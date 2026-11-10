DAX-Topwert Infineon: 6,5%-Kursexplosion nach Zahlen – sind die Prognosen zu vorsichtig?

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker: IFX) startet nach den Quartalszahlen durch: Beim angegebenen Kurs von 51,77 Euro gewinnt das Papier 3,15 Euro beziehungsweise 6,47% und erobert die DAX-Spitze. Die Infineon-Aktienanalyse von Jefferies vom 10. November 2026 liefert dazu eine ausgesprochen optimistische Bewertung. Analyst Janardan Menon bestätigt das Rating "buy" und hält am Kursziel 96 Euro fest. Gegenüber dem angegebenen Kurs entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 85,4% – ohne mögliche Dividenden.