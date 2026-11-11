Analysen maerkte neutral Markt & Wirtschaft

DAX: Diese Signalgeber sollten Börsianer kennen!

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 10:11 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Der DAX kämpft mit einer hartnäckigen Rekordhürde – ein Ausbruch eröffnet die Chance auf weitere 1.800 Punkte.

Bild: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

"Swings, Gaps und viel Volatilität" sind aktuell offensichtlich die Realität am Aktienmarkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Doch der Reihe nach: Gestern sei der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Aufwärtsgap (26.276 zu 26.347 Punkte) in den Handel gestartet. Auf diese Kurslücke sei ein Test der historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten gefolgt, die weiterhin einen entscheidenden "Deckel" auf der Oberseite bilden würden. Schließlich würde ein Vorstoß in "uncharted territory" eine klassische "Tasse-Henkel-Formation" entstehen lassen. Aus der Höhe dieses Kursmusters ergebe sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten. Es gebe also derzeit einiges für die deutschen Standardwerte zu gewinnen. Um die Chance nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es kurzfristig, die untere Gapkante der eingangs erwähnten Kurslücke zu verteidigen. Unter strategischen Gesichtspunkten spiele unverändert die Kombination aus der Nackenlinie der Bodenbildung seit September und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.647/25.563 Punkten) eine Schlüsselrolle. Ein Ausbruch – in die eine oder andere Richtung – dürfte für die nächste Richtungsentscheidung sorgen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.