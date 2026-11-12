Rückblick: Der DAX sollte auch gestern unter dem ATH 26.693 verbleiben und bis 26.350 oder 26.100 fallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Überraschung bahnt sich an - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Der DAX sei zwar im Haupthandel unter 26.693 geblieben, habe im Tief aber nie 26.350 erreicht.
Ausblick
Gestern nachbörslich und heute früh dann die Überraschung. Der DAX beginne heute wahrscheinlich auf den höchsten Hochs aller Zeiten. Das sei eine Nebenvariante. Könne der DAX sich über 26.600 etablieren, verschaffe sich der DAX ein Kaufsignal für das Kursziel bei ca. 27.738. Der DAX habe eine Intraday-Unterstützung bei 26.700 und bei 26.620/26.600. Der DAX habe über diesen Unterstützungen das Tages-Maximalziel 27.146 (R3). Der DAX-Aufwärtstrend werde heute nur unter 26.500 enden. Dann fiele der DAX bis 26.350/26.280, um dann wieder stundenweise zu steigen. Fazit: Da die sich anbahnende Fortsetzung nach oben höchst selten wäre, bleibe man skeptisch und sehe man den heutigen Tag erst an.
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