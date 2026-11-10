DAX legt leicht zu: Henkel zieht an, Siemens Energy und Volkswagen rutschen ab

Die sinkenden Ölpreise entlasteten auch die Anleihemärkte: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um zwei Basispunkte auf 3,25 Prozent, die der französischen sank um sechs, die der italienischen um fünf Basispunkte. Hinzu kam eine Stimmungsfrage: In der Vorwoche hatte der KI-Sektor weltweit kräftig verloren, weil Anleger nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen eine strengere Regulierung fürchteten. „Die Anleger hoffen, ihre KI-Herbstdepression abschütteln zu können“, sagte Consorsbank-Chefmarktanalyst Jochen Stanzl laut Reuters. Marcel Oldenkott, Managing Director bei BIT Capital, erklärte: „Wir nutzen die Korrektur, um gezielt dort Positionen aufzubauen, wo die Nachfrage gesichert ist und die Finanzierung nicht von den Kapitalmärkten abhängt.“ Europaweit waren laut Reuters Aktien von Reisekonzernen und Fluggesellschaften gefragt, die von den sinkenden Energiepreisen profitierten; auch Rüstungswerte und Banken lagen im Plus.