem Minus von 6,94 Prozent bei 794,10 Euro aus dem Handel – gleichzeitig kletterte der Leitindex um 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte. Diesmal kommt der Schlag nicht aus dem eigenen Haus, sondern aus Prag: Eine drastische Gewinnwarnung des tschechischen Rivalen CSG reißt den gesamten europäischen Rüstungssektor mit nach unten. Für den DAX Verlierer Rheinmetall ist das besonders bitter, denn die Warnung trifft genau die wunden Punkte, die Anleger seit der eigenen Prognosesenkung vor einer Woche umtreiben.