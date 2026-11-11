Es ist ein Bild, das sich in diesem Herbst schon zu oft wiederholt hat: Der DAX steigt auf ein Rekordhoch, und Rheinmetall stürzt ab. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns verliert am Mittwoch 6,54 Prozent auf 799,60 Euro und ist damit der DAX Verlierer des Tages. Auf Xetra ging das Papier mit einem Minus von 6,94 Prozent bei 794,10 Euro aus dem Handel – gleichzeitig kletterte der Leitindex um 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte. Diesmal kommt der Schlag nicht aus dem eigenen Haus, sondern aus Prag: Eine drastische Gewinnwarnung des tschechischen Rivalen CSG reißt den gesamten europäischen Rüstungssektor mit nach unten. Für den DAX Verlierer Rheinmetall ist das besonders bitter, denn die Warnung trifft genau die wunden Punkte, die Anleger seit der eigenen Prognosesenkung vor einer Woche umtreiben.
DAX Verlierer Rheinmetall: -6,54 % auf 799,60 Euro – der CSG-Schock reißt die 800-Euro-Marke
Rheinmetall ist der DAX Verlierer des Tages. Während der DAX auf ein Rekordhoch steigt, stürzt die Rüstungsaktie um 6,54 Prozent auf 799,60 Euro. Auslöser ist eine drastische Gewinnwarnung des tschechischen Rivalen CSG, die alte Wunden aufreißt: Margendruck bei Munition, verschobene Lieferungen, gebundenes Kapital. Warum die Erholung schon wieder vorbei ist, was JPMorgan befürchtet und warum Armin Pappergers Insiderkauf jetzt im Minus liegt.
DAX Verlierer des Tages
Der Schock aus Prag: Was CSG gemeldet hat
Die Czechoslovak Group, erst im Januar in Amsterdam an die Börse gegangen, gilt als einer der direktesten Konkurrenten von Rheinmetall im Geschäft mit Artilleriemunition. Ihre Quartalszahlen lesen sich wie eine Warnung an die ganze Branche.
CSG senkte am Morgen die Prognose für die operative Marge 2026 auf rund 21 Prozent, nachdem zuvor 24 bis 25 Prozent angepeilt waren. Im dritten Quartal fiel der Umsatz um knapp 12 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro, erwartet worden waren 1,81 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 20,9 Prozent auf 317 Millionen Euro, der Nettogewinn um 26 Prozent auf 150 Millionen Euro. Nach Berechnungen von JPMorgan lag das operative Ergebnis rund 28 Prozent unter den Erwartungen. Die Aktie brach zeitweise um 23 Prozent ein und fiel auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang, mehr als drei Milliarden Euro Börsenwert lösten sich auf.
Brisant sind weniger die Zahlen selbst als ihre Ursachen. Rund 300 Millionen Euro an Lieferungen rutschen ins vierte Quartal. Bei Standard-Artilleriemunition spürt CSG Preisdruck, das Geschäft mit gepanzerten Fahrzeugen wirft geringere Margen ab. Und das Nettoumlaufvermögen könnte auf knapp 35 Prozent des Jahresumsatzes steigen, statt wie geplant unter 20 Prozent zu bleiben. Verschobene Lieferungen, Druck auf die Munitionspreise, viel gebundenes Kapital – genau diese Themen belasten auch den DAX Verlierer Rheinmetall.
Die Gründe
Warum Rheinmetall der DAX Verlierer des Tages ist
Ansteckung durch den Konkurrenten
Die CSG-Warnung nährt die Sorge, dass der Rüstungsboom bei Munition seinen Preiszenit überschritten hat. Für Rheinmetall, dessen Wachstum stark an Artilleriemunition hängt, ist das ein heikles Signal – auch wenn sich die eigene Auftragslage dadurch nicht direkt verschlechtert.
Die eigene Gewinnwarnung wirkt nach
Erst vor einer Woche hat Rheinmetall die Umsatzprognose 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, statt bisher 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Die erwartete operative Marge sank auf rund 18,5 Prozent. Der Boxer-Großauftrag Arminius der Bundeswehr rutscht ins Jahr 2027.
Der Cashflow bleibt das Sorgenkind
Nach neun Monaten lag der operative freie Cashflow bei minus 1,698 Milliarden Euro. Rheinmetall baut Vorräte auf und investiert in Kapazitäten, während Kundenzahlungen später eintreffen. Die CSG-Zahlen zeigen, wie schnell gebundenes Kapital zur Belastung wird.
JPMorgan warnt vor dem großen Ausverkauf
Die US-Bank sieht in der CSG-Enttäuschung eine Bestätigung der Sorgen um die langfristige Rüstungsnachfrage. Für den Fall eines Waffenstillstands in der Ukraine warnt sie vor einem noch größeren Ausverkauf europäischer Rüstungsaktien.
Umschichtung in die Rekordrally
Der DAX markiert ein Rekordhoch, angeführt von Siemens Energy. Anleger schichten in Gewinner um und trennen sich von Werten mit Vertrauensproblem. Die zarte Erholung vom Wochenbeginn wird dabei komplett ausradiert.
Rüstungswerte unter Druck: Kursveränderung am 11. November 2026
Prozent
Rheinmetall, Renk, Hensoldt und DAX: Xetra-Schluss. CSG: Tagestief im Handelsverlauf. Vincorion: Stand im Handelsverlauf.
Quelle: Xetra, dpa-AFX, wallstreet-online, JKN; 11. November 2026
Daten als Tabelle
|Wert
|Veränderung
|Rheinmetall
|-6,94
|CSG
|-23
|Vincorion
|-5,6
|Renk
|-4,54
|Hensoldt
|-1,41
|DAX
|+1,20
Der Ausverkauf traf die Branche quer durch die Wertschöpfungskette. Der Getriebehersteller Renk verlor rund 4,5 Prozent, der Rüstungselektroniker Hensoldt gut 1,4 Prozent. Vincorion büßte rund 5,6 Prozent ein, obwohl das Unternehmen seine erhöhte Jahresprognose bestätigte. Rheinmetall gehörte mit dem DAX-Schlusslicht zu den größten Verlierern – als Branchenprimus und liquidester Rüstungswert Europas trägt die Aktie die Last, wenn Fonds ihr Sektorgewicht reduzieren.
Rückblick
Von der Prognosesenkung zum nächsten Tiefschlag
Die Zahl, die heute am meisten schmerzt, ist eine kleine. Am Freitag hatte Vorstandschef Armin Papperger Aktien zu 804,40 Euro gekauft – ein Vertrauenssignal, das die Erholung zum Wochenstart mit angeschoben hatte. Mit dem heutigen Kurs liegt selbst dieser Einstieg nahe dem Tief im Minus. Insgesamt hatte Papperger nach dem Kurssturz Aktien für mehr als 700.000 Euro gekauft. Das Signal bleibt, doch der Markt hat es binnen zwei Handelstagen wieder eingesammelt. Das Jahrestief vom Montag bei 792,60 Euro ist nur noch wenige Euro entfernt.
Hintergrund
Das neue Risiko: Wettbewerb um die Milliardenaufträge
Hinter dem Kursdruck steckt eine Frage, die über den Tag hinausreicht: Wie viel Preissetzungsmacht hat Rheinmetall künftig noch? Die Monopolkommission kritisiert in ihrem Hauptgutachten 2026 den deutschen Rüstungsmarkt. Zuletzt sei mehr als 60 Prozent der deutschen Beschaffung an nationale Anbieter gegangen. Die Kommission empfiehlt mehr gemeinsame europäische Beschaffung, einfachere Ausschreibungen, kürzere Verträge und das Aufteilen großer Aufträge. Das Bundeskartellamt sieht bei Rheinmetall zwar keine Marktmachtprobleme, rechnet aber mit neuen Bietern – darunter Start-ups und Firmen aus anderen Branchen. Setzen Regierungen künftig stärker auf mehrere Anbieter, könnten Preise und Margen dauerhaft unter Druck geraten. Die CSG-Warnung zeigt, wie das in der Praxis aussehen kann.
Die Analysten
Kursziele über dem Kurs – doch die Skepsis wächst
Formal liegt selbst das niedrigste Kursziel noch über dem aktuellen Kurs. Berenberg sieht den fairen Wert bei 900 Euro und rät zum Halten, Bernstein nennt 1.000 Euro bei neutraler Einstufung, JPMorgan 1.150 Euro ebenfalls mit „Neutral“. Die Spanne reicht nach den Kürzungen der Vorwoche bis 1.750 Euro bei Metzler. Doch die Richtung der Revisionen zeigt nach unten, und Berenberg erwartet, dass Rheinmetall beim Kapitalmarkttag sein Umsatzziel für 2030 um rund 14 Prozent senkt. Ein Schnäppchen ist der DAX Verlierer des Tages auch nach dem Absturz nicht: Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate kostet die Aktie laut Investing.com noch rund das 29,5-Fache.
DAX Verlierer Rheinmetall: Die Aktie auf einen Blick
Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 799,60 Euro, -6,54 Prozent am 11. November 2026; Xetra-Schluss 794,10 Euro (-6,94 Prozent)
52-Wochen-Hoch: 1.966 Euro (19. Januar 2026), 52-Wochen-Tief: 792,60 Euro (9. November 2026, Xetra)
Prognose 2026: Umsatz rund 13,2 Mrd. Euro, operative Marge rund 18,5 Prozent
Neun Monate 2026: Umsatz 8,376 Mrd. Euro (+38 Prozent), operatives Ergebnis 1,339 Mrd. Euro, Marge 16,0 Prozent
Auftragsbestand: 78 Mrd. Euro
Operativer freier Cashflow nach neun Monaten: minus 1,698 Mrd. Euro
Kursziele: 900 Euro (Berenberg) bis 1.750 Euro (Metzler)
Nächster Termin: Kapitalmarkttag am 26. und 27. November 2026
Häufige Fragen zum DAX Verlierer des Tages Rheinmetall
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie heute?
Der tschechische Konkurrent CSG hat seine Margenprognose für 2026 von 24 bis 25 Prozent auf rund 21 Prozent gesenkt und schwache Quartalszahlen vorgelegt. Die Gründe – verschobene Lieferungen, Preisdruck bei Artilleriemunition und hoher Kapitalbedarf – verstärken die Sorgen nach Rheinmetalls eigener Prognosesenkung vor einer Woche.
Wie stark fällt die Rheinmetall-Aktie?
Die Aktie verliert 6,54 Prozent auf 799,60 Euro und ist damit der DAX Verlierer des Tages. Auf Xetra schloss sie mit minus 6,94 Prozent bei 794,10 Euro, während der DAX um 1,20 Prozent auf ein Rekordhoch stieg.
Welche anderen Rüstungsaktien fallen?
CSG brach zeitweise um 23 Prozent ein. Renk verlor rund 4,5 Prozent, Vincorion rund 5,6 Prozent und Hensoldt gut 1,4 Prozent.
Was ist der nächste wichtige Termin für Rheinmetall?
Am 26. und 27. November 2026 hält Rheinmetall seinen Kapitalmarkttag ab und dürfte dort seine Ziele bis 2030 aktualisieren.
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