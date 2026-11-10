Im Rahmen einer starken Gegenreaktion auf die Kursverluste vom Freitag (-1,9%) hat der DAX gestern 1,7% auf 26.267 Punkte zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: Starke Gegenreaktion
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Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Ende der ersten Novemberwoche unter Druck geraten sei, hätten die Notierungen am gestrigen Montag wieder nach oben drehen können. Dabei seien die Blue Chips zunächst unterhalb des Schlusskurses vom Freitag in den Handel gestartet, seien nach dem Rückfall auf das frühe Tagestief bei 25.793 aber in die Gewinnzone zurückgekehrt. In der Spitze seien die Kurse bis auf 26.276 Zähler gestiegen, zudem habe die 26.000-Punkte-Marke per Tagesschluss direkt zurückerobert werden können.
Ausblick: Dank der gestrigen Kursgewinne sei der Re-Break an der 26.000er-Barriere auf Anhieb gelungen.
▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite würden sich die Blicke jetzt erneut auf den Bremsbereich rund um 26.400 Zähler richten, der nachbörslich (26.429) ebenfalls bereits überwunden worden sei. Darüber hätten die Blue Chips Platz für einen Hochlauf an das Top vom 28. August bei 26.619 Punkten bzw. bis zum neuen Allzeithoch, das am vergangenen Donnerstag bei 26.693 markiert worden sei. Oberhalb dieses Levels wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen, wobei in der größeren Perspektive ein Anstieg in Richtung 27.000 Punkte denkbar wäre.
▼ Das Short-Szenario: Drehe der DAX dagegen erneut nach unten ab, wären die ersten Haltestellen jetzt am Zwischenhoch vom 4. September (26.168 Punkte) sowie am Oktober-Top (26.106 Punkte) zu finden, bevor die 26.000er-Marke ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Unterhalb des Tops vom 6. Juli bei 25.900 müsste allerdings mit weiteren Abgaben bis in den Bereich der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.580) gerechnet werden, die unverändert mit dem kurzfristigen GD50 (25.556) und dem Januar-Top (25.508) eine wichtige Haltezone bilde.
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