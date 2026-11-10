DAX: Starke Gegenreaktion

▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite würden sich die Blicke jetzt erneut auf den Bremsbereich rund um 26.400 Zähler richten, der nachbörslich (26.429) ebenfalls bereits überwunden worden sei. Darüber hätten die Blue Chips Platz für einen Hochlauf an das Top vom 28. August bei 26.619 Punkten bzw. bis zum neuen Allzeithoch, das am vergangenen Donnerstag bei 26.693 markiert worden sei. Oberhalb dieses Levels wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen, wobei in der größeren Perspektive ein Anstieg in Richtung 27.000 Punkte denkbar wäre.