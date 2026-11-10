Der DAX hat am Dienstag, 10. November 2026, rund 0,3 Prozent höher geschlossen. Die Marktbreite fiel klar positiv aus: 27 der 40 Mitglieder stiegen, 13 fielen. An der Spitze zog Henkel um 4,37 Prozent auf 87,36 Euro an, am Ende brach Siemens Energy um 3,43 Prozent auf 119,84 Euro ein. Volkswagen rutschte um 2,45 Prozent auf 68,48 Euro ab und zog die Autowerte mit nach unten.
DAX legt leicht zu: Henkel zieht an, Siemens Energy und Volkswagen rutschen ab
DAX Analyse vom 10. November 2026: Der DAX schließt rund 0,3 Prozent fester. Henkel führt die DAX Gewinner mit +4,37 % an, Siemens Energy und Volkswagen sind die größten DAX Verlierer.
DAX Analyse: Fallende Ölpreise und Firmenbilanzen geben Rückenwind
Ermutigende Firmenbilanzen und fallende Ölpreise gaben den europäischen Aktienmärkten am Dienstag weiteren Auftrieb, berichtete Reuters. Am Mittag notierte der DAX demnach bei 26.584 Punkten und näherte sich damit seinem am Donnerstag erreichten Rekord von 26.692,90 Zählern. Der EuroStoxx50 stieg um 1,1 Prozent auf 6361 Zähler. Am Ölmarkt verbilligte sich die Nordseesorte Brent um 2,6 Prozent auf 90,28 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI notierte 2,3 Prozent niedriger bei 84,80 US-Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erklärt, ein US-Militärschlag gegen den Iran sei „zu diesem Zeitpunkt“ nicht notwendig. Laut Börsianern dämpfte das die Angst vor längeren Lieferausfällen aus dem Nahen Osten.
Die sinkenden Ölpreise entlasteten auch die Anleihemärkte: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um zwei Basispunkte auf 3,25 Prozent, die der französischen sank um sechs, die der italienischen um fünf Basispunkte. Hinzu kam eine Stimmungsfrage: In der Vorwoche hatte der KI-Sektor weltweit kräftig verloren, weil Anleger nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen eine strengere Regulierung fürchteten. „Die Anleger hoffen, ihre KI-Herbstdepression abschütteln zu können“, sagte Consorsbank-Chefmarktanalyst Jochen Stanzl laut Reuters. Marcel Oldenkott, Managing Director bei BIT Capital, erklärte: „Wir nutzen die Korrektur, um gezielt dort Positionen aufzubauen, wo die Nachfrage gesichert ist und die Finanzierung nicht von den Kapitalmärkten abhängt.“ Europaweit waren laut Reuters Aktien von Reisekonzernen und Fluggesellschaften gefragt, die von den sinkenden Energiepreisen profitierten; auch Rüstungswerte und Banken lagen im Plus.
DAX Gewinner: Henkel überzeugt mit Details zum Quartal
Die Henkel-Vorzüge legten nach finalen Quartalszahlen um 4,37 Prozent auf 87,36 Euro zu und notierten auf dem höchsten Niveau seit März 2025, berichtete dpa-AFX. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern aus Düsseldorf lieferte zu den bereits bekannten Eckdaten nun Details zu Sparten und Regionen nach. Nach Einschätzung von Bernstein Research zeigten diese ein Wachstum auf breiter Basis. Die Analysten bezeichneten die Quartalszahlen insgesamt als sehr stark, die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung. Zudem bestätigte Henkel seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. Für das Unternehmen bedeutet das: Die Erholung steht auf mehreren Beinen, nicht auf einem einzelnen Geschäftsbereich.
Hinter dem Spitzenreiter reihten sich Zalando mit einem Plus von 3,03 Prozent auf 28,24 Euro und Daimler Truck mit einem Anstieg um 2,39 Prozent auf 42,77 Euro ein. Hannover Rück kletterte um 2,35 Prozent auf 295,80 Euro. Die Deutsche Bank komplettierte die Top Fünf der DAX Gewinner mit einem Plus von 2,00 Prozent auf 33,12 Euro, an einem Tag, an dem Banken europaweit im Plus lagen. Auch die Versicherer zeigten sich fest: Munich Re gewann 1,80 Prozent auf 576,20 Euro, Allianz 1,42 Prozent auf 463,50 Euro.
DAX Verlierer: Siemens Energy bricht ein, Autowerte unter Druck
Siemens Energy war der schwächste Wert im Index. Die Aktie des Münchner Energietechnikkonzerns verlor 3,43 Prozent auf 119,84 Euro. Dahinter folgte ein geschlossener Block der Autobauer: Volkswagen gab um 2,45 Prozent auf 68,48 Euro nach, BMW verlor 1,26 Prozent auf 58,12 Euro.
Mercedes-Benz rutschte um 1,18 Prozent auf 41,37 Euro ab. Analyst Philippe Houchois von Jefferies hatte die Aktie in seiner Studie vom 9. November von „Buy“ auf „Hold“ herabgestuft und das Kursziel von 46 auf 44 Euro gesenkt, berichtete Finanzen.net plus. Die Deutsche Telekom schloss die Reihe der fünf DAX Verlierer mit einem Minus von 0,92 Prozent auf 25,92 Euro ab. Auch SAP gehörte mit einem Abschlag von 0,80 Prozent auf 209,95 Euro zu den schwächeren Werten.
DAX Check: Breiter Anstieg mit klaren Ausreißern
Der DAX Check für den 10. November 2026 zeigt einen Markt mit klarem Übergewicht der Käufer: 27 Gewinner standen 13 Verlierern gegenüber, der Index schloss rund 0,3 Prozent fester. Fallende Ölpreise, sinkende Anleiherenditen und ermutigende Firmenbilanzen prägten das Umfeld. Henkel setzte mit starken Quartalsdetails das deutlichste Ausrufezeichen, während Siemens Energy und die Autowerte um Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz das Ende der Tabelle bildeten. Damit endet diese DAX Analyse mit einem Handelstag, an dem Finanzwerte und Konsum vorn lagen und die Autobranche hinterherhinkte.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Henkel
|87,36 EUR
|+4,37 %
|2
|Zalando
|28,24 EUR
|+3,03 %
|3
|Daimler Truck
|42,77 EUR
|+2,39 %
|4
|Hannover Rück
|295,80 EUR
|+2,35 %
|5
|Deutsche Bank
|33,12 EUR
|+2,00 %
|6
|Fresenius
|53,47 EUR
|+1,93 %
|7
|Deutsche Börse
|320,80 EUR
|+1,84 %
|8
|Munich Re
|576,20 EUR
|+1,80 %
|9
|MTU Aero Engines
|360,90 EUR
|+1,60 %
|10
|Allianz
|463,50 EUR
|+1,42 %
|11
|Scout24
|90,05 EUR
|+1,41 %
|12
|Hochtief
|366,00 EUR
|+1,39 %
|13
|Continental
|73,50 EUR
|+1,38 %
|14
|BASF
|54,54 EUR
|+1,28 %
|15
|Beiersdorf
|85,34 EUR
|+1,23 %
|16
|Commerzbank
|40,17 EUR
|+1,18 %
|17
|Heidelberg Materials
|182,15 EUR
|+1,11 %
|18
|Airbus
|208,25 EUR
|+1,09 %
|19
|GEA Group
|72,20 EUR
|+1,05 %
|20
|Rheinmetall
|853,30 EUR
|+0,93 %
|21
|Infineon
|49,05 EUR
|+0,87 %
|22
|Bayer
|57,08 EUR
|+0,81 %
|23
|Brenntag
|61,60 EUR
|+0,69 %
|24
|Qiagen
|45,24 EUR
|+0,25 %
|25
|Siemens
|271,55 EUR
|+0,20 %
|26
|DHL Group
|58,74 EUR
|+0,17 %
|27
|Merck
|149,35 EUR
|+0,10 %
|28
|E.ON
|19,15 EUR
|-0,05 %
|29
|adidas
|178,35 EUR
|-0,06 %
|30
|Symrise
|93,96 EUR
|-0,42 %
|31
|Siemens Healthineers
|42,94 EUR
|-0,51 %
|32
|Fresenius Medical Care
|40,72 EUR
|-0,61 %
|33
|Vonovia
|17,10 EUR
|-0,75 %
|34
|RWE
|58,14 EUR
|-0,78 %
|35
|SAP
|209,95 EUR
|-0,80 %
|36
|Deutsche Telekom
|25,92 EUR
|-0,92 %
|37
|Mercedes-Benz
|41,37 EUR
|-1,18 %
|38
|BMW
|58,12 EUR
|-1,26 %
|39
|Volkswagen
|68,48 EUR
|-2,45 %
|40
|Siemens Energy
|119,84 EUR
|-3,43 %
Quelle: Dienstag, 10. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Montag, 9. November 2026
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